Mūžībā devusies populāru amerikāņu seriālu aktrise Sjūzena Sentdžeimsa
80 gadu vecumā mūžībā devusies amerikāņu aktrise un prestižās televīzijas balvas “Emmy” ieguvēja Sjūzena Sentdžeimsa, kura skatītājiem vislabāk pazīstama ar lomām seriālos “Kate & Allie” un “McMillan & Wife”.
Aktrise mirusi pirmdien, 26. oktobrī, pēc tam, kad viņai tika diagnosticēts aizkuņģa dziedzera vēzis.
Sentdžeimsa dzimusi 1946. gada 14. augustā Losandželosā. Savu karjeru viņa sāka kā modele, bet vēlāk pievērsās aktiermākslai. Plašāku atpazīstamību aktrise ieguva, pateicoties lomai televīzijas seriālā “The Name of the Game”, par kuru 1969. gadā saņēma godalgoto “Emmy” balvu.
Septiņdesmitajos gados viņa filmējās kopā ar aktieri Roku Hadsonu populārajā detektīvseriālā “McMillan & Wife”, savukārt astoņdesmitajos gados kļuva par vienu no komēdijseriāla “Kate & Allie” galvenajām zvaigznēm.
Pēc seriāla “Kate & Allie” noslēguma 1989. gadā aktrise lielā mērā attālinājās no aktiermākslas, lai vairāk laika veltītu ģimenei. Vēlāk viņa epizodiski piedalījās vairākos televīzijas projektos, tostarp Latvijā populārajos seriālos “Ģēnijs uzvalka” un “Likums un kārtība”.
Sentdžeimsa aktīvi iesaistījās arī labdarībā, ilgstoši atbalstot organizāciju “Special Olympics”. Aktrises ģimene viņu pieminējusi kā sirsnīgu un dāsnu cilvēku, kurš vienmēr centies palīdzēt apkārtējiem.
Aktrisei palikuši vīrs, televīzijas producents Diks Ebersols, un četri bērni.