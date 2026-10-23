Megana Mārkla pārtrauc klusēšanu par tēva skandālu: izrādās, satraucošu informāciju saņēmusi jau 2018. gadā
Saseksas hercogiene Megana Mārkla pirmo reizi publiski komentējusi šokējošās apsūdzības, kas izskanējušas pret viņas 82 gadus veco tēvu Tomasu Mārklu. Izrādās, par satraucošām aizdomām pret tēvu viņa tikusi informēta jau 2018. gadā. Tagad hercogiene atklājusi, ka tieši vēlme pasargāt savus bērnus bijusi galvenais iemesls, kāpēc viņa gadiem ilgi atteikusies uzturēt attiecības ar tēvu.
Piektdien, 23. oktobrī, Megana izplatījusi emocionālu paziņojumu pēc tam, kad britu izdevums “The Sun” ziņoja par iespējamu bērnu seksuālas izmantošanas materiālu atrašanu viņas tēva agrākajā dzīvesvietā Filipīnās. “Esmu dziļi satriekta par ziņām, kas nākušas gaismā pēdējo 24 stundu laikā, un manas domas ir kopā ar visiem bērniem, kuri, iespējams, ir cietuši,” paziņojusi 45 gadus vecā hercogiene.
Viņa arī pirmo reizi atklājusi, ka jau pirms astoņiem gadiem saņēmusi satraucošu informāciju par savu tēvu.
“2018. gadā Londonas Metropolitēna policijai un par karaliskās ģimenes aizsardzību atbildīgajai nodaļai tika nosūtīta vēstule. Vēlāk šī vēstule tika nodota arī man. Tajā bija izteiktas satraucošas un šokējošas apsūdzības pret manu tēvu, un man tika apliecināts, ka tās tiek izmeklētas,” skaidrojusi Megana.
Saskaņā ar BBC rīcībā esošo informāciju hercogiene par vēstules saturu uzzinājusi pēc savām kāzām ar princi Hariju 2018. gada maijā. Tomēr pagaidām nav publiski atklāts, kas tieši bija minēts toreizējā vēstulē un vai 2018. gadā izteiktās aizdomas ir tieši saistītas ar pašreizējo izmeklēšanu Filipīnās.
Megana arī atklājusi, kāpēc viņas tēvs nekad nav saticis savus mazbērnus – septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecus gadus veco princesi Lilibetu. “Es ceru, ka tagad cilvēki sapratīs, ka, neraugoties uz to, kā atsevišķi mediji gadu gaitā sagrozījuši patiesību, mana distancēšanās no tēva un lēmums neļaut viņam kontaktēties ar mūsu bērniem bija pieņemts tikai viena iemesla dēļ – lai viņus pasargātu,” paziņojusi hercogiene.
Viņa piebildusi, ka uzticējusies tiesībsargājošajām iestādēm un ticējusi, ka tās dara visu iespējamo, lai pasargātu arī citas ģimenes. “Lai gan tas, kas tagad nācis gaismā, ir daudz pretīgāks, nekā jebkad varētu iedomāties, es no sirds ceru, ka taisnīgums uzvarēs un galvenā prioritāte paliks nevainīgu bērnu drošība un aizsardzība,” uzsvērusi Megana.
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Pēc viņa teiktā, materiāli atradušies četrās lielās kastēs, kurās glabātas arī dažādas elektroniskās ierīces un ģimenes piemiņas lietas. Mārkls juniors par atradumu ziņojis policijai Filipīnās un vērsies arī ASV Federālajā izmeklēšanas birojā (FIB).
Pats Tomass Mārkls visas pret viņu izteiktās apsūdzības kategoriski noliedz, nodēvējot tās par slimīgiem meliem. “Esmu šokēts, sāpināts un ļoti satraukts, ka mans dēls izsaka šādas apsūdzības pret mani. Es nekad nevarētu darīt to, par ko mani apsūdz. Tas ir ļaunākais, par ko kādu vispār var apsūdzēt,” sacījis Mārkls.
Viņš arī apgalvojis, ka datori, kuros, iespējams, atrasti aizliegtie materiāli, jau ilgāku laiku neesot atradušies viņa rīcībā.
Pašlaik 82 gadus vecais vīrietis uzturas rehabilitācijas centrā Floridā, ASV. Pēdējos gados viņam bijušas nopietnas veselības problēmas, tostarp insults, bet 2025. gada decembrī asinsrites traucējumu dēļ viņam amputēta kreisā kāja. Tagad viņš mācās no jauna staigāt ar protēzi.
Jāatgādina, ka Meganas attiecības ar tēvu pārtrūka pirms viņas kāzām ar princi Hariju 2018. gadā. Toreiz plašu skandālu izraisīja atklājums, ka Tomass Mārkls par samaksu sadarbojies ar paparaci, inscenējot fotogrāfijas, kurās viņš it kā gatavojas meitas kāzām.
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Sākotnēji bija paredzēts, ka tēvs vedīs Meganu pie altāra, taču pēc skandāla un veselības problēmām viņš ceremoniju neapmeklēja. Viņa vietā Meganu daļu ceļa līdz altārim pavadīja toreizējais Velsas princis, tagadējais Lielbritānijas karalis Čārlzs III.