Drīz pēc atgriešanās no ASV, kur animācijas filmas “Straume” veidotāji ieguva prestižo “Oskara” balvu, komanda devās uz Brīvības pieminekli, kur to sagaidīja vairāki simti cilvēku.

“Straumes” komandas sagaidīšana pie Brīvības pieminekļa

Drīz pēc atgriešanās no ASV, kur animācijas filmas “Straume” veidotāji ieguva prestižo “Oskara” balvu, komanda devās uz Brīvības pieminekli, kur ...

Kino

"Oskaru" ieguvušās filmas "Straume" režisors Zilbalodis svin sava kaķa Kino pirmo dzimšanas dienu

Izklaides nodaļa

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ASV Kinoakadēmijas balvas laureāts, animācijas filmas "Straume" režisors Gints Zilbalodis sociālajos tīklos atzīmējis sava kaķa Kino pirmo dzimšanas dienu, daloties ar sirsnīgiem kadriem.

"Oskaru" ieguvušās filmas "Straume" režisors Zilba...

Vietnē "X" režisors publicējis īsu apsveikumu: "Priecīgu pirmo dzimšanas dienu Kino!!!". Ierakstam pievienotajā attēlā redzams arī pats gaviļnieks, kurš svētku noskaņās pie galda lūkojas uz aizdegtu svecīti.

Kaķa tēlam ir izšķiroša nozīme režisora radošajā karjerā. Zilbaloža radītā animācijas filma "Straume" ("Flow"), kuras galvenais varonis ir izdzīvošanas grūtībās nonācis kaķis, nesusi Latvijai vēsturiskus panākumus.

Par filmu "Straume" fano ne tikai skatītāji visā pasaulē, bet arī viņu mājas mīluļi.

Kaķi fano par animācijas filmu "Straume"

Godalgotā Ginta Zilbaloža animācijas filma "Straume" jau sasniegusi vairāk nekā divu miljonu lielu auditoriju visā pasaulē, turklāt neskaitāmi iedzīvotāji dalījušies ...

Pagājušajā gadā Losandželosā filma izcīnīja valsts vēsturē pirmo "Oskaru", uzvarot kategorijā "Labākā pilnmetrāžas animācijas filma", kā arī bija nominēta kategorijā "Labākā ārvalstu filma".

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