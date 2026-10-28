Donalds Tramps priekšvēlēšanu pasākumā pēkšņi sāk runāt par slavenas reperes pēcpusi
Kā vēsta mediji, šī slavenā repere pēc Keitijas Zaharijas atlaišanas esot ieinteresēta kļūt par jauno Baltā nama preses sekretāri. Nesen viņa kādā priekšvēlēšanu mītiņā publiski apliecināja savu uzticību Donaldam Trampam, savukārt prezidents izcēlās ar visai dīvainu piezīmi par viņas augumu.
ASV prezidents Donalds Tramps izteicis džentlmeņa ne pārāk cienīgu piezīmi par reperes Nikijas Mināžas augumu laikā, kad viņa publiski solīja prezidentam savu nelokāmo atbalstu.
Par repa karalieni dēvētā Mināža svētdien, 25. oktobrī, pievienojās Trampam viņa priekšvēlēšanu mītiņā Mičiganā. Uzrunājot sanākušos, prezidents negaidīti pievērsās reperes izskatam. "Starp citu, pirms brīža es redzēju sasodīti skaistu pēcpusi – Nikijai Mināžai," sacīja Tramps. Pēc tam viņš aicināja reperi piecelties un piebilda: "To ir grūti nepamanīt."
Arī pati Mināža kāpa uz skatuves, lai paustu atbalstu Trampam, un nodēvēja sevi par viņa "lielāko fani".
"Man ir milzīgs gods sadarboties ar šo prezidentu," sacīja 43 gadus vecā Mināža, slavējot Trampu ar īstenu aklas pielūdzējas aizrautību. "Viņš iemieso spēju nepadoties. Ziniet, daudzi cilvēki jau bija sākuši zaudēt cerību. Taču kopš viņa atgriešanās ir mainījusies noskaņa mūsu valstī. Viņš mums ir devis iespēju raudzīties nākotnē ar cerību – uz gaišāku nākotni mums un mūsu bērniem. Tāpēc uzgavilēsim šim lieliskajam cilvēkam!"
Repere, kura 12 reizes bijusi nominēta prestižajai "Grammy" balvai, uzskata, ka šis ir nozīmīgs pagrieziena punkts ASV vēsturē. "Mēs nepadosimies, jo vēlamies, lai mūsu bērni uzaugtu valstī, ar kuru varam lepoties. Mēs nevēlamies, lai mūsu bērniem nemitīgi uzspiestu dzimuma maiņas jautājumus, vai ne? Mēs to saviem bērniem nevēlamies. Mēs gribam, lai bērnus liek mierā," viņa turpināja. "Prezident Tramp, man vienmēr ir gods būt jūsu pusē, un es turpināšu jūs atbalstīt mūžīgi. Ja jūs atkal kandidēsiet vēlēšanās, es jūs atkal atbalstīšu," slavēšanu noslēdza Mināža.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Reperes publiskais atbalsts Trampam izskan laikā, kad arvien plašāk izplatās baumas, ka viņa varētu kļūt par nākamo Baltā nama preses sekretāri pēc Keitijas Zaharijas atlaišanas. Runas par šādu iespēju pieņēmās spēkā pēc tam, kad Trampa komunikācijas vadītājs publicēja video no tikšanās ar Mināžu, pievienojot tam komentāru: "Dāmas un kungi, šķiet, esam atraduši jauno Baltā nama preses sekretāri!"
Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026
Mināža uz ierakstu atbildēja ar ASV karoga un plati smaidošas sejiņas emocijzīmēm. Arī Baltais nams iesaistījās, atbildot ar emocijzīmi, kurā redzams sānis vērsts skatiens. Tomēr pagaidām nav oficiāli apstiprināts, ka Mināža patiešām varētu ieņemt šo amatu.