Filmas “Klajumā aiz meža” pirmizrāde
Ceturtdien, 22. oktobrī, Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā svinīgi aizvadīta režisora Reiņa Kalviņa jaunākās pilnmetrāžas filmas “Klajumā aiz meža” Latvijas pirmizrāde.
Politiķi, aktieri un citi apmeklē filmas “Klajumā aiz meža” pirmizrādi. FOTO
Ceturtdien, 22. oktobrī, Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā svinīgi aizvadīta režisora Reiņa Kalviņa jaunākās pilnmetrāžas filmas “Klajumā aiz meža” Latvijas pirmizrāde.
Atklāšanas pasākumā piedalījās filmas veidotāji un galveno lomu atveidotāji Kaspars Zvīgulis, Armands Berģis, Svetlana Stoļarova un Lauris Dzelzītis. Filma “Klajumā aiz meža”, kuras darbība norisinās nelielā Latvijas pilsētā, ir atmosfēriska krimināldrāma, kas pēta pagātnes paliekošās ēnas, atmiņas trauslumu un noslēpumus, kuri paliek apslēpti.
Kad netālu esošajā purvā tiek atrasts līķis, ātri izplatās baumas, ka mirstīgās atliekas pieder pusaudzim, kurš noslēpumainā veidā pazuda pirms 30 gadiem. Izmeklēšanas gaitā no jauna atklājas sen apraktas attiecības un neatrisināti notikumi no 90. gadu sākuma, liekot filmas varoņiem saskarties ar savām atmiņām un apšaubīt to, ko viņi uzskata par notikušo.
Labas atsauksmes par filmas estētiku
Par filmas Latvijas pirmizrādi režisors Reinis Kalviņš stāsta: “Filmas nacionālā pirmizrāde, protams, sajūtu ziņā ir darba kulminācija, un ir liels prieks beidzot nodot filmu skatītājiem. Īpaši patīkami dzirdēt labas atsauksmes par filmas estētiku. Pirmizrāde man arī nostiprināja pārliecību, ka izvēlētais stāsta un tā izklāsta veids piedāvā skatītājam kaut ko svaigu un neierastu.”
Kalviņš studējis kinematogrāfiju Baltijas Kino un mediju skolā Tallinā un pie slavenā ungāru kinorežisora Bēlas Tāra (Béla Tarr) “Film Factory Sarajevo”. Viņa debijas pilnmetrāžas filma – krimināldrāma “Maiņas” – saņēma balvu kā labākā debijas filma Latvijas Nacionālajā kino balvā “Lielais Kristaps”. Viņa agrākie darbi ietver īsfilmas “He Took the Bottle but Left the Girl” (2014), “Blackout” (2015) un “Coffee and Cigarettes” (2016).
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Kalviņš, kurš ir “TorinoFilmLab” absolvents un piedalījies Lokarno kinofestivāla programmā “Match Me!”, ir arī plaši strādājis starptautiskajā filmu ražošanā, tostarp kā ražošanas vadītājs Hannas Bergholmas filmā “Hatching” (2022), kuras pirmizrāde notika Sandensas kinofestivālā, un kā producents Gata Šmita vēsturiskajā drāmā “1906” (2019).
Īpašie seansi un tikšanās ar filmas komandu:
Ieskats filmā "Klajumā aiz meža"
Ieskats filmā "Klajumā aiz meža".
- 23. oktobrī plkst. 18.00 – Forum Cinemas, Rīga
- 23. oktobrī plkst. 21.00 – Kino Bize, Rīga
- 24. oktobrī plkst. 15.00 – Smiltenes novada Kultūras centrs
- 24. oktobrī plkst. 16.00 – Cinamon Balle, Liepāja
- 24. oktobrī plkst. 17.00 – Apollo Kino Rīga Plaza, Rīga
- 24. oktobrī plkst. 19.30 – Kino Rio, Ventspils
- 3. novembrī plkst. 19.30 – Splendid Palace, Rīga
Vairāk par radošo komandu
Filma “Klajumā aiz meža” apvieno starptautisku radošo komandu un latviešu aktieru ansambli, kurā ietilpst Kaspars Zvīgulis, Edgars Ozoliņš, Svetlana Stoļarova, Armands Berģis, Anda Reigase, Lauris Dzelzītis, Artis Drozdovs, Jānis Kirmuška un Māris Pūris. Filmas operators ir spāņu kinematogrāfs Jimmy Gimferrer, bet scenāriju kopīgi sarakstījuši Reinis Kalviņš un igauņu scenāristi Livia Ulman un Andris Feldmanis, kuru darbu sarakstā ir filmas “Janvāris”, “6. kupeja” un televīzijas seriāls “Estonia”.
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Radošajā komandā ir arī kostīmu mākslinieces Noemi Lara Ströber (Vācija) un Berta Vilipsone (Latvija), grima māksliniece Maija Gundare, aktieru atlases direktore Māra Liniņa un izpildproducente Ilze Krūmiņliepa.
Filmas producenti ir Gints Grūbe un Inese Boka-Grūbe no Latvijas kompānijas “Mistrus Media”, Aet Laigu no Igaunijas kompānijas “Meteoriit” un Verena Gräfe Hoft no Vācijas kompānijas “Juna Film”. “Klajumā aiz meža” ir “Mistrus Media” (Latvija), “Juna Film” (Vācija) un “Meteoriit” (Igaunija) kopražojums.
Filma ir saņēmusi atbalstu no Latvijas Nacionālā kino centra, Valsts kultūrkapitāla fonda, Vācijas sabiedriskās raidorganizācijas “Hessischer Rundfunk” (HR) kopražojumā ar Francijas un Vācijas kultūras raidorganizāciju “ARTE”, Igaunijas Kino institūta, Igaunijas Kultūras fonda, Tartu Kino fonda un programmas “Radošā Eiropa – MEDIA”. Pirmizrādi atbalstīja alus darītava “Labietis”. Filma “Klajumā aiz meža” jau skatāma kinoteātros visā Latvijā. Tuvākajās dienās norisināsies arī vairāki īpašie seansi, kuros skatītājiem būs iespēja klātienē satikt filmas veidotājus un aktierus, kā arī uzzināt vairāk par filmas tapšanu.