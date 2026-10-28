Kaspars Daugaviņš nosaucis suni hokeja nūjas vārdā
Ilggadējais Latvijas ledus hokeja izlases kapteinis un uzbrucējs Kaspars Daugaviņš piepildījis ilgi lolotu sapni par mājas mīluli un kļuvis par šokolādes krāsas labradora Kūpera saimnieku. Suņukam izvēlētais vārds ir ciešā saistībā ar Kaspara sirdslietu un darbu – hokeju.
Par jauno mājas iemītnieku ļoti priecājas Daugaviņa meitas Amanda un Adele. “Mēs jau ļoti sen plānojām suni. Bet tikai tagad pienāca īstais brīdis, kad es pats esmu visu laiku mājās un savu suni varu audzināt. Mēs paņēmām šokolādes krāsas labradoru Kūperu. Man viena no pirmajām hokeja nūjām bija kūpers, un sunim, dodot vārdu, gribēju, lai kaut kas ir saistīts ar hokeju,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Daugaviņš, ar sentimentu atceroties savu veco nūju, uz kuras bija uzraksts "Cooper".
Kūpers ir divus mēnešus vecs kucēns. “Kā oficiāli varējām viņu ņemt, tā tūlīt arī atvedām uz mājām. Viņš jau tagad vēl ir kā zīdainis – ēd, guļ, čurā un kakā,” piebilst suņuka saimnieks. Vaicāts, kāpēc izvēlēts tieši labradors, hokejists atklāj, ka viņam patīk vairākas suņu šķirnes, bet, apkopojot informāciju par suņiem, secinājuši, šis ir vidējais aritmētiskais, ar kuru nevar kļūdīties. “Man liekas, ka labradors ir ļoti ģimenisks suns, draudzīgs ar bērniem. Mums ir liels dārzs un baseins, un sunim patīk ūdens. Blakus mājai ir ezers. Tā ka, saliekot visas lietas kopā, izvēlējāmies labradoru. Jā, mums tagad mājās ir vēl viens bērns! Suns bija mans ilgu gadu sapnis, tāpēc arī uzņēmos galvenās rūpes par viņu. Bērniem suns ir svarīgs kā kucēns, tad jau redzēs, vai gribēs darboties, kad viņš pieaugs. Piemēram, šorīt jau piecos devos ar viņu ārā pastaigā. Viņam ir pirmās dieniņas mūsmājās, neliels stress jaunā vietā. Ar laiku jau būs vieglāk. Sākums vienmēr ir sarežģīts, kamēr iemācās un pierod. Tā ka būs jau labi! Tagad viņam ir mājmācība, lai es kā saimnieks ar viņu atrodu saikni. Bet iesim suņu skolā pie profesionāļiem, jo es jau neesmu mācīts kinologs. Uzticēšos kādam speciālistam, lai suns ir gudrs un paklausīgs.”
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Ciemos pie Kaspara Daugaviņa 2020. gada pavasarī
Ciemos pie ledus hokeja meistara Kaspara Daugaviņa 2020. gada pavasarī.