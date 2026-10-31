No biedējošiem klauniem un pārdabiskiem spēkiem līdz šausminošiem noslēpumiem – šīs filmas ne tikai lika skatītājiem trīcēt bailēs, bet arī ienesa to veidotājiem miljonus.
Kino
Šodien 07:22
Filmas, kas skatītājiem iedvesa bailes, bet to veidotājiem atnesa miljonus! Šie šausmu kino grāvēji kļuva par īstām sensācijām
Halovīns ir īstais laiks, lai ļautos šausmām, noslēpumainiem stāstiem un filmām, kas liek bailēs sarauties par šķietami drosmīgākajiem skatītājiem.
Dažas no pasaulē slavenākajām šausmu filmām šodien ir kļuvušas par īstām kino sensācijām, nopelnot iespaidīgas naudas summas un uz visiem laikiem atstājot pēdas kino vēsturē.
Par godu gada spocīgākajai dienai piedāvājam ielūkoties desmit šausmu filmās, kas ne tikai biedējušas vairākas skatītāju paaudzes, bet arī izrādījušās pārsteidzoši ienesīgas.