Viņi bērnībā biedēja miljoniem skatītāju un kļuva par šausmu kino leģendām.
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Ārzemju zvaigznes
Šodien 06:15
Viņi bērnībā biedēja miljoniem skatītāju: kā izvērtušies 10 slavenāko šausmu filmu mazo zvaigžņu likteņi?
Tuvojoties Halovīnam, arvien biežāk gribas atgriezties pie šausmu kino klasikām, kas savulaik likušas skatītājiem bailēs sarauties. Taču ne vienmēr visbiedējošākie filmu varoņi ir asinskāri slepkavas, dēmoni vai briesmoņi. Reizēm pietiek ar nevainīgu bērna sejiņu, savādu skatienu vai biedējošu smaidu, lai pār muguru pārskrietu aukstas tirpas.
Šausmu kino vēsturē netrūkst bērnu, kuri ar savu šķietamo nevainību spējuši skatītājus pārbiedēt vairāk nekā jebkurš monstrs. No mazā Denija leģendārajā filmā “Mirdzums” līdz meitenei ar garajiem, melnajiem matiem filmā “Aplis” — šie tēli kļuvuši par neatņemamu šausmu kino vēstures daļu.
Taču kas noticis ar mazajiem aktieriem, kuri savulaik biedēja miljoniem skatītāju visā pasaulē? Ielūkojamies desmit slavenu šausmu filmu bērnu zvaigžņu dzīvēs un noskaidrojam, kā viņiem klājies pēc bērnībā piedzīvotās slavas.