Grupa "Hurts" izziņo nākamā gada vienīgo koncertu Baltijā
Britu alternatīvās popmūzikas grupa “Hurts” nākamā gada vasarā atgriezīsies Latvijā, 2027. gada 11. jūnijā sniedzot koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē. Tā būs grupas vienīgā uzstāšanās Baltijā, turklāt koncerts Latvijā atklās mūziķu vasaras koncertturneju Eiropā, informē "L Tips Agency".
“Hurts” vasarā iecerējusi tikai piecas uzstāšanās Eiropā. Pēc koncerta Siguldā grupa dosies uz Poliju, Vāciju un Somiju, bet koncertu sērija noslēgsies 30. jūlijā Helsinkos.
Kad sāksies biļešu tirdzniecība?
Grupas faniem biļešu iepriekšpārdošana sāksies 28. oktobrī plkst. 12.00. Savukārt “L Tips Agency” jaunumu saņēmēji biļetes varēs iegādāties no 29. oktobra plkst. 12.00.
Publiskā biļešu tirdzniecība “Biļešu servisa” tīklā un interneta vietnē “bilesuserviss.lv” sāksies 30. oktobrī plkst. 12.00. Visi laiki norādīti pēc Latvijas laika.
Ar ko īpaša ir grupa “Hurts”?
Grupa, kuru izveidojuši Teo Hačkrafts (Theo Hutchcraft) un Ādams Andersons (Adam Anderson), starptautisku atpazīstamību ieguva ar 2010. gadā izdoto debijas albumu “Happiness”. Tas ierindojās albumu topu pirmajā desmitniekā vairākās Eiropas valstīs, bet dziesmas “Wonderful Life”, “Stay” un “Better Than Love” kļuva par grupas vizītkartēm.
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“Hurts” mūzikā apvienojas emocionāli piesātinātas melodijas, sintezatoru skanējums un personiski dziesmu teksti. Šis muzikālais rokraksts grupai ļāvis izveidot atpazīstamu skanējumu, kurā melanholija mijas ar vērienīgu, kinematogrāfisku noskaņu.
Pēc debijas albuma grupa izdevusi vēl četrus studijas ierakstus – “Exile”, “Surrender”, “Desire” un līdz šim jaunāko albumu “Faith”, kas nāca klajā 2020. gadā. Savas darbības laikā mūziķi saņēmuši divas NME balvas un ECHO balvu, kā arī tikuši nominēti MTV Eiropas mūzikas balvai.
Arī pēdējos gados grupas solists Teo Hačkrafts turpinājis darboties mūzikas industrijā kā dziesmu autors, sadarbojoties ar tādiem māksliniekiem kā Kalvins Heriss (Calvin Harris), “Måneskin”, “Muse”, Jazzy, Cian Ducrot un Luiss Tomlinsons (Louis Tomlinson).
Koncerts vēsturiskajā Siguldas estrādē
Siguldas pilsdrupu estrāde kļūs par pirmo pieturvietu grupas 2027. gada vasaras koncertu sērijā. Vēsturisko mūru ieskautā brīvdabas skatuve papildinās “Hurts” emocionāli piesātināto un eleganti melanholisko skanējumu.
Duets "Hurts" Siguldā
Ceturtdien, 14. augustā, britu grupa "Hurts" uzstājās Siguldas pilsdrupu estrādē.
Latvijas klausītājiem šis būs vienīgais iespējas brīdis nākamās vasaras koncertu sērijā Baltijā dzirdēt grupu dzīvajā izpildījumā.