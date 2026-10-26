Princese Ketrīna neslēpj skumjas: viņai ļoti pietrūkst dēla Džordža
Velsas princese Ketrīna pirms dažām dienām atzinusi, ka viņai pietrūkst vecākā dēla, prinča Džordža, un ar nepacietību gaida, kad visi trīs bērni atgriezīsies mājās, lai kopā pavadītu skolēnu brīvlaiku. Par to princese pastāstīja iepriekš neizziņotas vizītes laikā.
Princese Ketrīna apmeklēja labdarības veikalu un kafejnīcu nelielā Norfolkas ciematā, kur aprunājās ar pārsteigtajiem apmeklētājiem. Sarunas laikā 44 gadus vecajai princesei kāds pajautāja, kā klājas viņas bērniem.
68 gadus vecā Denīze Eštone, kura sēdēja pie galdiņa kopā ar divām draudzenēm, kad princese pienāca aprunāties, pastāstīja: "Viņa sacīja, ka ļoti gaida Džordža atgriešanos mājās, jo ir pēc viņa noilgojusies." Sieviete piebilda: "Iespējams, brīvlaikā viņi dosies kādā ceļojumā."
Jaunais princis pagājušajā mēnesī sāka mācības prestižajā Ītonas koledžā, kur skolēni dzīvo internātā. Šo piektdien viņš pirmo reizi devies uz mājām, lai baudītu garākas brīvdienas kopā ar ģimeni. Arī viņa jaunākajai māsai, 11 gadus vecajai princesei Šarlotei, un astoņus gadus vecajam brālim princim Luisam sācies brīvlaiks Lambrūkas skolā.
Princis Džordžs uzsāk mācības Ītonas koledžā
Kad ziņa par karaliskās ģimenes pārstāves ierašanos bija izplatījusies un pie veikala sapulcējās vietējie iedzīvotāji, princese bērniem jautāja, vai viņiem jau sācies brīvlaiks. Kāds zēns atbildēja, ka todien viņam ir pēdējā mācību diena. Ketrīna sacīja: "Maniem bērniem brīvlaiks sākas piektdien, un es nevaru vien sagaidīt, kad viņi visi būs mājās."
Princeses Ketrīnas vizīte kafejnīcā “Café 98” Hovetonā sākotnēji tika turēta noslēpumā, jo telpas tur ir nelielas. Tā ir labdarības organizācijas “East Anglia's Children's Hospices” pirmā un vienīgā kafejnīca, kas atrodas vienā no organizācijas veikaliem.
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Dienas pirmajā pusē Ketrīna apmeklēja bērnu hospisu “Treehouse” Ipsvičā. Viņa uzslavēja šīs iestādes iedvesmojošo darbu, apskāva bērnus ar smagām, dzīvību ierobežojošām slimībām, sarunājās ar viņiem un piedalījās maņu stimulācijas nodarbībās.
Tieši šajā hospisā princese teica savu pirmo publisko runu karaliskās ģimenes pārstāves statusā. Tas notika pirms 14 gadiem. Toreiz, 2012. gadā, viņa atklāja šo labdarības iestādi kā organizācijas “East Anglia's Children's Hospices” patronese.
Šoreiz Ketrīna tikās ar jauniešiem, kuri saņem aprūpi “Treehouse” hospisā, un apskatīja būvdarbus. Hospisu paplašina par vairākiem miljoniem mārciņu, lai tas varētu palīdzēt arvien lielākam skaitam bērnu un viņu ģimeņu.
Princese bija tērpusies “Victoria Beckham” apģērbā, taču būvlaukuma apskates laikā uzvilka arī aizsargķiveri un atstarojošu vesti. Ketrīna bija izvēlējusies bijušās “Spice Girls” dalībnieces radītu “Katherine” žaketi 850 sterliņu mārciņu vērtībā, pieskaņotas bikses par 475 mārciņām un melnu jēra vilnas džemperi ar augstu apkakli, kura cena ir 520 mārciņas. Tērpu papildināja bordo krāsas josta ar zeltītu sprādzi 290 mārciņu vērtībā.