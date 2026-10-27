Vai Kristīnes Lindenblates biznesa ambīcijas kļūs par pārbaudījumu viņas attiecībām ar Dzintaru?
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Kristīnei Lindenblatei netrūkst ideju, kā attīstīt savu dāvanu biznesu. Viņa sapņo ne tikai par jaunām precēm un sakārtotām telpām, bet arī īpašu reklāmas automašīnu. Tomēr Dzintaram ir bažas, vai Kristīnes vērienīgās ieceres neatņems laiku, ko pāris varētu pavadīt kopā.
Kristīne atklāj, ka vēlas biznesu attīstīt arvien plašāk. Viņai padomā ir gan personalizēto krūzīšu idejas, gan citas preces, turklāt viņa gribētu, lai “Just K” kļūtu atpazīstams arī ārpus interneta. Viens no sapņiem ir īpaši noformēta automašīna ar uzņēmuma nosaukumu, neona gaismām un uzrakstiem, kas liktu cilvēkiem pamanīt zīmolu uz ceļa.
Dzintars gan uz šīm iecerēm raugās ar humoru un atgādina par iepriekš apspriesto ideju sākt ar zaporožecu. Kristīnei šāds variants gan nešķiet gana pievilcīgs – viņa vēlas ko skaistāku. Lai arī Dzintars nenoliedz, ka vēlas Kristīnei panākumus, viņu satrauc kas cits. Klausoties par visiem jaunajiem plāniem, viņam rodas bažas, ka uzņēmējdarbība varētu prasīt tik daudz laika un enerģijas, ka attiecībām paliktu pavisam maz vietas. “Tu man sāc stāstīt to, to, to, to vajag, ka izklausās, ka tu tagad strādāsi 24/7,” viņš saka, mudinot Kristīni visu darīt bez lieka stresa. Kristīne savukārt cenšas kliedēt viņa bažas, uzsverot, ka bizness nekļūs svarīgāks par viņu attiecībām. “Neviens bizness nevar mani atņemt tev,” viņa apliecina.