Pārsteigusi pat Ķīnas prezidentu: kas ir 15 gadus vecā Trampa mazmeita Arabella Kušnere?
Lai gan ASV prezidenta Donalda Trampa 15 gadus vecā mazmeita Arabella Roza Kušnere līdz šim lielākoties atradusies ārpus plašākas sabiedrības uzmanības loka, pēdējā laikā viņa arvien biežāk redzama Baltā nama pasākumos. Turklāt jauniete var lepoties ar kādu neparastu prasmi, ar kuru savulaik izdevies pārsteigt pat Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu. Kas īsti ir šī jauniete, ar ko viņa izceļas un ko vēl zinām par mazāk pazīstamo Trampu ģimenes atvasi?
Arabella Roza Kušnere ir Trampa vecākās meitas Ivankas Trampas un uzņēmēja, bijušā Baltā nama vecākā padomnieka Džareda Kušnera pirmdzimtā. Ģimenē aug arī divi jaunāki dēli — Džozefs Frederiks un Teodors Džeimss.
Lai gan Arabella nāk no vienas no pasaulē pazīstamākajām un turīgākajām amerikāņu ģimenēm, viņas vecāki centušies bērnus audzināt pēc iespējas tālāk no nepārtrauktas mediju uzmanības. Tādēļ atšķirībā no sava tēvoča Barona Trampa, kura gaitām sabiedrība un mediji regulāri seko līdzi, Arabella līdz šim bijusi krietni mazāk pazīstama plašākai publikai.
Sajūsminājusi pat Ķīnas prezidentu
Vienlaikus gan jāatzīst, ka Arabella jau agrā bērnībā ieguva starptautisku atpazīstamību, pateicoties kādai neparastai prasmei — viņa jau kopš mazotnes apguvusi mandarīnu ķīniešu valodu.
2017. gadā, kad Arabellai bija tikai seši gadi, viņas vectēvs Donalds Tramps oficiālās vizītes laikā Ķīnā parādīja valsts prezidentam Sji Dzjiņpinam video, kurā mazmeita tradicionālā ķīniešu tērpā dzied dziesmas un deklamē tekstus mandarīnu valodā. Mazās meitenes sniegums Ķīnas līderi esot tik ļoti iespaidojis, ka viņš tam piešķīris visaugstāko novērtējumu — “A+”. Sji Dzjiņpins toreiz Arabellu nodēvēja par vectēva mazo eņģeli, savukārt Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāve viņu raksturoja kā mazu ASV un Ķīnas draudzības vēstnieci.
Šā gada 24. septembrī Arabella atkal nonāca uzmanības centrā, kad kopā ar māti Ivanku Trampu piedalījās Ķīnas prezidenta un viņa sievas Penas Lijuaņas uzņemšanā Baltajā namā. Jauniete augstos viesus mandarīnu valodā sveikusi ar vārdiem “Laipni lūgti Amerikā!”. Ķīnas prezidenta pāris esot paudis pārsteigumu par to, cik ļoti meitene izaugusi kopš viņu iepriekšējās tikšanās.
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Tajā pašā vakarā Arabella pirmo reizi piedalījās arī oficiālajās valsts vakariņās Baltajā namā, kur ieradās elegantā, melnā vakarkleitā.
Modes izdevumi salīdzina ar eleganto māti
Tomēr svešvalodu apguve nebūt nav vienīgā jaunietes aizraušanās. Kā sociālajos tīklos atklājusi viņas māte, Arabella spēlē klavieres, dzied, aizraujas ar jāšanas sportu un trenējas brazīliešu džiu-džitsu — cīņas mākslas veidā, kas apvieno dažādus pašaizsardzības paņēmienus.
Pēdējos gados Arabella arvien biežāk piesaista uzmanību arī ar savu ģērbšanās stilu. Modes izdevumi jau sākuši viņu salīdzināt ar māti Ivanku, kura savulaik strādājusi arī modes industrijā.
Ievērots arī tas, ka Arabella reizēm aizņemas arī mātes apģērbu. Piemēram, 2025. gada janvārī, apmeklējot dievkalpojumu pēc vectēva inaugurācijas, jauniete bija izvēlējusies rūtainu mēteļkleitu, kuru Ivanka pati bija valkājusi 2020. gadā. Savukārt vēlāk Baltā nama pasākumā Arabella ieradās baltā dizaineres Emīlijas Vikstedas kleitā, kuru viņas māte bija vilkusi jau 2018. gadā.
Arabella aug ģimenē, kurā liela nozīme ir arī reliģiskajām tradīcijām. Viņas vecāki praktizē jūdaismu, un 2023. gadā meitene nosvinēja savu bat micvu — ebreju reliģisko pilngadības ceremoniju, kas meitenēm tradicionāli notiek 12 gadu vecumā.
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Arabella arvien biežāk nonāk sabiedrības uzmanības centrā
Lai gan Arabellas māsīca Kaja Trampa jau ieguvusi ievērojamu popularitāti sociālajos tīklos un aktīvi veido savu publisko tēlu, Arabella līdz šim izvēlējusies krietni atturīgāku ceļu. Tomēr viņas arvien biežākā parādīšanās nozīmīgos pasākumos nav palikusi nepamanīta. Oktobrī ārvalstu izdevumi pievērsuši uzmanību jaunietes pieaugošajai interesei par publisko dzīvi un viņas līdzībai ar māti.
To, vai Arabella nākotnē sekos mātes pēdās un kļūs par vienu no redzamākajām Trampu ģimenes pārstāvēm, gan rādīs laiks.
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