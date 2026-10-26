Maksims Galkins nācis klajā ar nepatīkamu vēsti
Krievijas humorists un šovmenis Maksims Galkins jau sen bija ieplānojis, ka svētdien, 25. oktobrī, viņam paredzēts koncerts Stambulā. Diemžēl koncerts nenotika, un Galkina uzstāšanās tika atcelta diezgan neikdienišķa iemesla dēļ.
Izrādās, ka koncerts nenotika nevis mākslinieka vai organizatoru lēmuma dēļ, bet gan pēc Turcijas varasiestāžu iejaukšanās.
"Dārgie draugi, diemžēl 25. oktobrī Stambulā paredzētais koncerts ir atcelts," savā "Instagram" kontā paziņoja Galkins.
Kā norāda pasākuma organizatori, koncerts, kam bija jānotiek Stambulas Kongresu centrā, atcelts pēc Stambulas gubernatora administrācijas tieša aizlieguma. Vietējās varasiestādes savu lēmumu pamatojušas ar sabiedriskās kārtības un drošības apsvērumiem.
Organizatoru izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka koncerts atcelts varasiestāžu rīcības dēļ un šo lēmumu nav ietekmējis ne pats mākslinieks, ne koncertzāles vadība.
Lai gan organizatori centušies rast risinājumu, juridisku šķēršļu dēļ koncertu sarīkot vairs neesot bijis iespējams. "No sirds atvainojamies visiem skatītājiem," teikts organizatoru paziņojumā.
Zīmīgi, ka neilgi pirms koncerta atcelšanas Turcijas presē parādījās publikācija, kurā asi kritizēta Galkina nostāja attiecībā uz notikumiem Tuvajos Austrumos. Tajā humorists apsūdzēts Izraēlas rīcības Gazas joslā attaisnošanā, vienlaikus aicinot atcelt viņa gaidāmo uzstāšanos Stambulā.
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Tomēr pagaidām nav oficiāli apstiprināts, vai šī publikācija un tajā paustā kritika ir tieši saistīta ar Turcijas varasiestāžu lēmumu aizliegt koncertu.