Kriss Normens: “Kad kļuvu par solomākslinieku, jutos diezgan vientuļš”
Vairāk nekā pusgadsimts kopā ar Lindu, draudzība ar Smokie mūziķiem, kas atgādināja brālību, un nejauši dzimis duets ar Sūziju Kvatro. Kriss Normens runā par savu dzīvi bez skatuves spožuma – par sajūtu, kad pēkšņi paliec viens, par ģimeni un atgriešanos mājās, par zaudējumiem, kuros pat mūzika nespēj palīdzēt. Viņš atklāj arī pavisam ikdienišķas lietas – kāpēc brokastis var būt tikai vienos pēcpusdienā un ko viņam šodien patiesībā nozīmē panākumi.
Living Next Door to Alice, I’ll Meet You at Midnight, Mexican Girl, Midnight Lady un Stumblin’ In– šo dziesmu nosaukumi vien jau atgādina par dažādiem Krisa Normena muzikālā ceļa posmiem. Pašam dziedātājam tās saistās ar konkrētiem brīžiem ierakstu studijā, savukārt klausītājiem glabā atmiņas par jaunību, kāzām un citiem īpašiem dzīves notikumiem. Normens saka - tieši tas dziesmām arī ir jādara.
Jaunajā albumā LIFELINES mūziķis atgriežas pie dziesmām, kas viņu ietekmējušas dažādās desmitgadēs. Taču saruna par mūziku aizved arī pie daudz personiskākiem jautājumiem – par draudzību, mīlestību, sarežģītiem lēmumiem un to, kas dzīvē paliek svarīgs, kad slava vairs nav pirmajā vietā.
LIFELINES, mūzika un radošums
Jaunais albums “LIFELINES” šķiet gandrīz kā muzikāla autobiogrāfija. Kāpēc jums šķita, ka tieši tagad ir īstais brīdis ar mūzikas palīdzību atskatīties uz savu dzīvi un karjeru?
Mūzikas pasaulē sāku darboties pirms daudziem gadiem, vēl skolas laikā, bet par profesionālu mūziķi kļuvu 1968. gadā. Tas nozīmē, ka mūzikā esmu pavadījis ļoti daudz gadu. Tāpēc man šķita, ka ir pienācis laiks atgriezties pie dziesmām, kuras man ļoti patikušas un mani ietekmējušas.
Vai, strādājot pie LIFELINES un domās atgriežoties dažādos dzīves posmos, atausa kādas īpaši spilgtas atmiņas?
Domāju, vispatīkamāk man ir atgriezties laikā, kad augu, – sešdesmitajos gados. Tas bija brīnišķīgs, emocijām bagāts laiks.
Kura dziesma no LIFELINES jums ir vispersoniskākā un kāpēc?
Albumā daudzas dziesmas ir ļoti personiskas. Strawberry Fields Forever man bija īpaši nozīmīga, jo biju milzīgs The Beatles fans. Šī dziesma iznāca aptuveni tajā pašā laikā, kad albums Sgt. Pepper’s, un man ļoti patika šis periods.
Jūs radāt mūziku jau vairāk nekā piecdesmit gadus. Kur joprojām rodat iedvesmu jaunām dziesmām?
Ļoti daudz klausos dažādu mūziku, un tā kaut kā paliek galvā. Vēlāk, kad mēģinu rakstīt dziesmu, kaut kas no tā nemanot izlaužas uz āru. Man šķiet, ka visa dzirdētā mūzika savstarpēji sajaucas, un varbūt tieši tā rodas jauna dziesma. Reizēm iedvesma var būt arī kaut kas, ko domāju vai jūtu par pasauli.
Jūs pavisam viegli varētu koncertos izpildīt tikai klasiskās dziesmas, kuras visi zina un mīl. Kāpēc jums joprojām ir svarīgi radīt jaunu mūziku?
Man ļoti patīk rakstīt dziesmas un radīt kaut ko no nekā. Ir ļoti patīkami piedzīvot visu tās tapšanas procesu – tu sāc ar baltu lapu, pamazām izveidojas dziesma, līdz tā ir pabeigta un pārtop ierakstā. Tā ir brīnišķīga sajūta.
