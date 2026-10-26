"Pilnīgākā kosmosa sajūta!" - latvietis Roberts Vītols vienā trasē ar pasaules spožāko autosporta zvaigzni Maksu Verstapenu
Digitālā satura veidotājs Roberts Vītols pirms mēneša nonāca vienā trasē ar vienu no pasaulē spožākajiem autosporta pilotiem – četrkārtējo Formula 1 pasaules čempionu Maksu Verstapenu.
Silverstonas trasē Lielbritānijā latvietis bija viens no 100 dalībniekiem vērienīgajās "Max vs 100" jeb "Makss pret 100 braucējiem" kartinga sacensībās, kur Verstapens startēja no pēdējās pozīcijas un nepilnas 40 minūtes vēlāk bija apsteidzis visus 100 braucējus. “Tā bija pilnīgākā kosmosa sajūta,” par piedzīvoto žurnālam "Kas Jauns" saka Roberts.
Uzzinot, ka viņš patiešām izraudzīts dalībai sacensībās, Roberts tam sākotnēji nemaz nav spējis noticēt. “Es biju redzējis, ka tiek izsludināts šis izaicinājums, un man tas likās interesants un foršs, bet nebiju iedomājies, ka varētu būt starp tiem simts cilvēkiem. Tur bija plaši pazīstami satura veidotāji, strīmeri, atlēti ar miljoniem sekotāju. Ņemot vērā, ka es veidoju saturu latviešu valodā un mūsu tirgus tomēr ir mazs, tas likās vispār nereāli,” stāsta Roberts. Tāpēc brīdī, kad telefonā ieraudzījis video ar paziņojumu par savu dalību, bijis pamatīgs šoks.
Lielākais piedzīvojums, protams, bija aptvert, ka tepat trasē atrodas pats Verstapens. “Tā apziņa, ka kaut kādā brīdī viņš brauks man garām un es redzēšu, ka mēs esat vienā trasē, ir neticama.” Un ilgi gaidīt nevajadzēja. Verstapens pirmajā aplī vien apsteidza 64 braucējus, bet vēlāk tika garām arī Robertam. “Zinu, ka Makss ir ātrs, bet tas, ka viņš pirmajā aplī varēja apsteigt 64 braucējus, ir kosmoss pilnīgākais. Mums tur bija diezgan daudz cīņu ar citiem pilotiem, un tad vienā brīdī vienkārši Makss man gāja garām. Es redzēju – tas ir Makss Verstapens! Re, kur viņš brauc! Viņš diezgan viegli man tika garām,” smejas Roberts.
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Ar pašu Verstapenu Robertam šoreiz ilgāk aprunāties nav sanācis, taču viņš pilotu jau iepriekš bija saticis Detroitā, kur tika prezentēta jaunā "Red Bull" Formula 1 automašīna. “Man viņš atstāja ļoti foršu iespaidu. Man patīk, ka viņš vienmēr ir pats par sevi. Ja ir lietas, kas viņam nepatīk, viņš to pasaka. Zinu, ka daudziem tas nepatīk, bet, manuprāt, tā ir ļoti forša viņa rakstura īpašība.”
Arī pati sacensību norises vieta – leģendārā Silverstonas trase – atstājusi uz Robertu iespaidu. “Atmosfēra tur bija fantastiska. Tā ir tiešām leģendāra trase, un man tā bija pirmā reize tur. Arī kartinga trase bija uzbūvēta uz Formula 1 trases daļas, tāpēc tas viss bija ļoti skaisti un kvalitatīvi.”
Lai gan Robertam patīk viss, kas saistīts ar četriem riteņiem, kartinga sacensību pieredzes viņam līdz šim nebija. Pirms došanās uz Lielbritāniju viņš Latvijā gan bija izmēģinājis kartingu, lai saprastu braukšanas pamatus. “Es neesmu nekāds talantīgais džeks uz šīm lietām, bet pats process man ļoti patīk. Ja man ir iespēja kaut kur pabraukt ar jebko, kam ir četri riteņi, tā ir mana lieta. Iesēžoties kartingā, gribējās nobraukt maksimāli labi, cik vien var. Azarts bija pamatīgs.”
Pēc šī piedzīvojuma Roberts labprāt šādās sacensībās piedalītos vēlreiz. “Es tādās sacensībās piedalītos katru dienu, ja būtu iespējams, jo man ļoti patīk šis process. Nav normāli, ka vienā trasē vienlaikus ir tik daudz kartingu. Parasti kādi 20–30 jau ir pilnīgs maksimums. Tur bija baigais bardaks, bet kaifs bija liels. Man divas reizes ielidoja mugurā tā, ka vēl šodien tā sāp, taču tas viss bija tā vērts. Es šo piedzīvojumu atcerēšos visu dzīvi.”
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