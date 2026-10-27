Nažu masāža, zemestrīces brīdinājums un "Michelin" pārbaudījums - pašmāju slavenības šovā "Četri uz koferiem" dodas uz Taivānu
Ceļojumu šovs “Četri uz koferiem” dodas uz Taivānu! Šoreiz ceļotāju kompānija sastāvēs no repera Denisa Stepanova, satura veidotājas Kristīnes Stakenas, bijušā hokejista Edgara Masaļska un dziedātājas Aijas Andrejevas-Aišpures.
Vienam nāksies meklēt jaunu naktsmītni, citam būs jātiek galā ar neparastiem ēdieniem, bet vēl kāds pārsteigs ceļabiedrus ar pavisam neierastām izklaidēm. Vai četrotnei izdosies saglabāt labu garastāvokli arī tad, kad viss nenotiks pēc plāna?
Pirmo ceļojuma posmu vadīs Deniss Stepanovs, kurš Taivānas galvaspilsētas Taipejas iepazīšanu sāks pavisam neierasti.
Tā vietā, lai uzreiz dotos apskatīt populārākos tūrisma objektus, viņš ceļabiedrus aizvedīs uz sporta zāli, bet vēlāk pārsteigs ar masāžu, kurā tiek izmantoti naži. Drīz vien Deniss iegūs arī neoficiālu “masāžņiku meistara” titulu. Ceļojumā netrūks arī kuriozu – Edgaram Masaļskim naktsmītnē gulta izrādīsies par īsu, bet Aija Andrejeva atklās Taivānas tualetes tehnoloģiju neparastās iespējas. Tikmēr Kristīnei radīsies jautājums, vai viņa šajā ceļojumā vispār ieraudzīs pašu Taipeju!
Stafeti pārņems Kristīne Stakena, kuras ceļojuma plānus jau pašā sākumā sarežģīs negaidīts pavērsiens. Lai gan automašīna būs noīrēta, izrādīsies, ka pati pie stūres viņa sēsties nedrīkst. Kā Kristīne tiks galā ar šo situāciju? Dodoties ārpus Taipejas, četrotne iepazīs Taivānas dabas skaistumu un vietējās tradīcijas, palaidīs debesīs laternu un dosies uz iespaidīgu ūdenskritumu. Taču ceļabiedrus gaidīs arī gastronomisks pārbaudījums – būs jānogaršo slavenā tējas ola, kas ne visiem izraisīs sajūsmu. Par īstu piedzīvojumu varētu kļūt arī vakars, kad naktsmītņu rezervācijas sagādās ne vienu vien pārsteigumu. Vai Kristīnei izdosies pierādīt, ka viņas izvēlētais maršruts ir izdevies, pat ja nakšņošana nenotiks gluži pēc plāna?
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Edgara Masaļska ceļojuma posms sāksies ar notikumu, ko neviens nebūs gaidījis. Brīdī, kad četrotne gatavosies doties ceļā, telefonos pienāks brīdinājums par zemestrīci! Vai ceļotāji ļausies satraukumam, vai tomēr turpinās iecerēto piedzīvojumu? Edgars pārējos vedīs prom no pilsētas, lai iepazītu Taivānas kalnus, tējas plantācijas un vietējo kultūru. Ceļabiedrus sagaidīs arī neparasta ceremonija un naktsmītne, kuras vērtējums internetā varētu radīt zināmas bažas. Tomēr Edgara plānos būs arī kāds īpašs piedzīvojums, kura dēļ nāksies celties jau agrā rīta stundā.
Noslēdzošo ceļojuma posmu vadīs Aija Andrejeva, kura parūpēsies par jautru izbraucienu dabā un īpašu vakara maltīti. Dziesmas, joki un negaidīti manevri pie auto stūres būs tikai sākums, jo vakariņās četrotne dosies uz spāņu restorānu ar “Michelin” zvaigznēm. Taču izsmalcinātas vakariņas var izrādīties arī pamatīgs pacietības pārbaudījums, ja ēdiens kavējas ilgāk, nekā cerēts. Vai paelja attaisnos gan gaidīšanas laiku, gan cenu? Aija ceļabiedriem atklās arī Taivānas ikdienas iepirkšanās kultūru un aizvedīs uz vietu, kas saistīta ar populārās burbuļtējas pirmsākumiem. Ceļojumam tuvojoties noslēgumam, četrotnei būs jāizvērtē piedzīvotais un jāizlemj, kurš no četriem vadītājiem būs sarūpējis vislabāko ceļojumu!
Iepazīsti Taivānas krāsaino ikdienu, pārsteidzošās tradīcijas un neaizmirstamos ceļojuma kuriozus kopā ar Denisu Stepanovu, Kristīni Stakenu, Edgaru Masaļski un Aiju Andrejevu šovā “Četri uz koferiem” izklaides platformā "Tet+" un katru sestdienu pulksten 20.30 kanālā "360".
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