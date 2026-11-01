90. gados viņu pazina visa pasaule, bet tad viņa pazuda no Holivudas. Kā šodien dzīvo Bridžita Fonda?
Deviņdesmitajos gados viņa bija viena no pieprasītākajām Holivudas aktrisēm, filmējās kopā ar pasaulslavenām kinozvaigznēm un baudīja milzīgu popularitāti. Taču tad, šķietami pašā karjeras plaukumā, Bridžita Fonda negaidīti pazuda no lielajiem ekrāniem. Nu jau vairāk nekā 20 gadus aktrise dzīvo pavisam citādu dzīvi. Kas notika ar savulaik tik populāro kinozvaigzni, un kā viņai klājas šodien?
Bridžita Fonda piedzima 1964. gada 27. janvārī Losandželosā vienā no slavenākajām Holivudas aktieru ģimenēm. Viņas tēvs bija aktieris Pīters Fonda, vectēvs – leģendārais Henrijs Fonda, bet tante ir slavenā aktrise Džeina Fonda.
Jau bērnībā Bridžita nonāca kino pasaulē, pirmoreiz parādoties uz ekrāna tēva filmā ar nosaukumu “Bezrūpīgais braucējs” (1969). Tomēr savu īsto slavu viņa ieguva deviņdesmitajos gados, kad kļuva par vienu no Holivudas pieprasītākajām aktrisēm.
1992. gadā Fonda filmējās psiholoģiskajā trillerī “Meklēju vientuļu balto sievieti”, kas kļuva par vienu no viņas atpazīstamākajām filmām. Tam sekoja galvenā loma asa sižeta trillerī “Point of No Return” (1993) un romantiskajā komēdijā “Tas varētu notikt ar tevi” (1994), kurā viņa spēlēja kopā ar Nikolasu Keidžu. Vēlāk aktrise piedalījās arī Kventina Tarantīno filmā “Džekija Brauna” (1997), trillerī “A Simple Plan” (1998) un šausmu komēdijā “Lake Placid” (1999).
Fonda divreiz tika nominēta prestižajai “Zelta globusa” balvai, un šķita, ka viņu gaida vēl daudz nozīmīgu lomu. Tomēr 2002. gadā, būdama tikai 38 gadus veca, Bridžita Fonda pēkšņi pārtrauca filmēties.
Viņas pēdējais aktierdarbs bija televīzijas filma “Sniega karaliene” (2002). Pēc tās aktrise vairs nepieņēma jaunas lomas un pakāpeniski pazuda arī no publiskās dzīves.
2003. gada februārī Fonda piedzīvoja nopietnu ceļu satiksmes negadījumu Malibu, kad uz lietus samirkuša ceļa viņas vadītā automašīna apgāzās. Aktrise guva divu krūšu skriemeļu lūzumus, tomēr ārsti prognozēja pilnīgu atveseļošanos. Tā paša gada novembrī Fonda apprecējās ar slaveno komponistu Deniju Elfmanu, kurš pazīstams ar mūziku tādām filmām kā “Betmens” un “Murgs pirms Ziemassvētkiem”. 2005. gadā pasaulē nāca pāra dēls Olivers.
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Aktrise izvēlējās pievērsties ģimenes dzīvei un atteicās no Holivudas spožuma. Viņa gandrīz pilnībā pārtrauca sniegt intervijas, apmeklēt pirmizrādes un piedalīties sabiedriskos pasākumos.
2023. gada aprīlī, kad Fonda kopā ar dēlu tika sastapta Losandželosas lidostā. Kad fotogrāfs viņai uzdeva jautājumu par iespējamu atgriešanos aktiermākslā, aktrises atbilde bija īsa un nepārprotama. “Nē. Es tā nedomāju. Ir pārāk jauki būt parastam cilvēkam,” tolaik izteicās Fonda.
Šobrīd Bridžitai Fondai ir 62 gadi, un viņa joprojām dzīvo Losandželosas apkaimē, lielākoties izvairoties no sabiedrības uzmanības. Pēdējos gados aktrise tikai dažas reizes nonākusi paparaci fotogrāfu redzeslokā. Fonda joprojām ir precējusies ar Deniju Elfmanu, bet abu dēls Olivers nu jau ir pieaudzis.
Interesanti, ka 2026. gada februārī ārvalstu izdevumos parādījās ziņas par iespējamu Fondas atgriešanos aktiermākslā. Izdevums “Closer Weekly”, atsaucoties uz anonīmu avotu, vēstīja, ka aktrise atkal sākusi interesēties par filmēšanos. Tā kā viņas dēls jau ir pieaudzis, Fondai esot vairāk laika pašas interesēm un iespējamiem jauniem projektiem. Tomēr pati aktrise šīs ziņas nav publiski apstiprinājusi.