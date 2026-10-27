Borisa Bekera šķirtajai sievai vairs neinteresē vīrieši, bet jo īpaši briti
Foto: Action Press/Shutterstock/ Vida Press
Borisa Bekera otrā sieva Lilija Bekere 2026. gadā.
Slavenības

Borisa Bekera šķirtajai sievai vairs neinteresē vīrieši, bet jo īpaši briti

Gerda Ansone

Jauns.lv

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Slavenā vācu tenisista Borisa Bekera bijusī sieva Lilija Bekere nesen izbeigusi savas jaunākās attiecības un intervijā vaļsirdīgi pastāstījusi par privāto dzīvi.

Borisa Bekera šķirtajai sievai vairs neinteresē vī...

Bijušā tenisa čempiona Borisa Bekera kādreizējā sieva Lilija Bekere atklājusi, ka pēc četru gadu ilgām attiecībām un šķiršanās no drauga vairs nesteidzas meklēt jaunu mīlestību un jūtas lieliski viena.

Foto: CAMERA PRESS/Caroline Eluyemi / Vida Press
Boriss Bekers ar otro sievu Liliju 2016. gadā.
Boriss Bekers ar otro sievu Liliju 2016. gadā.

50 gadu vecā nīderlandiešu modele kopā ar 16 gadu veco dēlu Amadeusu, kura tēvs ir 58 gadus vecais sportists Boriss Bekers, līdz aizvadītā gada vasarai dzīvoja Londonā. 

Tagad Lilija atklāti pastāstījusi, kā jūtas pēc šķiršanās, neslēpjot, ka izbauda neatkarību un pagaidām no vīriešiem vēlas atpūsties. Trešdien Londonā notikušajā modes zīmola “Peruvian Connection” skatē Lilija ekskluzīvā sarunā ar izdevumu “Daily Mail" apstiprināja, ka šobrīd ir brīva sieviete un jaunas attiecības nemeklē. “Man pietiek! Ja mīlestība atnāks, tad atnāks. Taču ar britu vīriešiem man nekad nav veicies, tāpēc diez vai tas notiks,” viņa atzina.

Foto: HUBERT BOESL/FAMOUS/Sipa USA/ Vida Press
Boriss Bekers un Lilija 2007. gadā.
Boriss Bekers un Lilija 2007. gadā.

Lilija arī uzsvēra, ka negrasās izmantot iepazīšanās lietotnes, jo dod priekšroku cilvēku satikšanai klātienē, nevis virtuālajā vidē. “Es pieturos pie vecmodīgajām metodēm,” viņa paskaidroja.

Šarmantā tumšmate, kura pērn rotāja vācu žurnāla “Playboy” vāku, gan atzina, ka vīrieši ne vienmēr uzdrošinās viņu uzrunāt. “Viņi man nemaz nenāk klāt. Bet es arī nevienu nemeklēju. Manā gultā neviena nav, neviens nekrāc. Un man tas patīk!” Lilija neslēpa savu apmierinātību ar dzīvi bez partnera.

Foto: Alamy/Vida Press
Boriss un Barbara Bekeri kāzu dienā, Vācijā, 1993. gada 17. decembrī.
Boriss un Barbara Bekeri kāzu dienā, Vācijā, 1993. gada 17. decembrī.

Lilija, kura pērn uzvarēja Vācijas realitātes šovā “I'm a Celebrity!”, pagājušajā vasarā kopā ar dēlu Amadeusu pārcēlās uz Diseldorfu, iepriekš atzīstot, ka dzīve Lielbritānijas galvaspilsētā kļuvusi pārāk dārga.

Foto: Cobra Team / BACKGRID/ Vida Press
2025. gada decembris. Borisa Bekera trešā sieva Liliana ar jaundzimušo meitu Zoju un sportista dēlu Amadeju no otrās laulības.
2025. gada decembris. Borisa Bekera trešā sieva Liliana ar jaundzimušo meitu Zoju un sportista dēlu Amadeju no otrās laulības.

Borisa Bekera privātā dzīve bijusi visai vētraina. Tenisa leģenda precējies trīs reizes. Viņa pirmā sieva bija Barbara Feltusa, ar kuru laulībā piedzima divi dēli – Noa un Eliass. Pāris juridiski laulību šķīra 2001. gadā pēc tam, kad atklātībā nāca ziņas par Bekera sānsoli ar krievieti Anželu Jermakovu, kura pasaulē laida sportista meitu Annu. Savā autobiogrāfijā tenisists atzinis, ka izstāstījis Barbarai par vienas nakts sakaru ar citu sievieti laikā, kad dzīvesbiedre gaidīja abu otro bērnu. 2009. gadā Bekers apprecējās ar nīderlandiešu modeli Liliju Kersenbergu, un gadu vēlāk pasaulē nāca abu dēls Amadeuss. Tomēr arī šī laulība nebija ilga – 2018. gadā pāris paziņoja par šķiršanos, turklāt abu attiecības vēlāk aizēnoja publiski strīdi, tostarp par uzturlīdzekļu maksāšanu dēlam. Savukārt 2024. gada septembrī Bekers trešo reizi iestūrēja laulības ostā, apprecot Lilianu de Karvalju Monteiru.

Foto: BACKGRID/ Vida Press
Sportists ar trešo sievu Lilianu 2026. gada jūlijā.
Sportists ar trešo sievu Lilianu 2026. gada jūlijā.

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