Vēl pirms pirmās Āzijas "Eirovīzijas" izcēlies skandāls: organizatori spiesti kliedēt satraucošas baumas
Vēl pirms vēsturiskās pirmizrādes Āzijas "Eirovīzijas" dziesmu konkurss nonācis nepatikšanās. Nepilnu mēnesi pirms 14. novembrī Bangkokā paredzētā lielā šova izskanējušas ziņas par nopietnām finansiālām problēmām, ievērojamu budžeta samazinājumu un domstarpībām starp organizatoriem.
Āzijas "Eirovīzijai" bija jākļūst par vienu no vērienīgākajiem jaunajiem muzikālajiem projektiem pasaulē, pārnesot Eiropā tik populārā Eirovīzijas dziesmu konkursa formātu uz Āzijas valstīm. Tomēr dažas nedēļas pirms pirmās fināla tiešraides atklātībā nonākusi informācija par nopietnām problēmām šova organizēšanā.
Konkursa sākotnējais budžets, kas bija aptuveni 4,5 miljoni ASV dolāru, esot samazināts par veselu miljonu dolāru jeb gandrīz ceturtdaļu. Turklāt būtiskas pārmaiņas skārušas arī tehnisko komandu, kurai bija jānodrošina šova norise.
Liela daļa starptautisko speciālistu, kuri sākotnēji tika piesaistīti skatuves, gaismu, skaņas un televīzijas pārraides veidošanai, uz Taizemi vairs nedosies. Viņu vietā paredzēts izmantot vietējos profesionāļus, lai samazinātu izdevumus.
Tiek ziņots, ka šādas izmaiņas apstiprinājusi arī Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU), kas ir "Eirovīzijas" dziesmu konkursa rīkotāja.
Izdevums “EurovisionWorld” vēsta, ka Taizemes producēšanas uzņēmums “S2O Productions” jau sācis pārņemt vairākus būtiskus organizatoriskos pienākumus un ieviest izmaiņas sākotnējā skatuves un apgaismojuma dizainā. Savukārt vietējais uzņēmums “Media Vision” esot uzņēmies atbildību par gaismu, skaņas, video, skatuves konstrukciju un pirotehnikas nodrošināšanu. Paredzēts piesaistīt arī vietējo televīzijas režisoru un pārraides komandu.
Avoti, kas pārzina situāciju, apgalvo, ka pienākumu sadalījums kļuvis neskaidrs un neviens vairs pilnībā nekontrolējot visu šova producēšanas procesu. Viens no avotiem pat izteicis bažas, ka projekts varētu būt uz bankrota robežas, apšaubot iespēju konkursu sarīkot sākotnēji paredzētajā datumā.
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Tikmēr EBU, komentējot izskanējušās ziņas, nav tieši noliegusi informāciju par budžeta samazināšanu un izmaiņām producēšanas komandā.
"Eirovīzijas" direktors Martins Grīns uzsvēris, ka Āzijai ir bagātīga pieredze vērienīgu pasākumu organizēšanā, tādēļ viņš uzticas vietējo speciālistu profesionalitātei. "Mēs esam pārliecināti, ka budžets atbilst pirmā Āzijas konkursa ambīciju līmenim, un ar nepacietību gaidām tā turpmāko attīstību," paziņojis Grīns.
Arī paši Āzijas "Eirovīzijas" rīkotāji sociālajos tīklos izplatījuši oficiālu paziņojumu, uzsverot, ka konkurss netiks ne atcelts, ne pārcelts. "Pirmais Āzijas "Eirovīzijas" dziesmu konkurss notiks, kā plānots, 14. novembrī Bangkokā, un lielajā finālā sacentīsies mākslinieki no 11 valstīm. Nav nekādu plānu pasākumu atcelt vai pārcelt," teikts organizatoru paziņojumā.
Rīkotāji norādījuši, ka ieguldīts milzīgs darbs, lai sagatavotu kvalitatīvu televīzijas šovu, un uzsvēruši, ka vietējiem profesionāļiem ir nepieciešamā pieredze pasaules līmeņa izklaides pasākumu organizēšanā.
Interesanti, ka Āzijas "Eirovīziju" sākotnēji bija iecerēts izmantot arī kā izmēģinājumu jaunai balsošanas sistēmai, kurā lielākā daļa skatītāju balsu tiktu nodota internetā. Saskaņā ar Zviedrijas medija informāciju EBU nākotnē varētu būt ieinteresēta līdzīgu sistēmu ieviest arī Eiropas "Eirovīzijā". Pagaidām gan nav skaidrs, vai organizatoriskās pārmaiņas ietekmēs arī šos plānus.
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Pirmā Āzijas "Eirovīzija" paredzēta 14. novembrī Taizemes galvaspilsētā Bangkokā. Tajā piedalīsies 11 valstis – Bangladeša, Butāna, Kambodža, Laosa, Malaizija, Mongolija, Nepāla, Filipīnas, Dienvidkoreja, Taizeme un Vjetnama.
Konkurss lielā mērā sekos ierastajam Eiropas "Eirovīzijas" formātam. Katras valsts dziesma nedrīkstēs pārsniegt trīs minūtes, uz skatuves vienlaikus drīkstēs atrasties ne vairāk kā seši cilvēki, bet uzvarētāju noteiks skatītāju un profesionālās žūrijas balsojums, katram veidojot 50% no kopvērtējuma.