FOTO! Harijs Stailss zaudē pacietību: Ņujorkas ielās izceļas ass konflikts ar uzmācīgu fanu
Dziedātājs Harijs Stailss nesen Ņujorkā piedzīvojis nepatīkamu konfliktu ar kādu autogrāfu mednieku, kurš neatlaidīgi sekojis dziedātājam pa pilsētas ielām.
32 gadus vecais grupas “One Direction” bijušais dalībnieks trešdien sastrīdējās ar kādu vīrieti, kurš vēlējās iegūt viņa autogrāfu uz vairākām skaņuplatēm. Sarunas laikā Stailss šķita manāmi aizkaitināts. Incidenta fotogrāfijās redzams, ka abi strīda karstumā rāda viens uz otru ar pirkstu, bet netālu stāv dziedātāja miesassargs. Tomēr arī pēc nepatīkamās vārdu apmaiņas vīrietis negrasījās atkāpties un turpināja sekot dziedātājam vēl vairākus kvartālus.
Harijam Stailsam izceļas konflikts ar uzmācīgu autogrāfu mednieku
Stailss bija tērpies ikdienišķi un apģērbu papildinājis ar pelēku beisbola cepuri un saulesbrillēm. Šķiet, viņš bija cerējis mierīgi pastaigāties pa pilsētu, nepiesaistot lieku uzmanību. Kādā brīdī dziedātāja apsargs piegāja pie policijas automašīnas, acīmredzot, lai informētu likumsargus par notiekošo. Tomēr policisti situācijā neiejaucās.
Šis incidents ir īpaši nepatīkams, jo Stailss jau iepriekš stāstījis, cik svarīga viņam kļuvusi iespēja brīvi pārvietoties un baudīt ikdienu bez liekas uzmanības piesaistīšanas. Hita “As It Was” izpildītājs nesen atklāja, ka tieši kāda bijusī draudzene palīdzējusi viņam pārvarēt bailes no iziešanas sabiedrībā. Gadiem ilgi viņš bija juties kā savas slavas gūsteknis. Intervijā žurnālam “Rolling Stone”, kurā viņu iztaujāja grupas “Radiohead” līderis Toms Jorks, Stailss pastāstīja, kā kopš “One Direction” laikiem mainījusies viņa attieksme pret atrašanos sabiedriskās vietās. Jorks atzina, ka bijis pārsteigts, ieraugot Stailsu pastaigājamies bez redzamas apsardzes. Viņš vēlējās zināt, vai tā ir apzināta izvēle. Dziedātājs paskaidroja, ka grupas milzu popularitātes gados bija pieradis lielāko daļu laika pavadīt viesnīcās un citās vietās, kur varēja paslēpties no apkārtējo uzmanības.
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"Man šķiet, ka sākumā, kad vēl biju grupā, dzīve viesnīcās ļoti atgādināja ieslodzījumu," viņš atcerējās. "Arī tad, kad biju mājās, man šķita: 'Ārā iet nav droši.'"
Viss mainījās, kad viņš sāka satikties ar kādu meiteni, kurai patika doties ārpus mājas un baudīt dzīvi pilsētā. "Tad man bija draudzene, kura bija ļoti sabiedriska. Viņa brauca pie manis uz Londonu, un es nodomāju: 'Ja mēs trīs dienas tikai sēdēsim manās mājās, viņa padomās, ka esmu jucis,'" stāstīja dziedātājs. Tā vietā, lai slēptos no apkārtējās pasaules, pāris sāka daudz staigāt pa pilsētu. Tas Stailsam palīdzēja saprast, ka slava nebūt nenozīmē atteikšanos no vienkāršiem ikdienas priekiem. "Mēs visur gājām kājām, un pēkšņi es sapratu: 'Ak, ārā nav nekādas vainas’,” viņš atcerējās.
"Tas palīdzēja man pārvarēt šo nedrošības sajūtu. Kopš tā laika mana dzīve ir ļoti mainījusies, jo tieši tā var saglabāt saikni ar apkārtējo pasauli." Pastaigas kļuvušas par neatņemamu dziedātāja ikdienas sastāvdaļu. Viņam patīk staigāt pa Londonu un Ņujorku, pārvietoties ar velosipēdu vai doties skrējienā. Lai gan Stailss neatklāja, par kuru bijušo draudzeni runā, iespējams, viņš domāja dziedātāju Teilori Sviftu. 2012. gadā, kad “One Direction” popularitāte sasniedza vēl nebijušus augstumus, abi kādu laiku satikās.
Savukārt pērn Harijs Stailss pārsteidza fanus ar dalību Tokijas maratonā. Interesanti, ka dziedātājs iepriekš stāstījis – nepārtraukta kustība ir viens no veidiem, kā viņam izdodas izvairīties no nevēlamas uzmanības. Martā intervijā žurnālam “Runner's World” viņš skaidroja: "Galvenais ir tas, ka tu visu laiku esi kustībā. Jebkurā brīdī vari nogriezties aiz stūra. Man šķiet, ka cilvēki, kuri mani pamana, drīzāk nodomā: 'Vai tas tikko bija...?' nevis: 'Re, kur viņš ir!' Bet līdz brīdim, kad viņi saprot, ka tas tiešām biju es, esmu jau gabalā.”
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Tomēr pēdējais incidents Ņujorkā liecina, ka šī taktika ne vienmēr palīdz, īpaši tad, ja kāds par katru cenu vēlas iegūt autogrāfu.
Pēc notikušā nonākšanas mediju uzmanības centrā influenceris vārdā Džovanni publiski atvainojies dziedātājam par savu nepiedienīgo uzvedību un uzsvēris, ka Stailss incidenta laikā nebija rupjš. "Nevis Harijs zaudēja savaldību, bet gan es. Viņš saglabāja mieru un pat palīdzēja man nomierināties," savā paziņojumā atzina autogrāfu mednieks.