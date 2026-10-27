Kā kino izskatījās 1967. gadā? "Splendid Palace" sāk īpašu filmu ciklu
Ar franču režisora Žaka Tatī filmu “Laiks izklaidēm” (Playtime) kinoteātrī “Splendid Palace” šodien tiks atklāts kino klasikas cikls “1967”, ko veidojusi kino teorētiķe Dita Rietuma.
Piecos īpašos seansos līdz 2027. gada martam skatītājiem būs iespēja uz lielā ekrāna piedzīvot pasaules kino šedevrus, kas tapuši vienā no nozīmīgākajiem kino vēstures pārmaiņu gadiem. Katru seansu ievadīs Dita Rietuma, atklājot filmu tapšanas kontekstu, interesantus faktus un to nozīmi kino vēsturē.
Kino klasikas cikls sāksies ar vienu no franču kino izcilākajiem darbiem - Žaka Tatī komēdiju “Laiks izklaidēm” (1967). Filmas centrā ir Tatī radītais varonis, neveiklais un labsirdīgais Ilo kungs, kurš klejo pa futūristisku Parīzi, cenšoties orientēties stikla un tērauda ieskautā pilsētvidē. Ar smalku vizuālo humoru, pantomīmu un skaņu spēlēm režisors ironiski atklāj modernās pasaules atsvešinātību, tehnoloģiju valdzinājumu un cilvēka centienus saglabāt savu individualitāti.
1967. gadā kino piedzīvoja būtiskas izmaiņas
Kinoteātra “Splendid Palace” un nodibinājuma “Kinoskola” veidotā izlase “1967” aicina atgriezties laikā, kad pasaules kino piedzīvoja būtiskas pārmaiņas. Tas bija gads, kad līdzās Eiropas modernā kino meklējumiem arvien spilgtāk sevi pieteica jaunā Holivuda. Kino kļuva drosmīgāks, personiskāks un brīvāks, mainot ne tikai stāstījuma formas, bet arī skatītāju attiecības ar ekrānu.
“Katram ir kāds gads, kas viņam ir īpašs dažādu apstākļu un iemeslu dēļ. 1967. gads man ir īpašs – tas iezīmē ne tikai būtisku pavērsienu kino vēsturē, bet arī personisku sākumu. Šis gads kino vēsturē ir viens no tiem brīžiem, kad šķietami atšķirīgas kino kustības dažādos kontinentos pēkšņi veido vienotu laikmeta portretu,” stāsta kino teorētiķe Dita Rietuma.
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Izlasē iekļautas piecas filmas
Izlasē iekļautas piecas stilistiski un tematiski atšķirīgas filmas, kas atspoguļo sava laikmeta būtiskākās pārmaiņas, runājot par paaudžu konfliktiem, brīvību, identitāti, seksualitāti un atsvešinātību. Līdzās pasaules kino klasikai skatītājiem būs iespēja no jauna atklāt arī Latvijas kino vēstures izcilību - Rolanda Kalniņa filmu “Četri balti krekli”, kas uzņemta 1967. gadā, bet starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivālā piedzīvoja tikai pusgadsimtu vēlāk.
Kino klasikas izlases “1967” programma:
- 27. oktobris, 2026 – “Laiks izklaidēm” (Playtime), režisors Žaks Tatī.
- 26. novembris, 2026 – “Absolvents” (The Graduate), režisors Maiks Nikolss. Viena no sava laikmeta ikoniskākajām filmām par pieaugšanu, attiecībām un paaudžu konfliktu.
- 7. janvāris, 2027 – “Četri balti krekli” (Elpojiet dziļi…), režisors Rolands Kalniņš. Latvijas kino klasika par radošo brīvību un jaunības dumpīgumu.
- 4. februāris, 2027 – “Dienas skaistule” (Belle de Jour), režisors Luiss Bunjuels. Psiholoģiski smalks un sirreāls stāsts par vēlmēm, identitāti un realitātes robežām.
- 10. marts, 2027 – “Bonija un Klaids” (Bonnie and Clyde), režisors Arturs Penns. Leģendārs amerikāņu kino darbs par dumpīgumu, brīvības alkām un traģisku mīlestību.
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Kino klasikas izlase “1967” būs iespēja ne tikai noskatīties izcilas filmas uz lielā ekrāna, bet arī Ditas Rietumas vadībā iepazīt kino vēstures pagrieziena punktu, kura ietekme jūtama vēl šodien. Biļetes uz seansiem pieejamas kinoteātra tīmekļvietnē www.splendidpalace.lv un kasē.