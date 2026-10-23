Pūķu pavēlniecei jau 40! Seriāla “Troņu spēle” zvaigzne Emīlija Klārka svin jubileju, kurai pati vēl nebija gatava
Šodien, 23. oktobrī, savu 40. dzimšanas dienu svin britu aktrise Emīlija Klārka, kuru miljoniem skatītāju visā pasaulē iemīļojuši kā bezbailīgo pūķu māti Deinerisu Tārgārjenu populārajā seriālā “Troņu spēle”. Lai gan aktrise aizvadījusi jau vairāk nekā desmit gadus Holivudas uzmanības centrā un pārvarējusi arī dzīvībai bīstamus veselības sarežģījumus, izrādās, ka lielajai jubilejai viņa emocionāli nemaz nav bijusi gatava.
Vēl šā gada janvārī, kad Klārka reklamēja savu jaunāko seriālu “Ponies”, žurnāls “People” viņai jautāja par gaidāmo 40. dzimšanas dienu. Aktrises reakcija bijusi humora pilna. “Vai mēs varētu šo faktu vienkārši nepieminēt? Es neesmu gatava. Tiešām neesmu gatava!” smejoties atbildēja Klārka.
Viņa arī pajokoja, ka grasoties vēl vairākus gadus izlikties, ka viņai ir 39 gadi. “Man vēl ir vismaz laba desmitgade, kurā varu būt 39 gadus veca,” sacīja aktrise, piebilstot, ka nevēlas domāt par šo jauno vecuma robežu.
Tomēr viņa atzina, ka galu galā viss būšot kārtībā un 40 gadu sasniegšana nemaz nebūs tik biedējoša, kā sākotnēji šķiet.
Emīlija Klārka dzimusi 1986. gada 23. oktobrī Londonā, taču bērnību lielākoties pavadījusi Oksfordšīrā. Par aktiermākslu viņa sāka interesēties jau trīs gadu vecumā, kad kopā ar tēvu, kurš strādāja par teātra skaņu inženieri, apmeklēja mūzikla “Show Boat” izrādi.
Pēc aktiermākslas studiju beigšanas jaunā aktrise sākotnēji strādāja dažādus darbus, tostarp krogā un zvanu centrā, vienlaikus cenšoties iegūt pirmās lomas. Viņas dzīve pilnībā mainījās 2010. gadā, kad Klārka tika izraudzīta Deinerisas Tārgārjenas lomai HBO jaunajā fantāzijas seriālā “Troņu spēle”.
Tolaik tikai 23 gadus vecajai aktrisei vēl nebija plašas pieredzes televīzijā, un viņa pat nenojauta, cik milzīgus panākumus gūs šis projekts. Kad 2011. gadā “Troņu spēle” piedzīvoja pirmizrādi, Klārka gandrīz vienas nakts laikā kļuva par pasaules mēroga zvaigzni. Viņas atveidotā Deinerisa no neaizsargātas princeses pamazām pārtapa spēcīgā valdniecē, kura ar saviem pūķiem devās iekarot Dzelzs troni. Astoņu sezonu laikā varones stāsts kļuva par vienu no seriāla centrālajām sižeta līnijām, bet Klārka saņēma četras prestižās “Emmy” balvas nominācijas.
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Tomēr aiz ekrāna iespaidīgajiem panākumiem slēpās arī pavisam cita realitāte.
Tikai 24 gadu vecumā, neilgi pēc “Troņu spēles” pirmās sezonas filmēšanas, Klārka piedzīvoja dzīvībai bīstamu asinsizplūdumu smadzenēs, ko izraisīja plīsusi aneirisma. 2011. gada februārī, trenējoties sporta zālē, aktrise pēkšņi sajuta neciešamas galvassāpes un tika nogādāta slimnīcā. Viņai bija nepieciešama steidzama operācija. Atveseļošanās laikā aktrise uz laiku zaudēja spēju pareizi izteikties un pat nespēja atcerēties savu vārdu. Tas bija īpaši biedējoši cilvēkam, kura profesija ir cieši saistīta ar valodu un spēju iegaumēt tekstu.
Emīlija Klārka un Džeisons Momoa dzīvē un seriālā “Troņu spēle”
Taču ar to viņas veselības pārbaudījumi nebeidzās.
2013. gadā Klārkai nācās pārciest vēl vienu sarežģītu smadzeņu operāciju jo ārsti bija konstatējuši otras aneirismas palielināšanos. Operācijas laikā radās komplikācijas, un viņai bija nepieciešama neatliekama ķirurģiska iejaukšanās.
Vairākus gadus aktrise par piedzīvoto publiski nerunāja, turpinot filmēties “Troņu spēlē” un slēpjot savu cīņu par veselību.
Tikai 2019. gadā viņa žurnālā “The New Yorker” atklāti izstāstīja savu pieredzi, atzīstot, ka dažbrīd pat šaubījusies, vai izdzīvos. Pārdzīvotais pilnībā mainīja viņas attieksmi pret dzīvi. Kopā ar māti Dženiju Klārku aktrise nodibināja labdarības organizāciju “SameYou”, kas palīdz cilvēkiem atveseļoties pēc smadzeņu traumām un insulta. 2024. gadā māte un meita Vindzoras pilī saņēma Britu impērijas ordeņa locekļa apbalvojumu (MBE) par ieguldījumu cilvēku ar smadzeņu traumām atbalstīšanā.
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Tikmēr aktrises kino karjera turpināja attīstīties arī ārpus Vesterosas pasaules. Klārka filmējusies romantiskajā drāmā “Pirms atkal tiksimies”, kurā kopā ar Semu Klaflinu izstāstīja aizkustinošu mīlasstāstu. Vēlāk viņa piedalījās filmā “Solo: A Star Wars Story” (2018), romantiskajā Ziemassvētku komēdijā “Reiz Ziemassvētkos” (2019), kā arī “Marvel” seriālā “Secret Invasion” (2023).
Zvaigznes seriāla "Troņu spēle" pēdējās sezonas pirmizrādē
Zvaigznes 2019. gada 3. aprīlī Ņujorkā pulcējas uz seriāla "Troņu spēle" ("Game of Thrones") pēdējās sezonas pirmizrādi.
Tomēr atbrīvoties no Deinerisas tēla ēnas nav bijis viegli. 2026. gada sākumā intervijā laikrakstam “The New York Times” aktrise atzina, ka vairs neplāno atgriezties pie līdzīgiem fantāzijas projektiem. “Diez vai jūs mani kādreiz vēl redzēsiet jājam uz pūķa vai pat atradīšos vienā kadrā ar pūķi,” pajokoja Klārka.
Viņa neslēpa, ka seriāla noslēgums un gadiem ilgā darbošanās vienā projektā emocionāli bijusi ļoti intensīva pieredze.
Šodien, savā 40. dzimšanas dienā, aktrise ir jauna profesionālā posma sākumā. 2026. gada janvārī pirmizrādi piedzīvoja spiegu seriāls “Ponies”, kurā Klārka spēlē kopā ar Heiliju Lū Ričardsoni. Seriāla notikumi risinās 1977. gada Maskavā, kur divas sievietes pēc savu vīru noslēpumainās nāves kļūst par CIP aģentēm. Tā ir Klārkas pirmā galvenā loma televīzijas seriālā kopš “Troņu spēles” noslēguma 2019. gadā.