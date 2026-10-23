Šovam "Slavenības. Bez filtra" pievienojas Nansija Garkalne
No 27. oktobra kanāla "360" realitātes šovam "Slavenības. Bez filtra" pievienosies dziedātāja un radošā personība Nansija Garkalne.
Skatītājiem būs iespēja ielūkoties viņas ikdienā, kurā netrūkst ne muzikālu ieceru un jaunu izaicinājumu, ne saspringta darba grafika, kas nereti liek aizmirst pat par tik pašsaprotamu lietu kā miegs. Plašāka auditorija Nansiju Garkalni iepazina, pateicoties sadarbībai ar grupu “Musiqq”, kuri kopā izveidoja šīs vasaras karstāko hitu “Tu zini mani no galvas”, taču šobrīd mūziķe aktīvi bruģē savu solo ceļu. Gatavošanās jauniem projektiem, darbs ar jauniešiem un nepārtraukta virzība uz priekšu nozīmē grafiku, kurā atpūtai laika teju neatliek.
Šovā Nansija kameras priekšā būs atklāta – bez filtra parādot gan skatuves spožumu, gan aizkulises, kurās miegam reizēm atliek vien pāris stundas un pārslodze liek sevi manīt. Līdzās Nansijai skatītāji redzēs arī viņas labāko draugu un radošo partneri, mūziķi Justu Sirmo. Abu draudzība šovā atklāsies visās krāsās: no dziļām sarunām un praktiskiem padomiem menedžmentā līdz karstākām vārdu apmaiņām un sirsnīgiem mirkļiem.
Nansija Garkalne prezentē savu debijas singlu
2025. gada 21. novembrī VEF Kamerzālē “Spīdola” notika Nansijas Garkalnes jeb Tikashas Sakamas dziesmas "#010126 CODA" prezentācijas pasākums.
Par spīti saspringtajam ritmam un neizbēgamajām ikdienas ķibelēm Nansija nezaudē dzirkstošo humora izjūtu un enerģiju. Skatītāji varēs sekot līdzi ne vien viņas mūzikas tapšanas procesam, bet arī modes eksperimentiem un drosmīgajiem nākotnes plāniem. Kā Nansijai izdodas balansēt starp lielo skatuvi, profesionālo ikdienu un privāto dzīvi, nezaudējot smaidu pat negulētu nakšu maratonā? Skaties šovu “Slavenības. Bez filtra” no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 20.25 kanālā "360".