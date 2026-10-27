Viņai 19, viņam - 74. "Ērkšķu šova" Agnese par dzīvi kafejnīcā kopā ar 55 gadus vecāku vīrieti
Šova "Caur ērkšķiem uz…" 19 gadus vecajai dalībniecei Agnesei Koķei šis dzīves posms nav bijis viegls. Sarežģītas attiecības ar ģimeni, dzīvesvietas meklējumi un attiecības ar 74 gadus veco Vilni Kurpi, ar kuru kopā viņa kādu laiku mitinājās pamestā kafejnīcā Rīgas centrā, ir tikai daļa no pieredzes. Tagad Agnese vēlas visu sākt no jauna un ir pieņēmusi lēmumu doties prom no Latvijas.
Plašāku sabiedrības uzmanību Agnese piesaistīja ar stāstu par dzīvi pamestā kafejnīcā Rīgas centrā kopā ar Vilni. Abi iepazinušies vasarā, nejauši satiekoties pie kādas kafejnīcas terases. Sākumā attiecības neesot bijušas romantiska rakstura – abi vienkārši pavadījuši laiku kopā un lietojuši alkoholu. Agnese atzīst, ka Vilnis viņai šķitis interesants cilvēks, turklāt abiem bijušas līdzīgas dzīves grūtības. “Loģiski, ka mēs satuvinājāmies. Jo mums abiem nebija, kur dzīvot,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Agnese.
Laika gaitā Agnesei pret Vilni radušās jūtas. Viņa gan nav pārliecināta, vai vīrietis viņu attiecības uztvēris tikpat nopietni. Agnese vēlējusies stabilas attiecības un vairākkārt norādījusi, ka viņai nepieciešams partneris, kurš ir gatavs uzņemties atbildību un veidot kopīgu nākotni. “Vilni nav iespējams uztvert nopietni, viņš neuzvedas kā pieaudzis cilvēks.”
Tomēr attiecības nav izveidojušās tā, kā Agnese cerējusi. Viņa stāsta par strīdiem un domstarpībām, tostarp par dzīvesvietu, līdz beigu beigās abi vairs nav dzīvojuši kopā. Agnese apgalvo, ka konflikta laikā vērsusies arī policijā saistībā ar naudas prasīšanu un fiziska spēka izmantošanu. “Esmu dzirdējusi, ka tagad viņam ir cita draudzene, tāpēc es pie viņa neatgriezīšos.”
Runājot par laiku, kad Rīgā viņai nebija pastāvīgas dzīvesvietas, Agnese atceras arī pamesto kafejnīcu pilsētas centrā. Lai gan apstākļi nebija piemēroti dzīvošanai – tur nebija pat dušas –, jauniete pamazām šo vietu sakopusi un iekārtojusi, cenšoties radīt sev kaut nelielu māju sajūtu.
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“Es to kafejnīcu tīrīju katru dienu,” viņa stāsta. Tur glabājušās viņas mantas, bijusi vieta, kur atpūsties. Reizēm viņa tur pat gatavojusi ēst. Mazgāties gan nācies pie izlietnes. Agnese neslēpj, ka šī nebija laba dzīvesvieta, tomēr salīdzinājumā ar atrašanos uz ielas tā viņai sniegusi kaut nelielu stabilitāti.
Itālijas ceļojums pārvēršas cīņā par izdzīvošanu
Šā gada 20. februārī, kad Agnese bija tikko aizgājusi no savu vecāku mājām, Vilnis viņai piedāvājis doties ceļojumā ar kemperi pa Eiropu. Jauniete gan atklāj, ka šo braucienu nevarētu nosaukt par ceļojumu, bet gan par izdzīvošanas spēli. “Mums vienā brīdī no Latvijas beidza sūtīt naudu degvielai, mēs bijām iesprūduši Itālijā.” Agnese atminas, ka kemperī nestrādāja duša, bija ļoti auksts un nebija iespējams iegādāties normālu ēdienu. Kādā rītā abi ar Vilni pat esot sakāvušies, jo Agnese devās gulēt pie cita vīrieša, kuram bija normāla sega. Viņa pati atzīst, ka brauciena laikā viņas dzīve īsti nebija mainījusies – joprojām nebija stabilas dzīvesvietas un finansiālas drošības.
Pēc kāda laika Itālijā Agnese devās uz medicīnas iestādi pēc palīdzības, notika saziņa ar sociālo dienestu, kas vēlāk viņai nodrošināja viesnīcu uz dažām dienām un palīdzēja atgriezties dzimtenē. Pirms palīdzības iegūšanas viņiem nācies pat gulēt Itālijas publiskajās tualetēs un ēst ēdienu pārpalikumus no ielas.
“Viņi mani vienkārši nemīl”
Viens no sāpīgākajiem Agneses stāsta posmiem ir attiecības ar ģimeni. Viņa atklāj, ka jau kopš 16 gadu vecuma mēģinājusi meklēt palīdzību saistībā ar, viņasprāt, emocionālu vardarbību. Par piedzīvoto rakstījusi dienasgrāmatā, stāstījusi draugiem un vērsusies dažādās iestādēs, taču nav jutusi, ka saņemtu nepieciešamo atbalstu. “Es saprotu, ka viņiem ir lielāka dzīves pieredze nekā man, bet viņi mani vienkārši nemīl. Tāpēc viņi tā izturējās,” savas izjūtas raksturo Agnese.
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Viņa stāsta, ka 18. septembrī pēc konflikta ar māti, kurā, pēc Agneses teiktā, pret viņu tika vērsta pat fiziska vardarbība, izsaukusi policiju. Tomēr situācija noslēgusies ar to, ka viņai nācies pamest mājas. Agnese apgalvo, ka šī nav bijusi pirmā reize, kad meklējusi policijas palīdzību. Tagad jaunā sieviete ar ģimeni vairs nevēlas uzturēt kontaktu. Viņa cer, ka kādu dienu pati varēs izveidot tādu dzīvi un attiecības, kādu līdz šim pietrūcis. Viņas plānā pat ir nomainīt uzvārdu, kad sāks pelnīt naudu.
Šovā piedzīvoto atceras kā absurdu
Lai gan Agnese vēl nav noskatījusies visas šova sērijas, redzētais viņai licis pārliecināties, ka piedzīvotais nebija tikai viņas subjektīvā sajūta. “Man ļoti patika redzēt, ka mana iekšējā pieredze, ko piedzīvoju šovā, tik labi tika atainota. Viss, kas man likās absurds, no malas arī izskatījās absurds. Nav tā, ka es visu biju izdomājusi savā galvā,” saka Agnese.
Viņa stāsta, ka šova laikā saskārusies ar pasīvu agresiju, izstumšanu un provokatīviem komentāriem. Pēc Agneses teiktā, nepatīkamā attieksme izpaudusies arī brīžos, kad filmēšanas komandas pārstāvji nav bijuši klāt. “Tas viss bija ļoti reāli,” viņa uzsver. Tomēr Agnese nedomā, ka viņai vajadzētu vēlreiz taisnoties vai skaidrot katru savu rīcību. Viņa cer, ka skatītāji paši spēs izdarīt secinājumus, redzot notikumus ekrānā.
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Dalībai šovā Agnese piekritusi, kad raidījuma veidotāji viņu uzrunājuši sociālajos tīklos. Uzaicinājums saņemts, pateicoties Agneses aktivitātēm sociālajos tīklos. Tajā dzīves posmā viņa gan neesot īpaši domājusi par televīziju vai dalību šovos – tobrīd galvenais bijis mēģināt tikt galā ar pašas dzīves problēmām.