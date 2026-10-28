Sarkanā kleitā un starojoša. Pīrsa Brosnana sieva apbur ar eleganci un parāda savu skaisto māti un dēlus
73 gadus vecais kādreizējais spiega Džeimsa Bonda lomas atveidotājs Pīrss Brosnans un viņa sieva Kīlija Šeja Smita ir vecāki diviem dēliem – 29 gadus vecajam Dilanam un 25 gadus vecajam Parisam.
Pīrss Brosnans un viņa sieva nesen kopā ar abiem dēliem apmeklēja svinības, kas tika rīkotas par godu Kīlijas mammas Šāronas Rouzas 82. dzimšanas dienai.
Sociālajos tīklos Kīlija dalījās ar sirsnīgu ģimenes fotogrāfiju, kurā visi priecīgi pozē pie dzimšanas dienas tortes ar aizdegtām svecītēm. Fotogrāfijā redzams arī 29 gadus vecais Dilans un 25 gadus vecais Pariss, kuri augumā jau krietni pārauguši savus slavenos vecākus.
63 gadus vecā divu dēlu mamma pie fotogrāfijas rakstīja: "Lūdzu, pievienojieties un apsveiciet manu mīļo mammu Šāronu Rouzu 82. dzimšanas dienā!" Arī Pīrss steidza sveikt sievasmāti, komentāros rakstot: "Daudz laimes dzimšanas dienā! Ļoti tevi mīlu, Šārona."
Kīlija sociālajos tīklos bieži dalās ar mirkļiem no ģimenes ikdienas. Septembrī žurnāliste publicēja skaistu selfiju ar vīru, kas uzņemta pēc dzimšanas dienas svinībām. "Paldies visiem par sirsnīgajiem apsveikumiem dzimšanas dienā! Tā bija brīnišķīga nedēļas nogale," viņa rakstīja.
Pīrsa un Kīlijas mīlasstāsts
Pīrss un Kīlija iepazinās 1994. gadā kādā ballītē Meksikā. Tas notika trīs gadus pēc tam, kad 1991. gadā no olnīcu vēža nomira aktiera pirmā sieva, austrāliešu aktrise Kasandra Harisa.
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Intervijā žurnālam “People” Kīlija dalījās ar savu pirmo iespaidu par nākamo vīru: "Viņš bija valdzinošs. Garš, ar tumšiem matiem un izskatīgs – tāds vīrietis, kurš uzreiz piesaista uzmanību. Turklāt viņa acīs bija nerātns mirdzums.”
2001. gadā Pīrss un Kīlija apprecējās Ballintuberas abatijā Īrijā.
Šā gada augustā Kīlija ar sirsnīgu ierakstu savā “Instagram” blogā atzīmēja abu 25. kāzu gadadienu. "Daudz laimes 25. kāzu gadadienā, mana mīlestība! Dzīve kopā ar tevi ir piedzīvojumu pilna. Ar nepacietību gaidu nākamos 25 gadus tev līdzās," viņa rakstīja, publicējot vairākas fotogrāfijas no abu kopīgās pagātnes.
Pīrsa un Kīlijas ģimenes dzīve
Pīrss Brosnans ir piecu bērnu tēvs. Trīs atvases viņš audzināja kopā ar savu pirmo sievu austrāliešu aktrisi Kasandru Harisu. 1983. gadā pārim piedzima kopīgs dēls Šons. Pēc Kasandras iepriekšējā vīra Dermota Harisa nāves 1986. gadā aktieris adoptēja arī viņas meitu Šarloti un dēlu Kristoferu. 1991. gada decembrī Kasandra zaudēja cīņu ar olnīcu vēzi. 2013. gadā nomira arī viņas meita Šarlote. Viņu mūžībā aizsauca tā pati slimība, kas savulaik laupīja dzīvību mammai.
Pīrsa Brosnana laulībā ar otro sievu žurnālisti Kīliju pasaulē nākuši divi dēli. Dilans piedzima 1997. gada janvārī, bet Pariss – 2001. gada februārī.
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Abi dēli izvēlējušies radošas profesijas. Dilans nodarbojas ar filmu veidošanu, mūziku un aktiermeistarību, savukārt Pariss ir gleznotājs, aktieris un modelis. 2025. gadā abi brāļi nofilmējās vesternā “The Unholy Trinity”, kurā spēlēja kopā ar savu tēvu un slaveno aktieri Semjuelu L. Džeksonu.