Princese Diāna baidījusies, ka princis Harijs vienmēr paliks brāļa Viljama ēnā
Princese Diāna jau no dēlu bērnības uztraukusies, ka jaunākajam dēlam princim Harijam būs grūti atrast savu vietu britu karaliskajā ģimenē, jo viņam visu mūžu nāksies dzīvot vecākā brāļa un nākamā karaļa prinča Viljama ēnā.
Interese par princeses Diānas attiecībām ar dēliem atkal pieaugusi saistībā ar gaidāmo trīs sēriju dokumentālo filmu “Diana Unheard”, kurā pirmo reizi plašākai sabiedrībai būs iespēja dzirdēt līdz šim nepubliskotus princeses balss ierakstus.
Aptuveni piecu stundu garie ieraksti tapuši 1991. gadā, kad Diāna uzticējusi savas pārdomas draugam, ārstam Džeimsam Koltērstam. Savulaik šie materiāli izmantoti Endrū Mortona 1992. gadā izdotajā biogrāfijā “Diana: Her True Story”. Tajos princese atklāti runājusi par savu laulību ar toreizējo princi Čārlzu, dzīvi karaļnamā un abu dēlu nākotni.
Kā izteicies britu karaliskās ģimenes eksperts Kristofers Andersens, Diāna jau ļoti agri sapratusi, ka viņas dēlus gaida krasi atšķirīgi likteņi. “Diāna jau no paša sākuma baidījās, ka Harijs varētu iznīkt sava brāļa, nākamā karaļa, ēnā,” sacījis eksperts.
Pēc Andersena teiktā, Diāna Viljamu uzskatījusi par gudru, jūtīgu un savam vecumam neparasti nobriedušu zēnu. Viņa nešaubījusies, ka vecākais dēls spēs uzņemties karaļa pienākumus. Savukārt par Hariju viņas bažas bijušas daudz lielākas.
Lai gan sabiedrība Hariju pazinusi kā dzīvespriecīgu un palaidnīgu zēnu, māte apzinājusies, ka pastāvīga atrašanās vecākā brāļa ēnā var radīt dziļu nedrošības sajūtu un šaubas par sevi.
Interesanti, ka arī pats Viljams jau bērnībā esot centies pasargāt jaunāko brāli no šādām izjūtām. Andersens atgādinājis par princeses Diānas pēdējo telefonsarunu ar Viljamu 1997. gada augustā, tikai dažas stundas pirms viņas traģiskās nāves Parīzē. Toreiz 15 gadus vecais Viljams mātei stāstījis, ka viņam piedāvāts vienam pašam piedalīties fotosesijā saistībā ar jauno mācību gadu Ītonas koledžā. Tomēr princis raizējies, ka šāda uzmanība varētu likt 12 gadus vecajam Harijam justies atstumtam.
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Princese Diāna ar dēliem
Princese Diāna ar dēliem princi Viljamu un princi Hariju.
Vienlaikus Andersens uzsvēris, ka Diāna nekad nebūtu iedomājusies, ka abu dēlu attiecības nākotnē varētu tik ļoti pasliktināties. Viņa brāļu savstarpējo saikni uzskatījusi par nesaraujamu un ticējusi, ka viņi vienmēr atbalstīs viens otru.
Savukārt karaliskās ģimenes eksperte Kinsija Skofīlda piedāvājusi nedaudz atšķirīgu skatījumu. Viņasprāt, Diāna patiesībā vairāk raizējusies par Viljamu, kuram jau kopš dzimšanas bijis lemts kļūt par karali un kuram atšķirībā no Harija nav bijusi iespēja atteikties no sava likteņa.
Abi eksperti gan ir vienisprātis, ka Diānu dziļi sāpinātu dēlu pašreizējās atsvešinātās attiecības. “Diānai būtu salauzta sirds. Man ir grūti iedomāties, ka šāds konflikts vispār būtu noticis, ja viņa vēl būtu dzīva,” sacījis Andersens.
Eksperti arī pauduši šaubas, vai Diāna būtu atbalstījusi Harija lēmumu 2020. gadā kopā ar sievu Meganu Mārklu atteikties no aktīvajiem karaliskajiem pienākumiem un turpmāk publiski kritizēt karaļnamu.
Princese Diāna. Foto retrospekcija
Princese Diāna. Foto retrospekcija.
Lai gan princese pati savulaik bieži pretojusies karaļnama tradīcijām, viņa vienlaikus augstu vērtējusi pienākuma apziņu un monarhijas vēsturi. Tomēr, kā uzsvērusi Skofīlda, Diānas svarīgākā vēlēšanās bijusi pavisam vienkārša — lai abi viņas dēli būtu laimīgi, saglabātu tuvas attiecības un izaugtu par līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri apzinās savu atbildību pret citiem.