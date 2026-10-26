Atceries seriāla “Rūbija” skaistuli? Ko aktrise Barbara Mori dara šodien un kāpēc viņu ziepju operās vairs neredzēsim
Ar caururbjošu skatienu, tumšiem matiem un neatvairāmu skaistumu Barbara Mori 2000. gadu sākumā iekaroja miljoniem skatītāju sirdis, kļūstot par vienu no Latīņamerikas telenoveļu lielākajām zvaigznēm. Īstu slavu viņai atnesa 2004. gadā iznākusī meksikāņu telenovele “Rūbija”, kas savulaik iemantoja lielu popularitāti un kuru joprojām labi atceras arī Latvijas skatītāji.
Viņas atveidotā Rūbija bija pavisam citāda nekā ierastās ziepju operu varones – nevis labsirdīga un nevainīga meitene, kura cieš netaisnības dēļ, bet gan skaista, aukstasinīga un ārkārtīgi ambicioza sieviete, kura bagātības dēļ bija gatava upurēt pat mīlestību.
Seriāla centrā bija jauna, trūcīgā ģimenē augusi sieviete, kura sapņoja par greznu dzīvi un bija pārliecināta, ka viņas skaistums ir biļete uz bagātību. Lai sasniegtu savus mērķus, Rūbija bija gatava manipulēt ar cilvēkiem, nodot draudzeni un atteikties no vīrieša, kuru patiesībā mīlēja.
Seriālā kopā ar Mori filmējās arī Eduardo Santamarina, Sebastjans Rulji un Žaklīna Brakamontesa. Kaislības, nodevības, greizsirdība un negaidītie sižeta pavērsieni padarīja “Rūbiju” par vienu no 2000. gadu atpazīstamākajām meksikāņu telenovelēm, kuru iecienīja arī skatītāji Latvijā.
Pati Mori gan bija pilnīgs pretstats savai varonei. Kamēr Rūbija par katru cenu vēlējās kļūt bagāta un slavena, aktrise vēlāk atzina, ka milzīgā popularitāte viņai nebūt nebija nesusi cerēto laimi.
Lai gan 2004. gadā visa pasaule apbrīnoja viņas skaistumu un talantu, aizkulisēs Mori pārdzīvoja vienu no emocionāli sarežģītākajiem dzīves periodiem. 2026. gada martā aktrise atklāti pastāstīja, ka “Rūbijas” filmēšanas laikā cīnījusies ar depresiju un pārmērīgu alkohola lietošanu. Viņa atcerējās, ka, neraugoties uz milzīgajiem panākumiem un finansiālo labklājību, jutusies iekšēji tukša.
Aktrise stāstīja, ka nereti no rītiem ieradusies savā grimētavā, paskatījusies spogulī un sākusi raudāt. Viņa nesapratusi, kāpēc nespēj būt laimīga, lai gan šķietami sasniegusi visu, par ko jebkad sapņojusi.
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Pēc “Rūbijas” milzīgajiem panākumiem aktrise pieņēma pārsteidzošu lēmumu – atteicās no turpmākas karjeras tradicionālajās telenovelēs. Tā vietā viņa vēlējās izmēģināt spēkus kino, strādāt ar dažādiem režisoriem un atveidot sarežģītākus, daudzveidīgākus tēlus.
2005. gadā Mori piedalījās romantiskajā drāmā “La mujer de mi hermano”, bet 2010. gadā devās arī uz Indiju, kur kopā ar Bolivudas zvaigzni Hritiku Rošanu filmējās romantiskajā piedzīvojumu drāmā “Kites”.
Vēlāk viņa sāka nodarboties arī ar filmu producēšanu, tostarp piedalījās komēdijas “Treintona, soltera y fantástica” (2016) veidošanā. Aktrise filmējusies arī seriālā “La Negociadora” (2020) un režisora Amata Eskalantes drāmā “Perdidos en la noche” (2023), kas tika izrādīta Kannu kinofestivālā.
Pēdējos gados Mori piedzīvojusi jaunu profesionālu uzplaukumu. 2024. gadā viņa atgriezās televīzijas skatītāju uzmanības centrā, atveidojot vienu no galvenajām lomām straumēšanas platformas “Apple TV” kriminālseriālā “Las Azules” (“Women in Blue”). 2026. gada 12. augustā pirmizrādi piedzīvoja seriāla otrā sezona.
Arī personīgajā dzīvē aktrise piedzīvojusi daudz pārmaiņu. Šodien 48 gadus vecā Mori ir ne tikai māte, bet arī vecmāmiņa.
Viņas dēls Serhio Maijers Mori, kurš dzimis attiecībās ar meksikāņu aktieri Serhio Maijeru, pats izvēlējies darboties izklaides industrijā. Viņš pievērsies gan aktiermākslai, gan mūzikai. 2016. gadā, kad Barbarai bija tikai 38 gadi, pasaulē nāca viņas mazmeita Mila.
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Šovasar aktrise vēlreiz apstiprināja, ka neplāno atgriezties tradicionālajās ziepju operās. Lai gan fani joprojām vēlētos viņu redzēt kādā jaunā romantiskā telenovelē, Mori atzina, ka pašlaik ir apmierināta ar savu profesionālo dzīvi un dod priekšroku filmām un īsākiem televīzijas seriāliem. Viņa uzsvēra, ka ir pateicīga par iespēju turpināt strādāt un izvēlēties projektus, kas viņu patiesi interesē.