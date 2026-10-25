Savulaik viņi bija bezbailīgi kino varoņi, kuru piedzīvojumiem sekoja miljoni. Kur dzīve viņus aizvedusi šodien?
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Šodien 07:41
Viņi bija teju katras piedzīvojumu filmas galvenie varoņi: kur šodien palikuši 90. gadu kino drosminieki?
90. gadi bija laiks, kad kino ekrānos valdīja drosmīgi piedzīvojumu meklētāji, noslēpumainas pasaules un elpu aizraujoši ceļojumi.
Skatītāji kopā ar iemīļotajiem varoņiem devās dārgumu meklējumos, cīnījās ar dinozauriem, stājās pretī pirātiem un ļaundariem, kā arī atklāja pasaules, par kuru eksistenci līdz tam varēja tikai sapņot. Šīs filmas ne tikai pulcēja miljoniem skatītāju kinoteātros, bet arī padarīja to galveno lomu atveidotājus par īstām Holivudas leģendām.
Kopš šo piedzīvojumu pirmizrādēm pagājuši jau vairāk nekā 30 gadi, tāpēc ieskatīsimies, kā šodien izskatās un ar ko nodarbojas aktieri, kuri 90. gados lika skatītājiem aizturēt elpu pie televizoru un kino ekrāniem?