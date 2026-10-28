Metjū Perija māsa atklāj sirdi plosošas detaļas par seriāla “Draugi” zvaigžņu atvadām no aktiera
Trīs gadus pēc populārā seriāla “Draugi” zvaigznes Metjū Perija nāves viņa jaunākā māsa Mija Perija-Bovika atklājusi līdz šim nezināmas detaļas par aktiera bērēm.
Jaunajā “Netflix” dokumentālajā filmā “The One About Matthew Perry” aktiera māsa dalījusies atmiņās par 2023. gada novembrī notikušajām bērēm, kurās piedalījās tikai tuvākie draugi un ģimenes locekļi.
“Bēres bija ļoti nelielas, tajās piedalījās tikai tuvākie draugi un ģimene. Atceros, ka sēdēju pirmajā rindā kopā ar ģimeni, redzēju viņa mammu un pārējos brāļus un māsas. Tad visi pārējie seriāla “Draugu” aktieri ienāca kopā,” atcerējās Mija.
Viņa atklāja, ka seriāla zvaigznes nebija satikusi aptuveni 20 gadus. Pirmā pie viņas pienākusi aktrise Dženifera Anistone, kura viņu cieši apskāvusi. Pēc tam to izdarījuši arī pārējie aktieri. “Tad viņi visi pieci, sadevušies rokās, piegāja pie zārka un vienkārši stāvēja tam apkārt, raudādami,” emocionālo brīdi atcerējās Perija māsa.
Mija atklāja arī kādu neparastu mirkli, kuru piedzīvojusi brāļa bērēs. Viņai pēkšņi šķitis, ka Metjū stāv aiz viņas pleca un ar sev raksturīgo humoru komentē notiekošo. Šī doma viņai likusi negaidīti sākt smieties pat tik sāpīgā brīdī. Mija atzina, ka tas bijis pirmais mirklis pēc brāļa nāves, kad viņa tik spēcīgi sajutusi viņa klātbūtni.
Lai gan dokumentālajā filmā par Metjū Periju piedalās viņa ģimenes locekļi, neviens no pieciem pārējiem “Draugu” aktieriem tajā nav redzams. Filmas režisore Mērija Robertsone atklājusi, ka Dženifera Anistone, Kortnija Koksa, Liza Kudrova, Mets Leblāns un Deivids Švimmers saņēmuši uzaicinājumu piedalīties, tomēr nolēmuši no tā atteikties.
Fanu noliktie ziedi pie Metjū Perija apartamentiem Ņujorkā
Režisore uzsvērusi, ka respektē viņu lēmumu, jo katrs cilvēks sēras pārdzīvo atšķirīgi.
Pēc Perija nāves viņa kolēģi izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā atzina, ka ir dziļi satriekti par notikušo. Aktieri uzsvēra, ka viņi bijuši kas vairāk nekā tikai kolēģi – viņi kļuvuši par ģimeni.
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Kā zināms, aktieris Metjū Perijs 2023. gada 28. oktobrī tika atrasts miris savās mājās Losandželosā. Aktierim bija 54 gadi. Par viņa nāves cēloni tika atzīta nejauša ketamīna pārdozēšana. Nāvi veicinošo faktoru vidū tika minēta arī noslīkšana un veselības problēmas.
Perijs pasaules slavu ieguva ar Čendlera Binga lomu seriālā “Draugi”, kurā filmējās no 1994. līdz 2004. gadam. Savas dzīves laikā aktieris atklāti runāja par ilgstošo cīņu ar atkarībām un centieniem atgūt veselību.