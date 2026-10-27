Vakars kinoteātrī beidzas slimnīcā: kas noticis ar Noela Galahera meitu?
Grupas “Oasis” mūziķa Noela Galahera meita Anaisa devās uz kinoteātri, taču filmas skatīšanās laikā notika kas negaidīts. Lai gan sākotnēji šķita, ka viss jau ir aiz muguras, pēc divām dienām viņas pašsajūta aizvien bija tik slikta, ka nācās meklēt mediķu palīdzību.
Mūziķa Noela Galahera (59) meita Anaisa Galahera (26) vērsusies slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā, jo viņai radušās nopietnas elpošanas grūtības. Tas noticis divas dienas pēc biedējoša incidenta Londonas kinoteātrī, kur filmas seansa laikā negaidīti ieradušies policisti, kuri meklējuši kādu vīrieti. Pārdzīvotais jaunajai sievietei izraisījis spēcīgu panikas lēkmi.
Savā “YouTube” kanālā publicētajā video Anaisa pastāstīja, ka incidents noticis Londonā, Lesteras laukuma kinoteātrī, kur viņa skatījusies jauno filmu “Verity” ar Annu Hetaveju galvenajā lomā [video no 26:34]. "Man šķiet, ka piedzīvoju īstu panikas lēkmi. Man bija ļoti grūti elpot. Pat pēc aptuveni 40 stundām es joprojām nespēju normāli ievilkt elpu," atklāja Anaisa.
"Es sēdēju kinoteātrī, ēdu popkornu, kad pēkšņi zālē ienāca pieci vai seši policisti ar lukturīšiem. Man jau tāpat kinoteātros bieži ir trauksme, jo vienmēr baidos, ka varētu notikt kaut kas slikts. Taču šoreiz pārdzīvojums bija tik spēcīgs, ka man nācās doties prom. Es vairs nespēju to izturēt," viņa pastāstīja.
Anaisa atzina, ka viņu jau sen vajā bailes par iespējamu apdraudējumu kinoteātrī. "Es vienmēr esmu baidījusies, ka kinoteātrī varētu atrasties kāds nelietis. Kad policisti ienāca zālē, lai kādu meklētu, es nodomāju – redz, slikti cilvēki patiešām mēdz slēpties kinoteātros."
Pēc notikušā Anaisa piezvanīja savai mātei Megai, kura nekavējoties pie viņa atbrauca. Tomēr elpošanas apgrūtinājums nepārgāja arī pēc divām dienām, tāpēc jaunā sieviete nolēma doties uz slimnīcu. Ārsti veica plaušu rentgenizmeklējumu un pārbaudīja sirds darbību. Pēc izmeklējumiem mediķi secināja, ka Anaisa pārcietusi smagu panikas lēkmi.
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Vēlāk Anaisa sociālajā tīklā “TikTok” apliecināja, ka ar viņu viss ir kārtībā.
Ar panikas lēkmēm savulaik cīnījies arī viņas tēvs, leģendārās britu rokgrupas “Oasis” mūziķis Noels Galahers. Viņš iepriekš atzinis, ka tieši smagās panikas lēkmes bijušas iemesls, kāpēc viņš pārtraucis lietot kokaīnu. Pirms tam mūziķis četrus gadus narkotikas lietojis katru vakaru, līdz situācija kļuvusi nepanesama.
Sarunā ar Metu Morganu podkāstā “Funny How?” Galahers atcerējās kādu īpaši smagu epizodi. "Reiz man pat nācās nokļūt slimnīcā. Iedomājieties – jums ir psihozes epizode, un jūs nonākat slimnīcā. Turklāt ārsti jūsu akcenta dēļ nesaprot ne vārda no tā, ko sakāt, bet jūs mēģināt viņiem paskaidrot: "Man šķiet, ka es mirstu." Man bija vairākas ārkārtīgi smagas panikas lēkmes. Tieši tāpēc es pārtraucu lietot kokaīnu," atzina mūziķis.