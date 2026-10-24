Gailis astoņus gadus gaida pie onkoloģijas slimnīcas saimnieku, kurš vairs nepārnāks
Pasaulē zināmi gadījumi, kad mājas mīlulis saglabā uzticību saimniekam ilgi pēc viņa nāves, un pazīstamākais piemērs ir japāņu suns Hačiko. Taču Bolīvijā ir savs “Hačiko” — tas ir gailis Martins, kurš jau astoņus gadus bezcerīgi gaida savu saimnieku pie onkoloģijas slimnīcas.
Martins dzīvo Bolīvijas pilsētā Santakrusā. Kad viņa slimais saimnieks tika ievietots vietējā onkoloģijas slimnīca, putns viņam sekoja. Saimnieks tur arī nomira, taču gailis turpināja gaidīt, kļūstot par vietējo slavenību.
Rūpes par putnu uzņēmušies slimnīcas darbinieki, kā arī tuvumā strādājošie un dzīvojošie ļaudis, kuri viņu pabaro un aprūpē. Izdevums “Minuto Uno” vēsta, ka Martinam ļoti garšo popkorns, bet lietus laikā viņš pats meklē patvērumu. Vietējie stāsta, ka gaili esot grūti noķert, tāpēc viņš brīvi pastaigājas pa slimnīcas teritoriju.
Vietējie mediji Martinu salīdzina ar Hačiko. Tas bija 1923. gadā dzimušais akitas šķirnes suns, kurš kļuva slavens ar savu neparasto uzticību saimniekam, Tokijas universitātes profesoram Hidesaburo Ueno, kuru viņš gadiem ilgi pavadīja uz darbu un uzticīgi sagaidīja Šibujas dzelzceļa stacijā, kad saimnieks atgriezās mājās. 1925. gada 21. maijā saimnieks neatbrauca — viņš nomira ar aneirismu darba vietā. Līdz pat savai nāvei 1935. gada 8. martā Hačiko turpināja saimnieku gaidīt dzelzceļa stacijā.
Sākotnējo Hačiko Šibujas stacijā saskārās ar ļaužu vienaldzību un reizēm pat nežēlīgu izturēšanos, taču, par spīti visam, suns turpināja atgriezties. Kad stāsts par Hačiko uzticību kļuva pazīstams visā Japānā, plašsaziņas līdzekļi sāka plaši vēstīt par suņa neparasto uzticību, izraisot arvien lielāku sabiedrības interesi par viņa likteni. Kad Hačiko nomira, sēroja ne tikai Japānā, bet arī daudzviet citus pasaulē. Viņa izbāzenis atrodas Japānas nacionālajā Zinātnes muzejā, viss pārējais tika kremēts un apglabāts Aojamas kapsētā Tokijā blakus saimniekam.
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Hačiko stāsts iemūžināts arī filmās, no kurām slavenākā ir 2009. gada filma “Hachi: A Dog's Tale” ar Ričardu Gīru suņa saimnieka lomā. Šī filma bija Japānā savulaik ļoti populārās 1987. gada filmas “Hachikō Monogatari” (“Hačiko stāsts”) rīmeiks.