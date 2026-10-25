Vai panākumiem ir sava cena? Meta Deimona stabilajā laulībā iezagušās problēmas
Kamēr Mets Deimons bauda panākumus Holivudā, viņa privātajā dzīvē viss nebūt nerit tik gludi. Kā vēsta ārvalstu mediji, aktiera sieva Lusiana Barrozo vēlas, lai vīrs vairāk laika veltītu ģimenei, nevis darbam.
56 gadus vecajam aktierim, kurš atveido galveno lomu filmā “Odiseja” (“The Odyssey”), saspringtā filmēšanas grafika dēļ esot arvien grūtāk atrast līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi. Viņa biežā prombūtne sākusi radīt problēmas attiecības ar sievu Lusianu Barrozo.
Kā vēsta žurnāls “Closer”, 50 gadus vecā Lusiana lepojas ar vīra panākumiem, taču ļoti vēlētos, lai viņš beidzot atvēlētu laiku kārtīgai atpūtai.
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Tiek ziņots, ka Deimons vairāku nedēļu garumā bijis prom no ģimenes mājām Ņujorkā, jo filmējies kinolentē “Odiseja” un nākamgad gaidāmajā zinātniskās fantastikas projektā “Thasnagar”.
“Mets un Lusiana cenšas atrast līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi, taču tas nav viegli, jo aktiera karjera šobrīd no viņa prasa ļoti daudz,” atklājis kāds pārim pietuvināts avots. Viņš arī piebildis, ka Deimons “no visas sirds dievina Lusianu un bērnus”, taču saspringtā darba grafika dēļ lielākā daļa ikdienas rūpju gulstas uz Lusianas pleciem.
Zīmīgi, ka Deimona atveidotais sengrieķu valdnieks Odisejs savos leģendārajos klejojumos bija šķirts no ģimenes 20 gadus.
Savulaik aktieris bija solījis ierobežot darba braucienus, lai vairāk laika pavadītu kopā ar tuviniekiem. 2021. gadā viņš kādā intervijā stāstīja: “Mums ir divu nedēļu noteikums. Es nekad neesmu prom ilgāk par divām nedēļām. Uzskatu, ka ar mīļoto cilvēku jāpavada pēc iespējas vairāk laika. Mana sieva ir mana dvēseles radiniece. Man nepatīk būt šķirtam no viņas.”
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Tomēr vēlāk Deimons atzina, ka viņa apņēmībai samazināt darba slodzi ir viens izņēmums. “Vienīgais nosacījums, kura dēļ es būtu gatavs pārtraukt atpūtu, būtu zvans no Krisa Nolana,” viņš toreiz sacīja. Un tieši tā arī notika. Pēc kopīgā darba pie filmas “Openheimers” (“Oppenheimer”) režisors Kristofers Nolans atkal uzrunāja Deimonu, šoreiz piedāvājot galveno lomu filmā “Odiseja”. Tā aktieris piekrita jau otrajam vērienīgajam projektam ar slaveno režisoru.
Tagad pārim pietuvināti avoti apgalvo, ka Lusiana vēlas, lai vīrs turētu savulaik doto solījumu un savā saspringtajā ikdienā vairāk laika atvēlētu ģimenei. “Lusiana ārkārtīgi lepojas ar Metu un nekad negribētu, lai viņš atteiktos no darba, ko tik ļoti mīl. Taču nav noslēpums, ka viņa vēlētos, lai vīrs ievērojami samazinātu darba slodzi,” atklājis informācijas avots.