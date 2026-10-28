Dž. Dž. Džilindžers nofilmējis vēl vienu attiecību komēdiju - klāt pirmais video!
Režisors Dž. Dž. Džilindžers un filmas "Perfektie" veidotāji nāk klajā ar jaunu spēlfilmu “Aicinājums” - komēdiju par laulību, tuvību un noslēpumiem, kas var satricināt pat gadiem veidotas attiecības.
Publicēts filmas pirmais tīzeris, kas ļauj ielūkoties stāstā par laulātu pāri, kura ierasto ikdienu negaidīti izmaina jauno kaimiņu izteikts aicinājums. Filmas galvenajās lomās - Jānis Skutelis, Kristīne Krūze-Hermane, Evija Krūze un Egons Dombrovskis. “Aicinājums” Latvijas kinoteātros nonāks 2027. gada 22. janvārī.
“Aicinājums” ir pasaulē plašu atzinību guvušās spāņu lugas un filmas “The People Upstairs” (“Sentimental”) Latvijas adaptācija. Tās autors ir godalgotais spāņu režisors un scenārists Seskss Gajs, kura radītais stāsts iedvesmojis vairākas ekranizācijas dažādās valstīs un guvis starptautisku skatītāju un kritiķu atzinību. Vēl nesen Latvijas kinoteātros varēja vērot Holivudas versiju "Ielūgums" ("The Invite") ar Setu Rogenu, Edvardu Nortonu, Olīviju Vaildu un Penelopi Krusu.
Filmas “Aicinājums” centrā ir laulāts pāris, kas kopā nodzīvojis vairāk nekā divdesmit gadu. Viņiem ir ģimene, kopīgas mājas un šķietami sakārtota dzīve, taču aiz ikdienas rutīnas slēpjas gadiem neizrunātas emocijas un attiecību nogurums. Kādu vakaru ciemos ierodas jaunie kaimiņi un izsaka pavisam negaidītu aicinājumu. Tas pārvērš ierasto vakaru notikumu virpulī, liekot pārskatīt attiecību robežas un atklājot ilgi glabātus noslēpumus. Bet vai divi cilvēki pēc vairāk nekā divdesmit kopā pavadītiem gadiem joprojām spēj viens otru pārsteigt un no jauna ieraudzīt?
Filmas režisors Dž. Dž. Džilindžers, kurš iepriekš veidojis attiecību drāmu “Perfektie” (tās pamatā ir itāļu režisora Paolo Dženovēzes filma “Perfetti sconosciuti” (“Pilnīgi svešinieki”)), atzīst, ka attiecību tēma viņu joprojām fascinē gan teātrī, gan kino. “Šis ir stāsts, kurā humors un sāpes dzīvo līdzās, un tieši tāpēc tas šķiet tik patiess. Man vienmēr ir šķitis interesanti vērot, kas notiek starp cilvēkiem, kad viņi viens otru pazīst tik labi, ka šķietami vairs nav iespējams vienam otru pārsteigt. Tieši attiecībās slēpjas daudz pretrunu, jo mēs varam mīlēt un vienlaikus dusmoties, ilgoties pēc tuvības un tomēr baidīties būt atklāti. Mani šajā stāstā uzrunāja tas, ka caur humoru iespējams runāt par lietām, kuras ikdienā bieži noklusējam. Vienmēr ir iedvesmojoši strādāt ar izcilu scenāriju un tik spēcīgu aktieru ansambli,” stāsta filmas “Aicinājums” režisors Dž. Dž. Džilindžers.
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Filma “Aicinājums” ir Baltijas valstu kopražojums, un šovasar filmēšana notika Latvijā un Viļņā, uzņemot visu trīs Baltijas valstu versijas. Katrai no tām ir savs režisors, aktieru sastāvs un radošā komanda. Plašāk stāsta filmu “Svingeri” un “Perfektie” producents Kristians Alhimionoks (“Centaur Films”): “Filmas “Perfektie” panākumi Baltijas valstīs apliecināja, ka skatītājus uzrunā stāsti par attiecībām, kuros viņi var atpazīt paši sevi, kuros ir pretrunas, emocijas un neērti jautājumi. Tāpēc man ir īpašs prieks turpināt šo sadarbību, veidojot filmu “Aicinājums” kopā ar Baltijas partneriem. Arī šoreiz pamatā ir starptautiski atzīts stāsts, kas katrā valstī iegūst savu raksturu, pateicoties vietējiem aktieriem un radošajām komandām. Visu trīs Baltijas valstu filmu versiju uzņemšana notika šovasar Latvijā un Viļņā, kas ir nozīmīgs apliecinājums mūsu reģiona filmu nozares spējai sadarboties un kopā radīt projektus.”