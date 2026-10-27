Žurnāls “People” par 2026. gada seksīgāko vīrieti pasaulē izvēlējies aktieri Noa Vailu
Amerikāņu žurnāls “People” par 2026. gada seksīgāko vīrieti pasaulē atzinis 55 gadus veco Holivudas aktieri Noa Vailu, kurš skatītājiem pazīstams ar lomām populārajos medicīnas seriālos “Ātrā palīdzība” un “The Pitt”.
Par savu izvēli žurnāls “People” paziņoja otrdien, 27. oktobrī, publiskojot arī jaunā numura vāku, kuram aktieris pozējis džinsa apģērbā.
“Man šķita, ka tas ir kāds joks. Nekad pat miljons gadu laikā nebūtu iedomājies, ka man varētu tikt piešķirts šāds gods,” savu pārsteigumu neslēpa Vails.
Noah Wyle named People Magazine’s Sexiest Man Alive 2026. https://t.co/p9K8sRZaAq— Pop Crave (@PopCrave) October 27, 2026
Aktieris gan apzinās, ka jaunais tituls viņam sagādās ne tikai komplimentus, bet arī ne mazums joku no tuvāko cilvēku puses. Viņš smejoties prognozēja, ka ģimene par šo notikumu viņu ķircinās vēl nākamos 50 gadus.
Savukārt viņa sieva Sāra Velsa, ar kuru aktieris ir precējies kopš 2014. gada, par vīra jauno titulu esot gandarīta. Kā jokoja Vails, sieva uzskatot, ka šāda atzinība labi atspoguļo arī viņas gaumi. “Viņa uzskata, ka esmu labs cilvēks un ka tas, kāds esmu kā tēvs un vīrs, ir pelnījis atzinību,” sacīja aktieris.
Vails ir trīs bērnu tēvs. No iepriekšējās laulības ar Treisiju Vorbinu viņam ir 23 gadus vecs dēls Ouens un 21 gadu veca meita Odena, savukārt laulībā ar Sāru pasaulē nākusi meita Frānsisa, kurai ir 11 gadi.
Intervijā aktieris atklāja arī dažas savas ģimenes dzīves aizkulises. Piemēram, viņa ideālais randiņš ar sievu noteikti ietverot gardu maltīti, bet mājās Vails labprāt uzņemoties trauku mazgāšanu. “Izlietne ir mana teritorija. Es ieteiktu arī citiem vīriešiem vairāk pievērsties trauku mazgāšanai, jo tā ir ļoti terapeitiska nodarbe,” viņš jokoja.
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Plašāku atpazīstamību Vails ieguva pagājušā gadsimta 90. gados, kad sāka atveidot jauno ārstu Džonu Kārteru populārajā medicīnas seriālā “Ātrā palīdzība”. Tolaik aktierim bija vien 22 gadi, un šī loma kļuva par vienu no nozīmīgākajām viņa karjerā.
Pēcāk viņš filmējās arī zinātniskās fantastikas seriālā “Falling Skies” un citos televīzijas projektos, taču jaunu popularitātes vilni piedzīvoja 2025. gadā, kad atgriezās medicīnas drāmu pasaulē ar galveno lomu HBO seriālā “The Pitt”.
Tajā Vails atveido ārstu Maiklu Robinaviču jeb Robiju, kurš strādā noslogotā Pitsburgas slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā. Par šo lomu aktieris izpelnījies gan skatītāju, gan kritiķu atzinību, saņemot prestižās “Emmy” un “Zelta globusa” balvas.
Iepriekš žurnāla “People” seksīgākā vīrieša titulu 2025. gadā ieguva britu aktieris Džonatans Beilijs, bet 2024. gadā – amerikāņu aktieris Džons Krasinskis.