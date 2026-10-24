Rīgas Starptautiskā kino festivāla 13. sezonas uzvarētāji
FOTO: vērienīgā ceremonijā paziņoti Rīgas Starptautiskā kino festivāla 13. sezonas uzvarētāji
Festivāla mājvietā “Splendid Palace” pulcējot konkursu dalībniekus, pašmāju un ārzemju žūrijas, festivāla viesus un apmeklētājus, krāšņā, režisora un aktiera Gerda Lapoškas vadītā ceremonijā godalgoti Rīgas Starptautiskā kino festivāla (RIGA IFF) konkursu un nozares programmas laureāti.
RIGA IFF norise turpinās arī svētdien, 25. oktobrī, kinoteātros “Splendid Palace” un “Forum Cinemas Centrs” izrādot augstvērtīgu Eiropas autorkino un šībrīža apspriestākos Holivudas pamatstraumes darbus.
Apspēlējot festivāla šīs sezonas saukli “TU ESI ŠEIT”, RIGA IFF apbalvošanas ceremonija, ko papildināja sitaminstrumentālista Artūra Cukanova un repera galeniex muzikālie priekšnesumi, aicināja svinēt ne tikai konkursu laureātus, bet arī kino spēku izmainīt vietu, no kuras raugāmies uz pasauli.
Par godalgām – bronzas gaiļa statuetēm un balvām no festivāla atbalstītājiem “BBRental”, “BBPostHouse”, “Laik/a Casting”, “SWH”, “Lights On” un “Studio BEEP” – šogad sacentās 74 kino darbi un topošie projekti. 11 dienu garumā žūriju vērtējumam tika nodotas deviņas pilnmetrāžas filmas no Baltijas jūras reģiona, 31 īsfilma no Latvijas un pasaules, kā arī 11 mūzikas video, kuros kustīgā attēla un mūzikas mijiedarbību atklāja Baltijas režisori un mūziķi. Tāpat apbalvošanas ceremonijā tika godināti arī festivāla nozares programmas RIGA IFF FORUM sadaļu RIGA IFF SHOWCASE un SHORT RIGA Test Screenings laureāti.
RIGA IFF 2026 laureāti:
RIGA IFF Feature Film Competition uzvarētājs: "Nipsteri" (Nipster), rež. Sunniva Eira Tangvīka Kveima
Žūrijas komentārs: "Šī pārdrošā filma žūrijas uzmanību pievērsa ar neērtas tēmas skaršanu valdzinoši provokatīvā un negaidītā veidā. Sapludinot trillera, atrastās ģimenes un pieaugšanas stāsta elementus, režisore iemet mūs noslēgtā kopienā, kur sākam apšaubīt to, ko redzam caur pusaugu varones acīm. Pasaulē, kurā arvien vairāk plosās neapvaldīta ksenofobija, naids un galēji labējā politika, filma izgaismo mūsdienu indoktrinācijas banalitāti un to, cik svarīgi ir kritiski izvērtēt, kurš un kas mums tiek pasniegts kā pareizs. Novērošana un skatiena vara formē tēlu dzīves; režisore to smalki pēta caur sociālo tīklu fragmentu kolāžu, telefonu ierakstiem, vuāristiskām perspektīvām un rotaļīgu operatora darbu. Filmas noslēgums nesniedz to apmierinājumu, pēc kura mēs kā skatītāji bieži alkstam, un tieši tāpēc tā ir vēl drosmīgāka, īpaši ņemot vērā to, ka šī ir debijas filma."
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RIGA IFF Feature Film Competition žūrijas atzinība: "Mans tētis" (Mo Papa), rež. Ēva Megi
Žūrijas komentārs: "Šī filma maigi portretē draudzību, aiz kuras ir pamestība, kopīgas atmiņas un ilgas pēc piederības. Aktieri ļauj raksturiem un attiecībām attīstīties organiski, atklājot tās trauslās saites starp cilvēkiem, kuri atpazīst viens otra brūces, pat ja mierinājuma sniegšana rada grūtības. Kopā viņi ienes siltumu, spriedzi un emocionālu godīgumu dziļi cilvēciskajā vajadzībā būt ieraudzītiem, pieņemtiem un mīlētiem."
RIGA IFF Short Film National Competition uzvarētājs: "yolo", rež. Tīna Zariņa
Žūrijas komentārs: "Pārsteigumā par neatkārtojamu daudzslāņainu ģimeņu saišu klātbūtni šī gada konkursa izlasē, esam priecīgi pasniegt balvu labākajam Īsfilmu nacionālā konkursa darbam, kas ir apzināti trausls, godīgs un piedāvā iejūtīgu mirstības, sēru un ģimenes attiecību portretējumu. Dziļi cilvēcīgaa mātbūšanas godināšana, kas neizvairās no sarežģījumiem mīlestībā un atvadām."
