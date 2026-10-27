Pēc gandrīz 20 gadu pārtraukuma jaunā versijā atgriezīsies populārais seriāls "Septītās debesis"
Gandrīz 20 gadus pēc populārā ģimenes seriāla “Septītās debesis” noslēguma skatītājus gaida tā atgriešanās jaunā veidolā. Aktrise Džesika Bīla, kura savulaik seriālā atveidoja Mēriju Kamdenu, atklājusi, kā iecerēts pielāgot savulaik tik iecienīto stāstu mūsdienu auditorijai.
ASV seriāls “Septītās debesis” pirmizrādi piedzīvoja 1996. gadā un 11 sezonu garumā stāstīja par Kamdenu ģimenes ikdienu. Tā centrā bija protestantu mācītājs Ēriks Kamdens, viņa sieva Annija un abu septiņi bērni, kuriem nācās saskarties ar dažādām pieaugšanas grūtībām, ģimenes konfliktiem un dzīves pārbaudījumiem.
Seriāls kļuva par vienu no televīzijas kanāla “The WB” lielākajiem panākumiem, un līdz tā noslēgumam 2007. gadā tika uzņemtas gandrīz 250 sērijas. Seriāls savulaik iemantoja lielu popularitāti arī Latvijas skatītāju vidū.
Par seriāla atjaunošanu pirmo reizi tika paziņots 2025. gada maijā, taču tagad Džesika Bīla, kura jaunajā projektā iesaistīta kā producente, atklājusi vairāk par tā iecerēto saturu. Intervijā raidījumam “Collider Ladies Night” aktrise pastāstījusi, ka jaunais seriāls saglabās sākotnējā stāsta būtību, vienlaikus daudz atklātāk pievēršoties problēmām, ar kurām saskaras mūsdienu ģimenes.
“Mēs vēlamies runāt par to, kas šobrīd notiek pusaudžu un ģimeņu dzīvēs — par tehnoloģiju radītajām problēmām, skolu, mobingu, narkotikām un alkoholu. Mēs gribam šīm tēmām pievērsties ļoti reālistiski,” skaidrojusi Bīla.
Aktrise atzinusi, ka arī sākotnējais seriāls pieskāries sarežģītiem jautājumiem, tomēr tolaik veidotājiem nācies ievērot daudz stingrākus ierobežojumus un rūpīgi izvērtēt, kādu saturu būs gatava pieņemt auditorija. Mūsdienās šādu ierobežojumu esot mazāk, tādēļ jaunajā versijā būs iespējams runāt arī par nopietnākām problēmām.
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Vienlaikus Bīla uzsvērusi, ka nevēlas pazaudēt to, kas savulaik padarīja “Septītās debesis” tik īpašas — ģimenes vērtības, savstarpēju atbalstu un cerību, ka pat sarežģītās situācijās iespējams atrast risinājumu.
Aktrise, kura ir precējusies ar dziedātāju Džastinu Timberleiku, atklājusi, ka arī pati, būdama divu bērnu māte, bieži saskaras ar grūtībām atrast televīzijas saturu, ko visa ģimene varētu skatīties kopā: “Es meklēju kaut ko, ko varētu skatīties televīzijā kopā ar saviem bērniem. Izvēle ir ierobežota. Daudzas lietas es vienkārši nevaru skatīties kopā ar viņiem."
Viņasprāt, televīzijā pietrūkst stāstu, kuros nozīmīga vieta būtu ģimenei, kopienai, ticībai un savstarpējai cieņai. Aktrise vēlas radīt seriālu, kas būtu reālistisks, taču vienlaikus saglabātu pozitīvāku skatījumu uz dzīvi.
Lai gan sākotnējā seriāla cienītāji varētu cerēt atkal ieraudzīt iemīļotos varoņus, jaunā versija nebūs tiešs Kamdenu ģimenes stāsta turpinājums. Proti, jaunā seriāla centrā paredzēta cita, daudzveidīga ģimene, un sākotnējā aktieru sastāva dalībnieku atgriešanās ekrānā nav plānota.
Oriģinālajā seriālā līdzās Bīlai filmējās Stīvens Kolinss, Ketrīna Hiksa, Berijs Vatsons, Deivids Galahers, Beverlija Mičela, Makenzija Rosmena un citi aktieri.