Kad izpildāt tādas dziesmas kā Living Next Door to Alice, I’ll Meet You at Midnight, Mexican Girl vai Midnight Lady, vai tās joprojām atsauc atmiņā konkrētus notikumus no to ierakstīšanas laika?
Ar katru dziesmu, ko izpildu koncertos dzīvajā, saistās atmiņas par to, kad pirmoreiz to dzirdēju vai uzrakstīju. Atceros arī pašu ieraksta sesiju un to, kas notika studijā. Tajos laikos mums kopā bija ļoti jautri.
Kriss Normens: “Kad kļuvu par solomākslinieku, jutos diezgan vientuļš”
Mīlestība, ģimene un dzīve ārpus skatuves
Ar sievu Lindu iepazināties vēl pavisam jauns, un tagad kopā esat nodzīvojuši vairāk nekā pusgadsimtu. Kāds, jūsuprāt, ir tik ilgstošu attiecību noslēpums?
Īsti nevaru apgalvot, ka zinu, kāds ir šis noslēpums. Domāju, katram tas ir citāds. Taču galvenais, manuprāt, ir tas, ka viss sākas un beidzas ar ciešu draudzību.
Esat runājis par draudzību un spēju kopā pasmieties kā svarīgām ilgas laulības sastāvdaļām. Vai, kļūstot vecākam, ir mainījusies jūsu izpratne par mīlestību?
Nē, nedomāju, ka tā būtu mainījusies. Patiesībā nekad neesmu veltījis ļoti daudz laika, lai to analizētu, taču mīlestība ir vajadzīga ikvienam.
Jūsu karjerā gadu desmitiem ir bijušas turnejas un ceļojumi. Kā izdevās līdzsvarot starptautiskas mūziķa karjeras prasības un ģimenes dzīvi?
Man ļoti paveicās, jo mājās bija stiprs atbalsts un saprotoša ģimene, kas apzinājās, cik svarīgi manai karjerai ir daudz ceļot. Vienmēr centos ilgākus prombūtnes periodus līdzsvarot ar ilgāku laiku mājās. Un, kad biju mājās, visu savu laiku pavadīju kopā ar ģimeni.
Kad turneja ir beigusies un atgriežaties mājās, vai ir viegli no Krisa Normena – skatuves mākslinieka – atkal kļūt par Krisu Normenu – vīru, tēvu un vectēvu?
Reizēm ir nepieciešams mazliet laika, lai pielāgotos, jo gaisotne turnejā un mājās kopā ar ģimeni ir ļoti atšķirīga. Tāpēc var paiet pāris dienu, līdz atkal pierodu pie ikdienas un tās darbiem.
Esat piedzīvojis milzīgus panākumus, bet arī ļoti smagus brīžus personiskajā dzīvē. Vai mūzika ir palīdzējusi pārdzīvot zaudējumus un grūtības?
Mūzika man kopumā ir palīdzējusi visas dzīves garumā, taču ir brīži, kad nekas nespēj palīdzēt, piemēram, zaudējot kādu tuvu cilvēku. Tad palīdzēt var tikai laiks, kas dziedē.
Sūzija Kvatro un Stumblin’ In
Jūsu un Sūzijas Kvatro Stumblin’ In joprojām ir viens no iemīļotākajiem sava laikmeta duetiem. Kas visspilgtāk palicis atmiņā no šīs dziesmas ierakstīšanas?
Patiesībā tā bija nejaušība, tas noteikti nebija plānots. Mēs satikāmies apbalvošanas ceremonijā, un ballītē pēc tās mēs ar Sūziju piecēlāmies un kopā padziedājām rokenrolu. Tas labi izskatījās un skanēja, tāpēc mūsu producents ierosināja kopā ierakstīt dziesmu.
Tā nu es devos uz studiju ar Sūziju un viņas grupu. Kopā ar viņas mūziķiem ierakstot pavadījumu, spēlēju akustisko ģitāru, bet pēc tam mēs vienkārši nostājāmies pie viena mikrofona un nodziedājām dziesmu kopā.
Kas ļāva jūsu balsīm šajā dziesmā tik dabiski saskanēt?
