"Raxtu Raxti" jaunā albuma "Viena saule, viena zeme" prezentācija; 27.10.2026
Muzikālajā apvienībā “Raxtu Raxti” muzicē: Kristīne Kārkle-Kalniņa (balss, vijole); Marts Kristiāns Kalniņš (balss, piano, harmonium, oboja); Edgars Kārklis (balss, akordeons, ...
"Viena saule, viena zeme": pirms vērienīgās koncerttūres "Raxtu Raxti" prezentē jauno albumu. FOTO
Latviešu muzikālā apvienība "Raxtu Raxti" otrdien prezentējusi savu jauno albumu "Viena saule, viena zeme", bet jau šonedēļ dosies koncerttūrē.
Šis ir sestais "Raxtu Raxti" albums. Pirms tam grupa savus cienītājus iepriecināja ar "Es atradu tautasdziesmu" (2015), "Līgo" (2016), "Man Bij' Dziesmu Vācelīte" (2017), "Vēstījums Rakstos" (2018) un "Vidū Saule” (2022).
Jauns.lv jau vēstīja, ka gaidāmajā koncertūrē līdzās jaunām dziesmām, kuras tapušas grupas jaunākajam albumam, skanēs arī klausītāju iemīļoti skaņdarbi no “Raxtu Raxtu” repertuāra, piedāvājot daudzslāņainu un emocionāli bagātu muzikālo pieredzi. Programmas pirmajā daļā izskanēs jaunākais muzikālais materiāls, kurā savijas latviešu tautas mūzikas iedvesma un mūsdienīgs skanējums, savukārt koncerta otrajā daļā klausītājiem tiks piedāvātas dziesmas, kuras grupas koncertos skanējušas jau kopš tās pirmsākumiem.
Muzikālajā apvienībā “Raxtu Raxti” muzicē: Kristīne Kārkle-Kalniņa (balss, vijole); Marts Kristiāns Kalniņš (balss, piano, harmonium, oboja); Edgars Kārklis (balss, akordeons, dūdas, stabules); Ilze Grunte (12 stīgu ģitāra); Jānis Bērziņš (ģitāra, mandolīna); Armands Treilihs (bass); Artis Orubs (bungas, perkusijas).
Koncerti “Viena saule, viena zeme” notiks:
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1. novembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
8. novembrī Slampes kultūras pilī
12. novembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
13. novembrī kultūras centrā “Siguldas devons”
14. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors"
21. novembrī Ogres kultūras centrā
22. novembrī Jelgavas kultūras namā
27. novembrī Rīgā, VEF kultūras pilī
28. novembrī Valmieras kultūras centrā
29. novembrī koncertzālē “Cēsis”
11. decembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”