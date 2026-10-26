Oskara Kalpaka tilts atkal strādā ieristā ritmā
Liepājā noslēgusies starptautiska seriāla filmēšana, kurā Oskara Kalpaka tilts ir viens no galvenajiem un vizuāli iespaidīgākajiem elementiem, balstīta Stīga Lārsona romānā “Meitene ar pūķa tetovējumu”. Projekts apliecina Liepājas spēju īstenot starptautiska mēroga kino darbus un stiprina pilsētas atpazīstamību, radot ilgtermiņa ekonomiskus un reputācijas ieguvumus.
Noslēgusies starptautiskā kino projekta filmēšana uz Oskara Kalpaka tilta un tas atgriezies savā ierastajā darba ritma.
Tieši O.Kalpaka tilts ir viens no nozīmīgākajiem elementiem seriālā, kuru vairākas dienas filmē Liepājā un tā pamatā ir zviedru rakstnieka Stīga Lārsona pasaulslavenais romāns “Meitene ar pūķa tetovējumu”.
Topošā seriāla lokāciju menedžeris Jonas Špokas atzina, ka Oskara Kalpaka tilts ir viens no nozīmīgākajiem elementiem un vizuāli iespaidīgākajām filmēšanas vietām projektā, vienlaikus norādot, ka Liepājas vide ir ļoti daudzveidīga un pateicīga kino.
Īpašs paldies ostas uzņēmējiem un Karostas iedzīvotājiem par sapratni, atsaucību un pacietību. Kino projekts parādīja, ka Liepāja spēj īstenot starptautiska mēroga kino projektus. Tas palielina iespējas nākotnē piesaistīt jaunus kino, mākslas un radošo industriju projektus, radot ilgtermiņa ekonomiskos un reputācijas ieguvumus gan pilsētai, gan reģionam.
Šāda mēroga kino projekti sniedz būtisku ieguvumu pilsētas starptautiskajai atpazīstamībai.