RIGA IFF Short Film National Competition žūrijas atzinība: "Rīgas līnijas", rež. Andrejs Brīvulis
Žūrijas komentārs: "Atzinības balvu saņem vizuāli aizraujoša filma, kas aizved mūs ceļojumā pa Rīgas ielām īsfilmā “Rīgas līnijas”, kuras režisors ir Andrejs Brīvulis."
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RIGA IFF Short Film International Competition uzvarētājs: "Ielāps" (Zakrpa), rež. Luka Galešičs
Žūrijas komentārs: "Jau pats godalgotās filmas sākums ieved fiziski un emocionāli ciešā, vairāk klaustrofobiskā nekā intīmā telpā, kas neastāj iespēju izelpot. Filma ir stingra formā un neizskaistināta saturā, to iznes iespaidīgi aktierdarbi un scenārijs, kas uzdrošinās atstāt izlaidumus – šis darbs apbrīnojami apgūst īsmetrāžas formu, lai līdz kailumam atsegtu to trauslumu, kāds pastāv sarežģītās attiecībās starp meitu un māti, kuras saista mīlestība laimē un nelaimē."
RIGA IFF Short Film International Competition žūrijas atzinība: "2:Love" (2:Love), rež. Ronijs Šalevs
Žūrijas komentārs: "Par neordināru, vizuāli efektīgu un visbezkaunīgāk publiski izstāstītu mīlasstāstu šī gada RIGA IFF Īsfilmu starptautiskajā konkursā piešķiram atzinības balvu Ronija Šaleva “2:Love”"
Kandidatūra Eiropas Kino akadēmijas balvai "Eiropas īsfilma 2028": "Eju meklēt!" (Uka-uka), rež. Henrijs Vērmē
Žūrijas komentārs: "Filma, kas mums trāpīja kā ar kulaku pa aci ar tās viedo stāstniecību, apbrīnojamo vizualitāti un atstāja mūs dungojam Igaunijas 2001. gada “Eirovīzijas” dziesmu."
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RIGA IFF Baltic Music Video Competition uzvarētājs: "Caurspīdīgie Parazīti", izpildītāji Zvīņas, Lote Voiska, rež. Antons Georgs Grauds
Žūrijas komentārs: "Šis mūzikas video ieved paralēlā pasaulē, kur attēls un mūzika kopdarbojas, radot saskanīgu naratīvu. Mēs sekojam līdzi fascinējošam varonim, kuru piemeklē vīzijas, kas ved mūs ieskaujošā, viscerālā ceļojumā. Žūriju aizkustināja darba patiesums."
RIGA IFF Baltic Music Video Competition SWH skatītāju simpātiju balvas ieguvējs: "SAFARI", izpildītājs "Solo Ansamblis", rež. Dominiks Blizniks
RIGA IFF SHOWCASE uzvarētājs: "My World Upside Down" (Nikomu to Nepoviem), rež. Daniels Rihāks
Žūrijas komentārs: "Sekojot ceļojumam, kas atsedz patiesību un šaubas, mūs savaldzināja jauneklīgā ievainojamība un maigums šajā filmā, kas pievēršas konservatīvajiem uzvedības musturiem ap galveno varoni un viņa pasaulei, kas paplašinās."
RIGA IFF SHOWCASE BBRental/BBPostHouse balvas ieguvējs: "Magic Mountain"(Магічна Гора), rež. Mikola Zasijejevs
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Žūrijas komentārs: "Žūriju iespaidoja šis aizkustinoši izstāstītais stāsts par zaudējumu, izraidījumu un dziedināšanu, kurā laiks ir apstājies, un neticamie tēli, kurus ceļā sastop mazs zēns."
SHORT RIGA Test Screenings Lights On balvas ieguvējs: "Naples, Florida" (Neiplsas, Florida), rež. Modesta Žemgulīte
Ekspertu komentārs: "Unikāli izmantojot mājas video estētiku, filmai izdodas radīt sapnim līdzīgu atmosfēru un laika kapsulu, kas liecina par to, kā neredzamas pārmaiņas var pārveidot ģimenes dzīvi un cerības."
SHORT RIGA Test Screenings Studio BEEP balvas ieguvējs: "Anti Kristo", rež. Jāns Sinka
Ekspertu komentārs: "Apbalvotais darbs ir režisora pirmā filma, kura producēta pašu spēkiem, tomēr tā nevairās, piepalīdzot arī Jēzus atļautiem dikpikiem, būt priekpilni skaļa un kvīra."
Latvijas lielākie kino svētki turpinās vēl līdz svētdienas, 25. oktobra, vakaram, aicinot kino cienītājus izmantot pēdējo iespēju nodoties festivāla komandas sagatavotajiem izmeklētajiem lielā ekrāna piedzīvojumiem. Biļetes uz festivāla šī gada noslēdzošajiem seansiem vēl iespējams iegādāties RIGA IFF mājaslapā rigaiff.lv, “Biļešu serviss” tirdzniecības vietās, kā festivāla norises vietās.