Nīderlande maina lēmumu un tomēr nepiedalīsies 2027. gada "Eirovīzijā"
Nīderlande tomēr nepiedalīsies 2027. gada “Eirovīzijas” starptautiskajā dziesmu konkursā, lai gan iepriekš bija paziņojusi par atgriešanos tajā. Lēmums pieņemts saistībā ar Izraēlas dalību konkursā, kas valstī raisījusi plašas diskusijas un sabiedrības sašķeltību.
Nīderlande bija viena no piecām valstīm, kas boikotēja arī šā gada “Eirovīziju”, protestējot pret Izraēlas dalību konkursā un tās militārajām darbībām Gazas joslā.
Augustā Nīderlandes raidorganizācija “AVROTROS” paziņoja, ka nepiedalīsies arī nākamā gada konkursā, tomēr septembrī sabiedrisko mediju organizācija NPO nolēma uzņemties atbildību par valsts dalību un apstiprināja Nīderlandes atgriešanos “Eirovīzijā”. Savukārt otrdien, 27. oktobrī, NPO šo lēmumu tomēr mainīja, skaidrojot, ka sarunās ar raidorganizācijām nav izdevies panākt pietiekamu atbalstu dalībai konkursā.
NPO mediju direktors Jure Bosmans norādīja, ka Izraēlas piedalīšanās “Eirovīzijā” sabiedrībā izraisa pretrunīgas reakcijas, diskusijas un šķelšanos. Šādas domstarpības pastāv arī raidorganizāciju un to darbinieku vidū. Savukārt NPO valdes priekšsēdētāja Jeta de Ranica atzina, ka sākotnēji šķitis iespējams nodrošināt Nīderlandes atgriešanos konkursā, tomēr piemērots risinājums nav atrasts.
Organizācija uzskata, ka 2027. gadā atgriezties “Eirovīzijā” vēl ir pāragri. Vienlaikus NPO uzsvēra, ka konkurss arī turpmāk tiks pārraidīts Nīderlandes televīzijā.
Starptautiskā dziesmu konkursa “Eirovīzijas” dziesmu konkursa direktors Martins Grīns paudis nožēlu par Nīderlandes lēmumu, vienlaikus norādot, ka organizatori to respektē. Viņš uzsvēra, ka konkursa mērķis joprojām ir vienot cilvēkus ar mūzikas palīdzību.
Šā gada “Eirovīziju” Izraēlas dalības dēļ boikotēja Nīderlande, Īrija, Islande, Spānija un Slovēnija. Arī Īrija jau paziņojusi, ka 2027. gadā konkursā nepiedalīsies, savukārt Spānijas sabiedriskās raidorganizācijas vadītājs paudis atbalstu boikotam. No dalības atteikusies arī Čehija, taču tā savu lēmumu pamatojusi ar izdevumu samazināšanu.
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2027. gada “Eirovīzijas” dziesmu konkurss notiks Bulgārijas pilsētā Burgasā. Pusfināli paredzēti 11. un 13. maijā, bet fināls – 15. maijā.