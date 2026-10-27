Katram sava guļamistaba! Atklātas Donalda un Melānijas Trampu laulības neparastās aizkulises Baltajā namā
Lai gan ASV prezidents Donalds Tramps un viņa sieva Melānija Trampa laulībā aizvadījuši jau vairāk nekā 21 gadu, viņu kopdzīve nebūt neatbilst tradicionālajiem priekšstatiem par laulību. Kā atklājuši vairāki prezidenta ģimenes biogrāfi, pāris pat Baltajā namā izvēlējies gulēt atsevišķās guļamistabās, turklāt tās atradušās dažādos ēkas stāvos.
ASV prezidenta oficiālā rezidence Vašingtonā ir viena no slavenākajām ēkām pasaulē. Baltajā namā ir 132 telpas, 35 vannasistabas un seši stāvi, un tā kopējā platība pārsniedz 5100 kvadrātmetru. Tādēļ vietas tur netrūkst pat tad, ja prezidentam un pirmajai lēdijai ir atšķirīgi priekšstati par personīgo telpu.
Un, kā izrādās, Donalds un Melānija Trampi šo iespēju esot izmantojuši jau prezidenta pirmā pilnvaru termiņa laikā.
Par pāra neparastajiem gulēšanas paradumiem pirmo reizi plašāk kļuva zināms jau 2018. gadā, kad žurnālists Maikls Volfs publicēja skandalozo grāmatu “Fire and Fury: Inside the Trump White House”.
Tajā autors apgalvoja, ka Donaldam Trampam pēc ievākšanās Baltajā namā bijis grūti pierast pie jaunās dzīvesvietas. Par spīti greznībai un vēsturiskajai nozīmei, prezidentam ēka šķitusi neērta un pat nedaudz biedējoša. “Trampam Baltais nams šķita apgrūtinošs un pat mazliet biedējošs,” rakstīja Volfs.
Viņš arī atklāja, ka prezidents nolēmis iekārtoties pats savā guļamistabā, nevis dalīt to ar sievu. Pēc autora teiktā, tā bijusi pirmā reize kopš Džona Kenedija prezidentūras, kad ASV prezidentam un viņa dzīvesbiedrei bijušas atsevišķas guļamistabas.
Tiesa, Donalds Tramps vēlāk asi kritizēja Volfa grāmatu, nodēvējot to par garlaicīgu un nepatiesu.
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Tomēr līdzīgas detaļas par prezidenta laulību atklājuši arī citi autori. Tā, piemēram, 2019. gadā žurnāliste Keita Beneta grāmatā “Free, Melania” rakstīja, ka Trampi ne tikai guļ atsevišķās istabās, bet pat dažādos Baltā nama stāvos.
Saskaņā ar viņas sniegto informāciju Donalds Tramps izmantojis galveno prezidenta guļamistabu rezidences otrajā stāvā, savukārt Melānija sev iekārtojusi divu istabu apartamentus trešajā stāvā.
Zīmīgi, ka šajās telpās iepriekš dzīvojusi bijušās pirmās lēdijas Mišelas Obamas māte Mariana Robinsone, kura Baltajā namā uzturējās Baraka Obamas prezidentūras laikā.
Melānijai esot bijusi arī sava atpūtas un skaistumkopšanas zona, kur viņa varējusi baudīt privātumu, netraucēta nodoties ikdienas rituāliem un fiziskajām aktivitātēm.
Taču, kā apgalvo biogrāfi, atsevišķās guļamistabas bijušas tikai viena no Trampu neparastās laulības iezīmēm.
Žurnāliste Mērija Džordana, kura 2020. gadā izdeva Melānijas biogrāfiju “The Art of Her Deal”, intervējusi vairāk nekā simt cilvēku, tostarp Baltā nama darbiniekus, bijušos kolēģus un personas, kuras pāri pazinušas personīgi.
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Viņas secinājumi bijuši pārsteidzoši. “Es nezinu nevienu citu pāri, kas tik daudz laika pavadītu šķirti. Viņi bieži atrodas vienā ēkā, bet ne tuvu viens otram,” intervijā laikrakstam “The Guardian” stāstīja Džordana.
Pēc viņas teiktā, Melānija reti apmeklējusi Baltā nama Rietumu spārnu, kur atrodas prezidenta darba telpas, un nav izrādījusi īpašu interesi par vīra aizraušanos ar golfu. “Viņai ir sava nelielā spa zona. Viņai patīk būt vienai. Viņa ir vientuļniece. Viņš ir vientuļnieks. Viņi ir pilnīgi apmierināti ar to, ka var atrasties atsevišķi,” skaidrojusi biogrāfe.
Tomēr tas nenozīmējot, ka starp abiem nepastāv emocionāla saikne.
Džordana atklājusi kādu īpaši interesantu detaļu – pēc svarīgām publiskām uzstāšanās reizēm Donalds Tramps bieži vien vispirms piezvanot tieši Melānijai. “Viņi pavada pārsteidzoši daudz laika fiziski šķirti. Un tomēr pēc runas vai priekšvēlēšanu mītiņa pirmais cilvēks, kuram viņš bieži zvana, ir viņa,” stāstīja žurnāliste.
Donalda un Melānijas Trampu dēls Barons Tramps laiku lokos
Viņasprāt, abu attiecības esot sarežģītas, taču starp viņiem pastāvot savstarpēja uzticēšanās un saikne, ko apkārtējiem ne vienmēr ir viegli saprast.
Atšķirīga pieeja kopdzīvei iezīmējās jau 2017. gadā, kad Donalds Tramps pirmo reizi kļuva par ASV prezidentu. Kamēr viņš janvārī ievācās Baltajā namā, Melānija vēl aptuveni piecus mēnešus palika Ņujorkā kopā ar abu dēlu Baronu, lai zēns varētu pabeigt mācību gadu ierastajā skolā.
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Tikai pēc tam viņa pārcēlās uz Vašingtonu un sāka pilnvērtīgi pildīt pirmās lēdijas pienākumus.
Atšķirībā no daudzām iepriekšējām ASV prezidentu sievām Melānija vienmēr centusies saglabāt lielāku neatkarību un privātumu. Viņa reti sniedz intervijas par savu laulību un publiski maz runā par abu kopdzīves paradumiem.
Donalds un Melānija Trampi apprecējās 2005. gada 22. janvārī Floridā. Greznās kāzas pulcēja virkni slavenību un ietekmīgu viesu, tostarp Bilu un Hilariju Klintonus, Eltonu Džonu un Saimonu Kauelu.
Gadu vēlāk pasaulē nāca abu vienīgais kopīgais bērns Barons Tramps. Donaldam ir vēl četri bērni no divām iepriekšējām laulībām – Donalds juniors, Ivanka, Ēriks un Tifānija.
2025. gada janvārī Donalds Tramps otro reizi stājās ASV prezidenta amatā, un Melānija atkal kļuva par valsts pirmo lēdiju.
Trampa inaugurācijas svinības: mūzika, dejas un jaunas ēras sākums
ASV prezidents Donalds Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa piedalījās trīs inaugurācijas ballēs vienā vakarā, atzīmējot jaunās ēras sākumu.