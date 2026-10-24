Neticama lokanība! Šī sieviete uzstādījusi Ginesa rekordu, izlokoties zem latiņas tikai 21 centimetra augstumā
Cik zemu cilvēks spēj noliekties, nezaudējot līdzsvaru? Amerikāņu dejotāja Šemika Kempbela pierādījusi, ka cilvēka ķermeņa iespējas var būt patiesi pārsteidzošas. Viņai izdevies paveikt šķietami neiespējamo – limbo dejā izlocīties zem latiņas, kas atradās tikai 21,59 centimetru augstumā virs grīdas, tādējādi iekļūstot Ginesa pasaules rekordu grāmatā.
Iespaidīgo rekordu dejotāja sasniedza 2010. gada 16. septembrī Ņujorkā, piedaloties populārajā amerikāņu televīzijas raidījumā "Live! with Regis and Kelly". Toreiz tikai 18 gadus vecā Kempbela skatītāju acu priekšā demonstrēja neticamu ķermeņa lokanību, izliecoties atpakaļ un izslīdot zem ārkārtīgi zemu novietotas latiņas.
@guinnessworldrecords Farthest distance to limbo under 12 inch bars: 10 ft 2 in (3.1 metres) by @Shemika Campbell ♬ original sound - Guinness World Records
Salīdzinājumam – iedomājieties nelielu stikla alus pudeli. Latiņa atradās aptuveni tās augstumā. Turklāt limbo dejas noteikumi paredz, ka dalībniekam jāiziet zem latiņas, nenogāžot to un neatbalstoties pret grīdu ar rokām vai citām ķermeņa daļām. Tas nozīmē, ka Kempbelai nācās ne tikai izliekt ķermeni neiedomājamā pozā, bet arī saglabāt līdzsvaru, pārvietojoties uz kājām.
Lokanā Šemika ir dzimusi Trinidadā un Tobāgo – Karību jūras salu valstī, kurā meklējamas limbo dejas saknes. Viņas ģimenē šī tradīcija tiek nodota no paaudzes paaudzē. Ar limbo deju nodarbojusies gan viņas vecmāmiņa, gan māte, un arī Šemika jau pusaudzes gados nolēma sekot viņu pēdās.
Nopietnus treniņus viņa sāka 14 gadu vecumā. Lai sasniegtu pasaules rekorda cienīgu lokanību, jauniete gadiem ilgi trenējās, regulāri veicot stiepšanās vingrinājumus un pilnveidojot ķermeņa kontroli. Pirms rekorda uzstādīšanas viņa vasarā trenējusies pat četras reizes dienā. Pati dejotāja skaidrojusi, ka veiksmīgam priekšnesumam nepieciešama ne tikai izcila lokanība, bet arī spēja kontrolēt elpošanu. Izlokoties zem īpaši zemas latiņas, viņai uz brīdi pat jāaiztur elpa, lai ķermenis ieņemtu nepieciešamo pozu.
Iespaidīgais sasniegums atnesa Kempbelai starptautisku atpazīstamību un iesauku "Limbo karaliene".
Tomēr ar vienu pasaules rekordu viņai nepietika. 2016. gada 14. janvārī Pekinā, Ķīnā, dejotāja uzstādīja vēl vienu Ginesa rekordu, veicot 3,1 metru garu distanci zem latiņām, kas bija novietotas 12 collu (aptuveni 30,48 centimetru) augstumā. Savukārt 2020. gada oktobrī viņa Trinidadā un Tobāgo pārspēja vēl vienu rekordu, limbo pozā pārvietojoties 3,861 metra garumā zem automašīnām.
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Kempbelas neparastās spējas vairākkārt piesaistījušas arī interneta lietotāju uzmanību. Viņa demonstrējusi savu lokanību, izslīdot zem automašīnām, lidostas sēdekļiem un citiem šķēršļiem, kas lielākajai daļai cilvēku šķistu nepārvarami. Kādā īpaši populārā video dejotāja pat izlocījās zem automašīnas, vienlaikus rokās turot paplātes ar dzērieniem un neizlejot ne pilīti.
Lai gan viņas pirmais pasaules rekords tika sasniegts jau pirms 16 gadiem, Ginesa pasaules rekordu oficiālajā vietnē Šemikas Kempbelas 21,59 centimetru sasniegums joprojām norādīts kā zemākais sievietes veiksmīgi pārvarētais limbo latiņas augstums.