Daļa stāsta tapusi Liepājā - noslēgusies Latvijas un Vācijas kopražotās filmas “Atpakaļceļā” uzņemšana
Hamburgā noslēgusies Latvijas un Vācijas kopražojuma spēlfilmas “Atpakaļceļā” uzņemšana. Režisores Jūlijas Drahes filmā nozīmīga loma ir Liepājai — pilsētai, kurā dzīvo galvenā varone.
Filma stāsta par jaunu sievieti, vācieti Jesi, kura ar prāmi dodas prom no Liepājas, lai atgrieztos Vācijā un pēdējo reizi satiktu mirstošo tēvu. Ceļojuma laikā viņa sastop Lū – dzīvespriecīgu meiteni, kura ceļojuma laikā uz prāmja pazaudējusi savu šarmanto, taču alkohola atkarības nomākto tēvu Robertu. Brauciens pāri jūrai pārvēršas par ceļojumu pašas Jesi pagātnē un atmiņās, kur sapņi un realitāte savijas vienā plūdumā.
Filmas aktieru ansamblī apvienoti Vācijas un Latvijas aktieri. Galvenās lomas atveido vācu aktrises – Elisa Šlota, kas pazīstama no filmas Strange Daughter (2017), un Hanna Hekta, kura spēlējusi Kannu kinofestivālam atlasītajā režisores Mašas Šilinskas filmā Sound of Falling (2025), filmā piedalās arī vācu aktieris Saša Gersaks. Latvijas aktierus filmā pārstāv Kārlis Dzintars Zahovskis, kuram piešķirta ārkārtīgi intriģējoša un nozīmīga loma, arī Gatis Gāga, Ieva Puķe, Ivonna Kalita un citi.
Filmas galvenais producents ir Vācijas filmu kompānija JunaFilm, Latvijas kopproducenti ir studija White Picture un producente Alise Ģelze. “Mums ir prieks atkal atgriezties Liepājā, kas filmu projektus piesaista ne tikai ar savu viesmīlību, bet arī daudzveidīgajām filmēšanas lokācijām. Filmā iemūžinām Liepāju tās šodienas veidolā, parādot arī pilsētai nozīmīgus objektus – ostu un koncertzāli Lielais dzintars. Liepāja šajā stāstā kļūst par vietu, kur galvenā varone atrod savu kultūras meku – telpu, kurā atklāt jaunus apvāršņus un piedzīvot piederības sajūtu. Zīmīgi, ka filmas stāsts par šo īpašo saikni ar pilsētu top laikā, kad Liepāja ir Eiropas kultūras galvaspilsēta,” stāsta filmas kopproducente Alise Ģelze.
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Projekts top sadarbībā ar Vācijas televīzijas kanālu NDR un ARTE. Filmas tapšanu atbalsta Vācijas Federālais filmu fonds (DFFF), Vācijas federālās valdības kultūras filmu finansēšanas programma, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Eiropas kopražojumu fonds Eurimages, filmu un mediju aģentūra Nordmedia, arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).