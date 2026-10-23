Ieskats šova "Izklausies redzēts" 23. oktobra raidījumā
Ieskats šova "Izklausies redzēts" 2026. gada 23. oktobra raidījumā.
Intars Busulis paliek bez vārdiem! Noskaidrots šova "Izklausies redzēts" trešā raidījuma uzvarētājs
360TV muzikālais pārvērtību lielšovs “Izklausies redzēts” trešajā raidījumā pulcēja Dua Lipu, Andri Bērziņu, Sia, VIŅU, Avrilu Lavinju, Intaru Busuli un Andrea Bočelli. Zīmīgi, ka pats Busulis šodien arī pievienojās žūrijas komandai! Diez, kas viņam bija sakāms?
Raidījuma dalībnieki aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķi Ralfs Eilands un Elīna Fūrmane jeb DJ Ella, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy un aktieris Maksims Busels turpina lolot skatītājus ar savu talantu un pārtapt par Latvijas un pasaules zināmākajiem māksliniekiem.
Trešajā raidījumā pārsteigti bija ne vien skatītāji, bet arī žūrijas locekļi. Jānim Šipkēvicam un Mārtiņam Eglienam pie žūrijas galda pievienojās Latvijas iemīļotākais mūziķis Intars Busulis, kurš noteikti nebija gatavs tam, ka viens no dalībniekiem atveidos viņu pašu!
Neizmērojamas pārvērtības un izaicinoši priekšnesumi
Pirmā uz skatuves šoreiz kāpa jaunā mūziķe Krisy, kurai atkal nācās apvienot sinhronos deju soļus ar vokālu. Papildu izaicinājumu Krisy pārtapšanai sagādāja arī garā parūka un peldkostīmam līdzīgs skatuves tērps. Viņa pārvērtās par britu popzvaigzni Dua Lipu un izpildīja dziesmu “Don’t start now”.
Sirmi mati, jauna seja un apaļīgāks augums! Otro dalībnieku Andri Ērgli pazīt bija patiesi neiespējami – dziedātājs izlozēja aktieri un dziedātāju Andri Bērziņu. Uzstājoties ar dziesmu “Es šonakt dziedāšu uz jumta”, Ērglis spēja gan izcili pasniegt Bērziņa manieres, gan precīzi atveidot viņa priekšnesumu. Interesanti, ka vissarežģītākais Ērglim esot bijis nekas cits kā piena dzeršana!
Ar parūku, kas aizsedza gandrīz visu seju, nācās uzstāties Ievai Sutugovai. Šoreiz Ieva izlozēja austrāliešu dziedātāju un mūzikas producenti Sia un izvēlējās izpildīt dziesmu “Titanium”. Tā kā Sia ir pazīstama ar savu noslēgto dabu, Ievai uz skatuves nācās apslāpēt savu enerģiju un atturēties no ierastās ekspresivitātes.
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Mājas ballīte uz skatuves! Lai atveidotu izlozēto tēlu, Leldei Dreimanei nācās ne vien izkāpt no komforta zonas, bet aprīkot skatuvi ar daudziem rekvizītiem. Aktrise pārvērtās par reperi VIŅU jeb Zelmu Jēgeri un izpildīja dziesmu “Tēja ar karalieni”.
Pusaudžu dumpīgums, ikoniskā parodija un leģendārais tenors
Ģitāra rokās, spilgtas šķipsnas matos un melnas “emo” acis! Elīna Fūrmane atgrieza 2000. gadu nostaļģiju un iemiesojās Avrilas Lavinjas tēlā, izpildot dziesmu “Complicated”.
Ralfs Eilands bija sajūsmā par izlozēto tēlu, jo šoreiz viņam bija iespēja atveidot mākslinieku, kurš pats sēdēja žūrijā un vēroja katru viņa kustību. Eilands pārtapa par Intaru Busuli un dziedāja gan “Brīvdienu”, gan “Sastrēgumu”. Ralfa parodijas veida izpildījums atstāja Busuli teju bez vārdiem.
“Šī bija garākā piecminūte pēdējā pusgada laikā. Man bija tik neērti,” par redzēto saka Intars Busulis. Neskatoties uz neērtību, Busulis Ralfu vērtēja ļoti atzinīgi, piešķirot viņam visaugstāko punktu skaitu raidījuma beigās.
Noslēdzošajā priekšnesumā Maksims Busels iejutās itāļu tenora Andrea Bočelli tēlā un izpildīja viņa slaveno dziesmu “Con Te Partiro”. Jau pats vokālais izaicinājums nebija no vieglajiem, taču Maksimam nācās tikt galā arī ar vēl kādu uzdevumu – uzstāties ar aizvērtām acīm, cenšoties pēc iespējas precīzāk atdarināt mākslinieka manieri.
Kas uzvaras laurus plūca šoreiz?
Pārsteidzot žūriju ar precīzo un tai pat laikā komisko Andra Bērziņa attēlojumu, trešajā raidījumā uzvaru guva Andris Ērglis, saņemot 500 eiro no “XCredit” sava labdarības mērķa īstenošanai. Otrajā vietā ierindojās Krisy, bet trešajā – Maksims Busels.
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Šovs “Izklausies redzēts” skatāms katru piektdienu plkst. 20.45 kanālā "360". Bet īpašajās “Izklausies redzēts. Lielās pārvērtības” epizodēs izklaides platformā "Tet+" ielūkojies arī aizkulisēs un uzzini, kā tapa iespaidīgie šova tēli!