Tas nav kaut kas tāds, ko var īsti izskaidrot. Tāpat bija ar Smokie, kad dziedājām vairākbalsīgi un skanējām tik dabiski, jo mūsu balsis saderēja kopā. Kāpēc tā notiek – tas ir noslēpums.
Vai jau toreiz nojautāt, ka Stumblin’ In kļūs par tik lielu hitu?
Nē, domāju, nevienam no mums par to nebija ne jausmas. Kad ieraksti dziesmu un tā tiek izdota, nekad nevar zināt, vai tai būs panākumi. Ja paveicas, kā tas bija mums ar šo dziesmu, tā pēkšņi gūst lielu atsaucību. Un tas ir lieliski.
Kāda Sūzija Kvatro bija kā kolēģe un mūziķe laikā, kad strādājāt kopā?
Pazīstu viņu jau ļoti daudzus gadus, kopš laika, kad abi bijām vienā ierakstu kompānijā. Viņa vienmēr ir bijusi lieliska skatuves māksliniece un mūziķe, un mums kopā bija ļoti jautri.
Vai ar Sūziju joprojām sazināties?
Nē, patiesībā ne. Viņa dzīvo Eseksā un Vācijā, bet es – Jorkšīrā un Menas salā, tāpēc mēs neesam gluži kaimiņi. Dzīvojam ļoti tālu viens no otra, un mūsu ceļi nekrustojas pārāk bieži.
Arī jaunākās paaudzes turpina atklāt Stumblin’ In. Kāpēc, jūsuprāt, šī dziesma ir izrādījusies tik pārlaicīga?
Es nezinu. Man tas ir noslēpums, kā šī dziesma, šķiet, ir sākusi dzīvot pati savu dzīvi. Taču vienmēr ir lieliski dzirdēt kādu jaunu tās versiju vai saklausīt to filmā vai kur citur.
Ja rastos īstā dziesma un piemērota iespēja, vai jūs labprāt vēlreiz kaut ko ierakstītu vai uzstātos kopā ar Sūziju?
Patiesībā deviņdesmitajos gados mēs ar Sūziju jau ierakstījām vēl vienu kopīgu dziesmu. To biju sarakstījis es, un tās nosaukums ir “I Need Your Love”. Taču nedomāju, ka tagad būtu kādi plāni to darīt vēlreiz.
Smokie un karjera, kas mainīja visu
Miljoniem klausītāju jūsu balss joprojām nav atdalāma no klasiskā Smokie skanējuma. Kādas izjūtas ir visspēcīgākās, atskatoties uz šiem gadiem?
Tas bija brīnišķīgs laiks gan man, gan pārējiem grupas dalībniekiem. Mēs bijām pazīstami jau daudzus gadus, un, kad beidzot atnāca panākumi, tas bija ļoti aizraujoši. Atceros, cik labi mums visiem klājās un cik lieliski pavadījām laiku septiņdesmitajos gados.
Savus grupas biedrus pazināt jau pirms starptautiskajiem panākumiem. Kā pēkšņā slava mainīja draudzību un attiecības grupā?
Mēs bijām ļoti tuvi un patiešām labi draugi – drīzāk kā brāļi. Kad sākās panākumi, palikām tādi paši un palīdzējām cits citam palikt ar abām kājām uz zemes. Protams, vēlākajos gados katrs aizgājām savu ceļu, vairs nesatikāmies tik bieži kā agrāk, taču joprojām uzturam kontaktus un esam draugi arī šodien.
Aiziešana no Smokie bija nozīmīgs pagrieziena punkts jūsu dzīvē. Tagad atskatoties, ko šis lēmums jums deva personiski un radoši?
Aiziet no grupas bija ļoti grūti, jo bijām tik tuvi un vienmēr bijām līdzās cits citam. Kad kļuvu par solomākslinieku, jutos diezgan vientuļš. Tās bija pēkšņas pārmaiņas, un pie tām bija jāpierod. Taču tas man pavēra iespējas ārpus grupas darīt lietas, ko citādi nebūtu darījis.
Dzīves pieredze, ikdiena un panākumu nozīme
Esat nosvinējis 75 gadu jubileju. Ko tādu tagad zināt par dzīvi, ko būtu gribējis zināt jau 25 gadu vecumā?
