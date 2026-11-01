Seriāla "Pazudušie" zvaigzne Evandželina Lilija atklāj, kāpēc pameta Holivudu
Seriāla “Pazudušie” (“Lost”) un filmu franšīzes “Skudrcilvēks” (“Ant-Man”) zvaigzne Evandželina Lilija atklāj, kāpēc nolēmusi aiziet no kino industrijas. Aktrise stāsta par savu ticību Dievam, veselības problēmām un 22 gadus ilgo humānās palīdzības darbu.
47 gadus vecā aktrise Evandželina Lilija atklāj, ka nolēmusi pamest Holivudu, jo nekad nav vēlējusies būt slavena.
Par savu lēmumu viņa pastāstīja nesenā intervijā ASV kristīgajai raidorganizācijai “Christian Broadcasting Network”. “Es daudz labprātāk dzīvoju mierīgāku, mazāk publisku dzīvi. Man nekad nav paticis būt slavenai, un es to nekad neesmu slēpusi,” atzina Lilija.
Pēc aktrises domām, slava ir cena, kas aktieriem jāmaksā par bagātību un finansiālajām iespējām, ko sniedz viņu profesija.
Lilija uzskata, ka aktrises karjeru noslēgusi jau 2020. gadā, taču plašāku sabiedrības uzmanību viņas lēmums izpelnījās 2024. gada jūnijā. Toreiz viņa sociālajos tīklos dalījās ar 2006. gadā uzņemtu video, kurā stāstīja par savu vēlmi kādreiz pamest aktiermākslu, lai pievērstos ģimenei un humānās palīdzības darbam.
Lēmumu aiziet no kinoindustrijas ietekmēja arī veselības problēmas. Lilija atklāja, ka viņai attīstījušās nopietnas hroniskas veselības problēmas, ko viņa saista ar aktiera profesijas lielo fizisko un emocionālo slodzi. Aktrise neslēpa, ka reizēm viņu pārņēmušas bailes atteikties no visa, ko sniedz slava, – ietekmes, varas, naudas un apkārtējo atzinības. Tomēr ticība Dievam iedrošinājusi viņu meklēt dzīvē jaunu virzienu, kurā turpmāk iet.
“Tas bija neticami atbrīvojoši un skaisti – iemācīties pilnībā uzticēties Dievam un paļauties uz to, ka Viņam ir savs plāns manai dzīvei,” sacīja Lilija, piebilstot, ka piepildījumam nav jābūt saistītam ar slavu, naudu, bagātību vai varu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pirms aktrises karjeras Lilija studēja politikas zinātni un starptautiskās attiecības. Viņa apsvēra iespēju kļūt par misionāri, labdarības organizācijas darbinieci vai diplomāti. “Es vēlējos padarīt pasauli labāku,» viņa atzina, piebilstot, ka 22 gadus aktīvi iesaistījusies humānās palīdzības darbā Ruandā.
Lilija apliecināja, ka viņai joprojām patīk stāstu pasaule, taču turpmāk vēlētos pati radīt savus stāstus, nevis iemiesot citu izdomātus tēlus kameras priekšā. Vienlaikus aktrise neizslēdz iespēju kādreiz tomēr atgriezties kino.
Pēdējā filma, kurā Lilija piedalījusies kā aktrise, ir 2023. gadā iznākusī “Skudrcilvēks un Lapsene: Kvantumānija” (“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”). Viņa arī ierunājusi vienu no lomām animācijas filmā “Legend of Destruction”, kas vēsta par ebreju sacelšanos pret Romas impēriju.
Izdevums “PopCulture” vēsta, ka pagājušajā gadā aktrise guvusi smagu galvas smadzeņu traumu. Atpūšoties kādā Havaju salu pludmalē, Lilija zaudējusi samaņu, nokritusi un atsitusies pret lielu akmeni. 2026. gada sākumā aktrise publiski stāstīja arī par izdevumiem, kas saistīti ar šīs traumas ārstēšanu.