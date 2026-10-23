Džūdija Denča vairs nespēj atpazīt pat tuvinieku sejas: leģendārā aktrise atklāj, kā slimība mainījusi viņas dzīvi
Leģendārā britu aktrise Džūdija Denča, kuru skatītāji iemīļojuši ar lomām Džeimsa Bonda filmās un daudzos citos Holivudas kino darbos, nākusi klajā ar skumjām ziņām par savu veselību. 91 gadu vecā “Oskara” laureāte atklājusi, ka redzes pasliktināšanās dēļ vairs nespēj filmēties, kāpt uz teātra skatuves un pat atpazīt cilvēku sejas.
Intervijā BBC Radio 4 raidījumam “Today” aktrise atklāti pastāstīja, cik ļoti pēdējos gados mainījusies viņas ikdiena un kā veselības problēmas pamazām atņēmušas iespēju nodarboties ar to, kam viņa veltījusi vairāk nekā septiņdesmit savas dzīves gadus.
“Es vairs nevaru kāpt uz skatuves. Es vairs nevaru spēlēt teātrī. Es vairs nevaru filmēties. Es pat vairs nevaru lasīt,” skumji atzina Denča.
Aktrise kopš 2012. gada sirgst ar vecuma makulas deģenerāciju – progresējošu acu slimību, kas bojā tīklenes centrālo daļu un izraisa centrālās redzes pasliktināšanos. Slimība apgrūtina spēju lasīt, saskatīt smalkas detaļas un atpazīt cilvēku sejas. Lai gan aktrise ar šo diagnozi sadzīvo jau vairāk nekā desmit gadus, pēdējos gados viņas redze kļuvusi ievērojami sliktāka. Tagad Denča atklājusi, ka vairs nespēj atpazīt pat cilvēkus, kuri atrodas viņai tieši pretī.
Sarunas laikā ar BBC žurnālisti Emmu Bārnetu aktrise atzina, ka nemaz nespēj saskatīt intervētājas seju, lai gan abas sēdējušas viena otrai pretī.
Redzes problēmas radījušas arī neparastas situācijas ikdienā. "Es mēdzu pieiet pie pilnīgi nepareizajiem cilvēkiem, sasveicināties un gandrīz viņus apskaut. Un tad man nākas atvainoties, jo saprotu, ka esmu kļūdījusies," ar sev raksturīgo humoru stāstīja aktrise.
Tomēr aiz šiem jokiem slēpjas arī patiesas skumjas. Īpaši aizkustinošs bijis Denčas stāsts par to, ka viņa vairs nespēj pilnvērtīgi izbaudīt dabas skaistumu. Aktrise ir aizrautīga dārzkopības cienītāja, taču tagad viņai arvien vairāk jāpaļaujas uz atmiņām par reiz redzētajām ainavām.
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"Man stāstīja, ka šovasar zilie meža zvaniņi ziedējuši īpaši krāšņi, bet es nespēju saskatīt nevienu," viņa atzina. "Taču es zinu, kā izskatās mani koki. Daļa no tā visa ir manās atmiņās, un daļu es joprojām ceru kaut nedaudz saskatīt," piebilda aktrise.
Veselības problēmas Denčas profesionālo dzīvi ietekmējušas jau vairākus gadus. Vēl 2023. gadā viņa atklāja, ka filmēšanas laukumos vairs nespēj pietiekami labi redzēt un ir spiesta paļauties uz draugu un kolēģu palīdzību.
Tā kā aktrise vairs nevarēja pati izlasīt scenārijus, tuvākie cilvēki palīdzēja viņai apgūt tekstu, vairākkārt skaļi atkārtojot replikas. Savukārt 2025. gadā Denča atzina, ka vairs nejūtas droši, dodoties ārpus mājām viena, jo pastāv risks paklupt, nokrist vai nejauši uzskriet kādam šķērslim.
Neraugoties uz smagajām pārmaiņām, aktrise cenšas nezaudēt savu dzīvesprieku. "Tam visam ir jāpielāgojas, jāsamierinās ar ierobežojumiem un vienkārši jāturpina dzīvot. Nedrīkst par to pārāk daudz domāt," viņa sacīja.
Uz jautājumu, ko domā par novecošanu, Denča atbildēja sev raksturīgajā tiešumā, nosaucot to par kaut ko briesmīgu. "Par to nav nekā laba, ko teikt," atzina aktrise, piebilstot, ka redzes pasliktināšanās visu padarījusi vēl sarežģītāku.
Džūdija Denča ir viena no ievērojamākajām britu aktrisēm, kuras karjera ilgst jau vairāk nekā septiņdesmit gadus. Uz teātra skatuves viņa spēlējusi daudzas nozīmīgas Viljama Šekspīra lugās sastopamās varones, tostarp Džuljetu, lēdiju Makbetu un Kleopatru.
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Plašākai kino auditorijai viņa īpaši labi pazīstama kā britu izlūkdienesta vadītāja M Džeimsa Bonda filmās. Šo lomu aktrise atveidojusi astoņās franšīzes filmās, sākot ar "Zeltacs" 1995. gadā un noslēdzot ar "007: Spektrs" 2015. gadā. Viņa filmējusies arī tādos skatītāju iemīļotos darbos kā "Šokolāde", "Filomena", "Lepnums un aizspriedumi" un "Labākais eksotiskais viesnīcas Marigold".
1999. gadā aktrise saņēma "Oskara" balvu par karalienes Elizabetes I atveidojumu romantiskajā drāmā "Iemīlējies Šekspīrs". Savas karjeras laikā viņa ieguvusi arī prestižo "Tony" balvu un septiņas Lorensa Olivjē balvas par sasniegumiem teātra mākslā.