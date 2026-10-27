VIDEO: mazā meitenīte virtuvē nebija viena, un viņas iedomu draugs izrādījās ne visai draudzīgs
Iedomu draugs vai kas daudz noslēpumaināks un biedējošāks? Sociālajos tīklos popularitāti guvis video, kurā maza meitenīte, šķiet, sarunājas ar kādu neredzamu būtni. Taču viņas noslēpumainais sarunbiedrs neizskatās īpaši draudzīgs – novērošanas kameras ierakstā rodas iespaids, ka kāds neredzams spēks mēģina atņemt bērnam rotaļlietas.
Sociālajos tīklos popularitāti guvis video, kurā redzama maza meitenīte, kas, šķiet, sarunājas ar iedomu draugu. Taču šis noslēpumainais sarunbiedrs nešķiet īpaši draudzīgs. Novērošanas kamera rada iespaidu, ka tas mēģina atņemt bērnam rotaļlietas.
Oriģinālo video "Tiktok" platformā 2022. gadā bez paskaidrojuma publicēja sieviete ar lietotājvārdu "Rosie".
Tajā redzams, ka novērošanas kamera fiksējusi, kā maza meitene ienāk virtuvē un viņai rokās ir mantas. Labā rokā bērns tur kastīti, bet kreisajā zilu rotaļu koferi. Meitenīte šķietami ar kādu sarunājas, līdz brīdim, kad iedomu tēls mēģina izraut no viņas rokas rotaļu kasti. Bērns to neizlaiž un saglabā savās rokās, sakot: "Nē, nē, nē!".
Pēc tam līdzīgs incidents notiek arī ar zilo koferīti. Nosargājot arī to, meitene vēlreiz pasaka "nē" un atgriežas istabā.
Kas īsti notika virtuvē, nav skaidrs, tāpēc secinājumus katrs var izdarīt pats.
Par notikušo savu viedokli izteica arī video skatītāji.
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"Mana meita savulaik arī mēdza ar kādu sarunāties. Mums pat vajadzēja šim neredzamajam viesim klāt vietu pie galda. Priecājos, ka viņa šo posmu ir pāraugusi!" atklāj, kāda sieviete.
"Lielākā daļa šādu video ar bērniem ir iestudēti, lai tos publicētu "Facebook"," kritisks ir cits komentētājs.
"Ar ko viņa sarunājās?" jautā cits skatītājs.
"Šis ir īsts video. Tagad tas ir pierādījums tam, ka apsēsti cilvēki patiešām var levitēt jeb pacelties gaisā. Tas notiek tāpēc, ka viņus paceļ ļauna būtne," raksta satraukts skatītājs.
"Atceros, ka bērnībā, būdams divus gadus vecs, redzēju kādu ienākam mūsu istabā. Viņi ņēmās gar manām rotaļlietām, mētāja tās pa gaisu, un tad visas rotaļlietas krita zemē, radot troksni... mani vecāki, satraukušies, steidzās mani izvest ārā; viņi to pamanīja, skatoties videoierakstu – viņiem bija uzstādīta novērošanas kamera... Es redzēju tās būtnes – tur bija septiņi tēli ar briesmīgām sejām, bet es nemaz nebaidījos... Pagāja laiks, man palika 20 gadu, un spoki pazuda – neviens tos vairs neaiztika, lai gan lietas mēdza salūzt... Es sapratu, ka spokus var redzēt tikai bērni – vecumā no 1 līdz 10 gadiem; sākot no 11 gadu vecuma, tos vairs neviens neredz. Tagad man ir 59 gadi, un mana dzimšanas diena ir oktobrī... bet redzu, ka spoki ir atgriezušies... Es centīšos tos aizmirst un pat nerunāšu par tiem," apgalvo vēl kāds.
"Var dzirdēt balsi sakām: "Es gribu! Dod man to!" Tas notiek uzreiz pēc tam, kad meitenīte pirmo priekšmetu pavelk atpakaļ pie sevis un saka: "Es gribu savu kastīti!," komentē vēl kāds.
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"Viņa noteikti jau agrāk ir saskārusies ar to, lai kas tas arī būtu, haha! Bet, ja nopietni, viņiem vajadzētu iztīrīt to māju! Tur nav droši!"
Sociālajos tīklos plaši izplatījušies video, kuros mazi bērni šķietami sarunājas ar neredzamiem cilvēkiem, reaģē uz kaut ko ārpus kameras redzeslauka vai apgalvo, ka redz svešiniekus, kurus pieaugušie nespēj saskatīt.
Līdzīgi video, kuros bērni šķietami sarunājas ar neredzamiem sarunbiedriem, pasaulē izpelnījušies plašu uzmanību un reizēm pat izbiedējuši vecākus. Lai gan daži šādos ierakstos saskata paranormālas aktivitātes pazīmes, speciālisti atgādina, ka bērniem ir raksturīga spilgta iztēle un iedomu draugi.
Līdzīgas bērnu sarunas novērošanas kamerā savulaik bija piedzīvojusi arī 25 gadus vecā Keitlīna Nikolsa no Džordžijas. Kaitlīna norādīja, ka tā nav pirmā reize, kad mājās saskārusies ar paranormāliem notikumiem.