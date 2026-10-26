“Straumes” komandas sagaidīšana pie Brīvības pieminekļa
Drīz pēc atgriešanās no ASV, kur animācijas filmas “Straume” veidotāji ieguva prestižo “Oskara” balvu, komanda devās uz Brīvības pieminekli, kur ...
"Oskaru" ieguvušās filmas "Straume" režisors Zilbalodis svin sava kaķa Kino pirmo dzimšanas dienu
ASV Kinoakadēmijas balvas laureāts, animācijas filmas "Straume" režisors Gints Zilbalodis sociālajos tīklos atzīmējis sava kaķa Kino pirmo dzimšanas dienu, daloties ar sirsnīgiem kadriem.
Vietnē "X" režisors publicējis īsu apsveikumu: "Priecīgu pirmo dzimšanas dienu Kino!!!". Ierakstam pievienotajā attēlā redzams arī pats gaviļnieks, kurš svētku noskaņās pie galda lūkojas uz aizdegtu svecīti.
Happy first birthday to Kino!!! https://t.co/0OAPkr5VKJ— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) October 24, 2026
Kaķa tēlam ir izšķiroša nozīme režisora radošajā karjerā. Zilbaloža radītā animācijas filma "Straume" ("Flow"), kuras galvenais varonis ir izdzīvošanas grūtībās nonācis kaķis, nesusi Latvijai vēsturiskus panākumus.
Kaķi fano par animācijas filmu "Straume"
Godalgotā Ginta Zilbaloža animācijas filma "Straume" jau sasniegusi vairāk nekā divu miljonu lielu auditoriju visā pasaulē, turklāt neskaitāmi iedzīvotāji dalījušies ...
Pagājušajā gadā Losandželosā filma izcīnīja valsts vēsturē pirmo "Oskaru", uzvarot kategorijā "Labākā pilnmetrāžas animācijas filma", kā arī bija nominēta kategorijā "Labākā ārvalstu filma".