Holivuda zaudējusi vēl vienu leģendu: 93 gadu vecumā miris filmu “Top Gun” un “Svešais” aktieris Toms Skerits
93 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais amerikāņu aktieris Toms Skerits, kurš skatītāju atmiņā paliks ar lomām kulta filmās “Top Gun”, “Svešais” un “M*A*S*H”, kā arī populārajā televīzijas seriālā “Picket Fences”.
Aktieris nomira trešdien, 21. oktobrī, dabisku cēloņu dēļ. Viņa ģimene izplatījusi emocionālu paziņojumu, kurā atvadās no mīļotā vīra, tēva un vectēva.
"Mēs esam dziļi satriekti par viņa zaudējumu. Lai gan pasaule Tomu pazina, pateicoties viņa ievērojamajai aktiera karjerai, mēs viņu pazinām kā cilvēku ar lielisku humora izjūtu, zinātkāri, gudrību, dāsnumu un mīlestību, ko viņš ienesa mūsu dzīvē," teikts ģimenes paziņojumā.
Tuvinieki uzsvēruši, ka aktierim īpaši svarīga bijusi radošā izpausme, stāstu stāstīšana, palīdzība citiem, rūpes par kara veterāniem un dabas aizsardzība. Ģimene arī pateikusies draugiem, kolēģiem un faniem par saņemto atbalstu, vienlaikus lūdzot respektēt tās privātumu sēru laikā. Informācija par piemiņas pasākumu tikšot izziņota vēlāk.
Toms Skerits dzimis 1933. gada 25. augustā Detroitā, Mičiganas štatā. Pirms pievēršanās aktiermākslai viņš četrus gadus dienēja ASV Gaisa spēkos, bet vēlāk studēja Kalifornijas Universitātē Losandželosā.
Savā pirmajā kinofilmā “War Hunt” viņš debitēja 1962. gadā, spēlējot kopā ar tolaik vēl mazpazīstamo Robertu Redfordu. Plašāku atpazīstamību Skerits ieguva 1970. gadā, kad režisors Roberts Altmans viņu izvēlējās kapteiņa Djūka Foresta lomai kara satīrā “M*A*S*H”. Filma kļuva par lielu panākumu un vēlāk iedvesmoja tāda paša nosaukuma televīzijas seriālu.
Vienu no savām ikoniskākajām lomām aktieris nospēlēja 1979. gadā, kad Ridlija Skota zinātniskās fantastikas šausmu filmā “Svešais” atveidoja kosmosa kuģa “Nostromo” kapteini Dalasu. Filmā viņš spēlēja kopā ar Sigurniju Vīveri, un šis darbs kļuva par vienu no ievērojamākajiem viņa karjerā.
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Tomēr daudziem skatītājiem Skerits vislabāk palicis atmiņā ar komandiera Maika "Vaipera" Metkalfa lomu 1986. gada asa sižeta grāvējā “Top Gun”.
Filmā viņš atveidoja pieredzējušu kara aviācijas instruktoru, kurš apmācīja jaunos pilotus, tostarp Toma Krūza atveidoto Pītu "Maveriku" Mičelu. Skerita tēls kļuva par vienu no filmas spilgtākajiem varoņiem, iemiesojot stingru, bet taisnīgu autoritāti.
Skerits piedalījās arī vairākās citās skatītāju iemīļotās filmās, tostarp “Tērauda magnolijas” (1989), “Tur, kur upe tek” (1992) un “Kontakts” (1997).
Ne mazāk veiksmīga bija viņa televīzijas karjera. No 1992. līdz 1996. gadam aktieris spēlēja šerifu Džimiju Broku seriālā “Picket Fences”. Tieši šī loma viņam 1993. gadā atnesa prestižo “Emmy” balvu kā labākajam dramatiskā seriāla galvenās lomas aktierim.
Vēlāk viņš piedalījās arī populārajos seriālos “Cheers”, “Rietumu spārns”, “Brāļi un sieva” un “Labā sieva”. Savas vairāk nekā sešas desmitgades ilgās karjeras laikā Skerits filmējās vairāk nekā 150 kino un televīzijas projektos.
Tomēr viņa dzīve neaprobežojās tikai ar aktiermākslu. Skerits aktīvi atbalstīja jaunos kino veidotājus un palīdzēja izveidot filmu izglītības organizāciju “TheFilmSchool” Sietlā.
Viņš bija arī viens no organizācijas “Red Badge Project” dibinātājiem. Tās mērķis ir palīdzēt kara veterāniem, kuri cieš no pēctraumatiskā stresa, trauksmes un depresijas, izmantojot rakstīšanu un personīgo pieredzes stāstu veidošanu kā emocionālās atveseļošanās līdzekli.
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Aktieris aktīvi iesaistījās arī dabas aizsardzības iniciatīvās, īpašu uzmanību veltot Amerikas upju un to ekosistēmu saglabāšanai.
Pēc aktiera nāves aktrise Džūlija Robertsa, kura kopā ar Skeritu filmējās “Tērauda magnolijās”, viņu pieminējusi kā gaišu un sirsnīgu cilvēku. Savukārt seriāla “Picket Fences” ekrāna partnere Ketija Beikere atzinusi, ka zaudējusi ne tikai izcilu kolēģi, bet arī ļoti tuvu draugu.
Toms Skerits aiz sevis atstāj sievu Džūliju Tokašiki, piecus bērnus, piecus mazbērnus un divus mazmazbērnus.