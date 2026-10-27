Aktieru duets "GraBulis" izdod jaunu singlu "Vēlu, vēlu rudeņos"
Dailes teātra aktieru Ginta Grāveļa un Andra Buļa radošā apvienība "GraBulis" piedāvā klausītājiem jaunu dziesmu "Vēlu, vēlu rudeņos", kam tapis arī videoklips.
"Latvijas rudens ir apdziedāts jau kopš senseniem laikiem,” par jauno skaņdarbu stāsta Andris Bulis. “Tā vien šķiet, ka, tuvojoties tumšajam laikam, latvieši steidz “ietīties“ melanholijā un ļauties skaistām skumjām ar cerību, ka viņus sadzirdēs un dzērves šoreiz neaizlidos. Bet tās aizlido, lapas nobirst un iestājas vēlie vakari. Atliek vien to pieņemt, atzīt un turpināt mīlēt. Un - vēlu rudeņos arī mīlestība ir citādāka. Kāda? Plaša kā debesis!”
Par jaunās dziesmas melodiju parūpējušies Normunds Jakušonoks un Ģirts Lūsis, teksta radīšanā piedalījies arī Andris Bulis. Skaņdarbs ieturēts labākajās tradicionālās popmūzikas tradīcijās. Tā ieraksts tapis “Labo ierakstu studijā” sadarbībā ar Jāni Kalvi un Lotaru Lodziņu. Par dziesmas videoversiju savukārt parūpējies Oskars Ozoliņš, bet videoklips filmēts Ādažu lidlaukā. Šis ir dueta trešais singls. Iespējams, ka jau pavasarī gaidāms arī pirmais albums. Tikmēr vēl var paspēt noskatīties arī radošās apvienības “GraBulis” jauno programmu “Te un tagad – vairāk par neko!” mūzikas namā “Daile” 10. decembrī: "Tā būs muzikāli dzejiska performance, kurā viss var notikt, jo — kas to zina, kā tas viss beigsies? “GraBulis” nepiedāvā tikai koncertu. Tā ir mūzikas, dzejas, humora un cilvēku satikšanās tiem, kuri vēl prot pasmieties paši par sevi. Mazliet romantiski, muzikāli, nepieradināti un patiesi. Muzikālo pastiprinājumu nodrošinās “Kalētu ielas trio”."