22 gadus vecā Ingrīda Aleksandra pirmo reizi iziet sabiedrībā kā Norvēģijas kroņprincese un liek galvā diadēmu ar īpašu stāstu
Nākamā Norvēģijas karaliene Ingrīda Aleksandra kopā ar tēvu karali Hokonu un vecmāmiņu karalieni atraitni Sonju ieradās Oslo karaliskajā pilī, lai piedalītos ikgadējā svinīgajā banketā par godu parlamenta deputātiem.
22 gadus vecā kroņprincese Ingrīda Aleksandra pirmo reizi piedalījās oficiālā pasākumā kā Norvēģijas troņmantniece. Tas notika viņas tēva pirmajā svinīgajā banketā kopš kļūšanas par karali.
Topošā Norvēģijas karaliene ceturtdienas vakarā izskatījās īpaši grezni, kad kopā ar tēvu, karali Hokonu VIII, un vecmāmiņu, karalieni Sonju, apmeklēja tradicionālās svinīgās vakariņas, kas Oslo karaliskajā pilī tiek rīkotas par godu parlamenta deputātiem. Šis bija pirmais šāds pasākums Hokona valdīšanas laikā.
Norvēģijas kroņprincese Ingrīda Aleksandra apmeklē tēva karaļa Hokona VIII rīkoto banketu
Ingrīda, kura studē Oslo universitātē, pirmo reizi kopš sava vectēva, karaļa Haralda, nāves bija uzlikusi diadēmu. Haralds devās mūžībā 28. augustā, atstājot troni savam dēlam.
Šoreiz karaliskajai ģimenei nepievienojās karaliene Mete Mārita, kura joprojām atgūstas pēc jūnijā veiktās plaušu transplantācijas un uz laiku atteikusies no publiskajiem pienākumiem. Karaliene nepiedalījās arī sava vīra zvēresta nodošanas ceremonijā Norvēģijas parlamentā septembrī. Tāpēc viņas meita Ingrīda arvien biežāk uzņemas valsts pirmās lēdijas pienākumus.
Kroņprincese Ingrīda Aleksandra
Ceturtdienas, 22. oktobra, vakarā kroņprincese Ingrīda Aleksandra pirmo reizi piedalījās svinīgā pasākumā kā Norvēģijas troņmantniece.
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22 gadus vecā Ingrīda tagad ir pirmā rindā uz Norvēģijas troni, tāpēc viņai tagad sabiedrībā ir zināma kā kroņprinceses. Banketa apmeklējumam viņa bija izvēlējusies greznu, tumši violetu vakarkleitu ar atkailinātiem pleciem. Tērpu lieliski papildināja izsmalcinātā diadēma, kuras dārgakmeņu tonis bija pieskaņots kleitas krāsai.
Sirsnīga ierašanās roku rokā
Pēc sava tēva nāves augustā Hokons automātiski kļuva par Norvēģijas karali, bet 1. septembrī viņš nodeva oficiālo monarha zvērestu.
Svinīgajām vakariņām karalis bija izvēlējies fraku ar baltu tauriņu, ko papildināja Svētā Olava ordenis un Norvēģijas Karaliskais nopelnu ordenis, vēsta “Royal Watcher Blog”.
Pasākumā Hokons ieradās kopā ar savu māti, karaļa Haralda atraitni Sonju. Apliecinot mātes un dēla ciešo saikni un savstarpējo atbalstu, viņa zālē ienāca, turoties dēlam zem rokas.
Ingrīdas īpašā diadēma
Šajā vakarā Ingrīda pirmo reizi bija uzlikusi krāšņo ametistu diadēmu, kurai Norvēģijas karaliskajā ģimenē ir īpaša nozīme.
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Savulaik karaliene Sonja šo rotu saņēma dāvanā no sava vīra, karaļa Haralda V, savā 60. dzimšanas dienā. Viņa to nēsāja 1997. gadā valsts vizītes laikā.
Gadu gaitā šī greznā rota kļuvusi par nozīmīgu ģimenes relikviju. To bieži nēsājusi Ingrīdas māte Mete Mārita, piedaloties svarīgos starptautiskos pasākumos, tostarp valsts vizītēs un svinīgos banketos.
2004. gadā Sonja diadēmu uzdāvināja Metei Māritai par godu princeses Ingrīdas nākšanai pasaulē. Savukārt 2010. gadā tā tika aizdota princesei Martai Luīzei, kura to lika galvā, kad apmeklēja Zviedrijas kroņprinceses Viktorijas kāzās.
Karaliene atraitne Sonja
Karaliene Sonja svinīgajam banketam bija izvēlējusies elegantu baltu mežģīņu kleitu ar ziedu rakstu, ko papildināja karalienes Modas pērļu diadēma.
Sava vīra 35 gadus ilgās valdīšanas laikā, kas sākās 1991. gadā, Sonja lietoja oficiālo titulu “Hennes Majestet”, kas latviski nozīmē “Viņas Majestāte”. Tomēr pēc vīra nāves viņa no šī titula atteicās, jo tas paredzēts valdošajam Norvēģijas monarham un viņa dzīvesbiedram.
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Karaļa Hokona aizkustinošā runa
Viens no svinīgo vakariņu gaidītākajiem brīžiem ir karaļa uzruna, pēc kuras ar atbildes vārdiem pie klātesošajiem vēršas Norvēģijas parlamenta priekšsēdētājs.
Šoreiz Hokona runa bija īpaši personiska un emocionāla. Karalis pieminēja savu aizsaulē aizgājušo tēvu Haraldu, kura klātbūtne šajā pasākumā daudzu gadu garumā bija kļuvusi par neatņemamu tradīciju. “Šovakar šeit stāvu es, nevis mans tēvs. Man viņa šovakar pietrūkst, un esmu pārliecināts, ka neesmu vienīgais. Šī bija viņa vieta,” sacīja Hokons.
Karalis atcerējās arī tēva īpašo humora izjūtu. “Kā mēs visi zinām, viņš bija asprātīgs – vienmēr prata īstajā brīdī pateikt ko trāpīgu. Nereti viņš mūs uzjautrināja ar īstiem tēta jociņiem.” Savā uzrunā Hokons pieminēja arī Haralda vecāko māsu, princesi Astrīdu, kura devās mūžībā tikai divas dienas pēc brāļa bērēm. “Mums pietrūkst arī manas mīļās tantes, princeses Astrīdas, kura šajās vakariņās piedalījās neskaitāmas reizes. Viņa bija līdzās, vienmēr atbalstoša un zinātkāra līdz pat pēdējam brīdim – reizēm ar savu sunīti Vilmu klēpī, un reizēm bez,” atcerējās karalis.
Grezni klāts svētku galds
Ikgadējās parlamenta vakariņas notika Oslo karaliskās pils greznajā svinību zālē. Šī bija pirmā reize, kad Hokons viesus uzņēma jau kā valdošais monarhs.
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Norvēģijas karaļnams šīs vakariņas raksturo kā “klātienes tikšanos karalim ar tautas ievēlētajiem pārstāvjiem karaliskajā rezidencē”.
Tradīcija aizsākās 1906. gadā, un kopš tā laika svinīgās vakariņas tiek rīkotas katru gadu. Izņēmums bija vien kara gadi un Covid-19 pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi.