Nedēļas jaunumi "Tet+" - vēl nebijis šovs, zinātnes spēks un amerikāņu komēdija
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties tiešraides TV stratēģijas spēli "Līmenis", raidījumu "Zinātnes eksplozija" un komēdiju "Geila Dotrija un slavenību brīvbiļete".
Vēl nebijis šovs!
Klāt Latvijā vēl nebijuša mēroga projekts – tiešraides TV stratēģijas spēle "Līmenis".
"Līmenis" ir tiešraides realitātes šovs – 35 dienas tā dalībnieki dzīvos divās krasi atšķirīgās pasaulēs. Vieni baudīs komfortu un privilēģijas, kamēr otri uzturēsies daudz skarbākos apstākļos, strādās, pelnīs un cīnīsies par iespēju uzlabot dzīves apstākļus. Abas pasaules būs cieši saistītas, bet spēles gaitu nemitīgi mainīs skatītāju balsojumi, izbalsošanas, dalībnieku rotācija un iespēja pāriet no viena “līmeņa” uz otru. "Līmenis" – tā ir sociālā piramīda realitātes šova formātā, kurā tiek pārbaudītas ne tikai dalībnieku izdzīvošanas spējas, bet arī viņu attiecības, vērtības un priekšstati par taisnīgumu. Projekta filmēšana un tiešraide norisināsies no 2026. gada 26. oktobra līdz 29. novembrim.
"Līmenis" būs skatāms piecas nedēļas tiešraidē izklaides platformā "Tet+" četros īpaši izveidotos kanālos, piedāvājot iespēju sekot notikumiem jebkurā diennakts laikā. Kanālā "360" un "Tet+ Classic" ēterā skatītāji varēs sekot līdzi ikdienas 30 minūšu epizodēm pulksten 17.05 un iknedēļas izbalsošanas tiešraidēm pulksten 18.00.
Zinātnes spēks
Iluzionists Ēriks dalās ar noslēpumiem no zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas pasaules.
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Viņš bērniem iemācīs veidus, kā radus un draugus pārsteigt ar uz STEM balstītiem burvju trikiem un rokdarbiem. Iztēlojieties, ka skaļruņus telefonam varat izgatavot no ikdienišķām lietām. Vai arī spējat uzbūvēt raķeti no limonādes pudeles un ūdens strūklas. Tas viss ir iespējams, pateicoties zinātnes spēkam!
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"Geila Dotrija un slavenību brīvbiļete" ir amerikāņu komēdija.
Mazpilsētas frizieres Geilas Dotrijas pasaule apgriežas kājām gaisā, kad viņas līgavainis pārguļ ar savu “brīvbiļeti”. Jūtoties nodota, Geila impulsīvi dodas uz Losandželosu kopā ar savu labāko draugu Oto, lai glābtu kāzas un izlīdzinātu rezultātu ar savu “brīvbiļeti” – Džonu Hemu. Ar Holivudas asistenta, paparaci un aktiera Džona Sleterija palīdzību viņi nonāk slavenību un algotu slepkavu pasaulē, kur visi meklē Hemu.