Ak, ļoti daudz! Domāju, tik ilgā laika posmā ikviens noteikti uzzina vairāk un iegūst lielāku dzīves pieredzi, atklājot lietas, kuras jaunībā vēl nezināja. Taču to ir pārāk daudz, lai visas uzskaitītu.
Kā izskatās parasta diena Krisa Normena dzīvē, kad nav ne koncertu, ne ceļojumu, ne ierakstu?
Neesmu agrs putniņš, tāpēc ceļos vēlu no rīta. Pēc tam parasti dodos pastaigā vai paskriet, reizēm pavingroju arī mājās. Tad ap vieniem paēdu agras pusdienas vai vēlas brokastis.
Tālākais ir atkarīgs no tā, kas man darāms. Es vai nu dodos uz savu mājas studiju rakstīt dziesmas, vai arī vienkārši pavadu laisku dienu, skatoties vecas filmas. Gulēt parasti eju ap diviem vai trim naktī.
Pēc miljoniem pārdotu ierakstu un vairāk nekā piecdesmit gadiem uz skatuves – ko jums šodien nozīmē panākumi?
Tas nozīmē, ka esmu materiāli nodrošināts un man nav naudas problēmu, kuru jaunībā, pirms panākumiem, bija ļoti daudz. Ir arī patīkami, ja cilvēki pienāk, atpazīst mani un izturas ļoti sirsnīgi, draudzīgi. Taču slava man tagad vairs nešķiet tik svarīga, jo patiesībā tā ir diezgan pārejoša.
Latvija un tikšanās ar Rīgas publiku
2026. gada 11. decembrī uzstāsieties Rīgā. Kādas atmiņas par Latviju un Latvijas publiku jums palikušas no iepriekšējām viesošanās reizēm?
Publikas atsaucība vienmēr ir lieliska, un tas man liek justies labi. Tāpēc prieks ir galvenā sajūta, kas man paliek pēc uzstāšanās Latvijas faniem.
Ar jūsu mūziku ir izaugušas vairākas Latvijas klausītāju paaudzes. Tagad daudzi uz koncertiem nāk kopā ar saviem bērniem vai pat mazbērniem. Ko jums nozīmē redzēt, ka jūsu mūzika savieno dažādas paaudzes?
Tā ir brīnišķīga sajūta – zināt, ka cilvēki ir padarījuši manas dziesmas par daļu no savas dzīves un atmiņām. Vienmēr jūtos ļoti pagodināts, ja kāds pasaka, ka izmantojis kādu dziesmu savās kāzās vai citā īpašā notikumā un tā viņam atgādina par konkrētu dzīves laiku. Jo tieši tas dziesmām ir jādara.
Visbeidzot – ko jūs personiski gribētu pateikt saviem Latvijas faniem pirms tikšanās Rīgā šajā decembrī?
Gribētu pateikt visiem saviem faniem – ceru, ka jums visiem izdosies atnākt uz manu koncertu Rīgā. Mēs būsim tur, lai jūs izklaidētu un palīdzētu lieliski pavadīt laiku. Tāpēc nāciet un izbaudiet brīnišķīgu vakaru!
Rīga – satikšanās ar Smokie balsi un LIFELINES
Saskaņā ar koncerta rīkotāju informāciju Kriss Normens 2026. gada 11. decembrī uzstāsies Rīgas Xiaomi Arēnā pasaules turnejas LIFELINES ietvaros. Koncertā līdzās jaunā albuma skaņdarbiem izskanēs arī leģendārie Smokie hiti – Living Next Door to Alice, Needles and Pins, Oh Carol, I’ll Meet You at Midnight, Don’t Play Your Rock’N Roll to Me un citas klausītāju iemīļotas dziesmas.
Intervijā Normens stāsta, ka ir pagodināts, uzzinot, ka viņa dziesmas kļuvušas par cilvēku personiskās vēstures daļu. Rīgas koncerts būs iespēja šo mūziku dzirdēt dzīvajā – ne tikai atcerēties laiku, ar kuru dziesmas saistās, bet arī satikt mākslinieku, kurš joprojām gūst prieku, radot jaunu dziesmu no baltas lapas.